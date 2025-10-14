キュート＆スタイリッシュに魅せる──10/28発売「B.L.T.12月号」でLiella!から青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那が登場！ さらに、アニメイト限定版で表紙を飾る!!
東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2025年12月号」を10月28日（火）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。また、Liella!が表紙を飾る「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」を同日10月28日（火）に発売。アニメイト通販でご予約いただけます。
「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
10月28日（火）発売の「B.L.T.12月号」には、11月5日（水）に「7thライブテーマソング（仮）」のリリースを控える『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!より、青山なぎさ、岬 なこ、鈴原希実、結那の4名が登場。
ピンクを基調とした衣装に身を包み、キュートさとスタイリッシュさを併せ持つビジュアルを披露。スタジオを飛び出し、スタジオを飛び出して街を歩く無邪気な表情まで――“4人のいま”をぎゅっと詰め込んだグラビアになっている。
「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
さらに、Liella!の4人が表紙を飾る「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」の発売も決定！ 限定版には、特典としてランダムで1枚の生写真が付属する豪華仕様。ぜひ、この機会に手に取ってほしい。
アニメイト限定版、発売決定！
表紙メンバーが異なる限定版が発売となります！
・B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版
表紙：青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）
価格：1,430円（本体1,300円）（税10%）
※B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版には別冊付録が付きません。ご了承ください。
【特典内容】
以下全5種類よりランダムで1枚
絵柄１.青山なぎさ（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚
絵柄２.岬 なこ（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚
絵柄３.鈴原希実（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚
絵柄４.結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚
絵柄５.青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3277057/
＜注意事項＞
※10月14日現在
※通常版の表紙人物は遠藤理子＆村井優（櫻坂46）となります。
※表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容となります。
※限定版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。
購入者特典、決定！
■ローソンエンタテインメント（※WEB・一部実店舗含む）
【特典内容】
以下2種類より選んで、ご購入いただけます。
１.遠藤理子＆村井優（櫻坂46） 両面ポスター1枚
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16319724
２.井上梨名（櫻坂46） ポストカード1枚
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16319725
HMV&BOOKS online／HMV一部店舗にてお買い求めください。
※一部取り扱いがない店舗がございます。
※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。
■セブンネットショッピング
【特典内容】
以下4種類より選んで、ご購入いただけます。
１.大越ひなの（乃木坂46） ポストカード1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107652943
２.安納蒼衣＆工藤唯愛（僕が見たかった青空） ポストカード1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107652944
３.丸山ひなた（AKB48） ポストカード1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107652945
４.石浜芽衣（虹のコンキスタドール） ポストカード1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107652946
＜注意事項＞
※10月14日現在
※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。
※特典付き販売店は、追加になる場合があります。
【商品概要】
「B.L.T.2025年12月号」
●発売日：2025年10月28日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます
●特別定価：1,430円
●表紙：遠藤理子＆村井優（櫻坂46）
●別冊付録：遠藤理子＆村井優（櫻坂46） 両面超ビッグポスター
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」
●発売日：2025年10月28日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます
●特別定価：1,430円
●表紙：青山なぎさ＆岬なこ＆鈴原希実＆結那（Liella!）
アニメイト通販にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト
B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞
■公式インスタグラム
@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞
■公式X
@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞
■公式YouTubeチャンネル
B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞