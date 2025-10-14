佐賀玉屋、10月15日(水)より、特別企画「黄金展」・輪島水害復興応援企画「輪島塗展」を同時開催

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路２－５、代表取締役社長 山越 悠登）は2025年10月15日(水)から10月20日(月)まで、「黄金展」と「輪島塗展」を南館7階催場にて同時開催いたします。

会場には、ご覧いただくだけでも華やかな気持ちになれる金工芸品、日本を代表する漆工芸である輪島塗製品が総点数約320点勢揃いする、豪華絢爛な6日間です。

「黄金展」では、巨匠が丹生込めて作り上げた黄金工芸品「徳力のおりん」など、70点弱の金製品を取り揃えた展覧会となります。仏具や仏像をはじめ、純金製の小判、開運縁起物の置物、熟練の技が光る黄金工芸品まで、多岐にわたる品々を取り揃えております。

「輪島塗展」では、「輪島水害復興応援」をテーマに約250点の優美で華麗な輪島塗製品を展示販売いたします。日本三大漆器のひとつで、国の重要無形文化財にも指定されている「輪島塗」は、その卓越した技術と美しさから、世界に誇る伝統文化として広く知られています。本展では、屠蘇器、カップ、汁椀、箸などの暮らしを彩る和食器を展示販売いたします。

日本が誇る伝統と本物の輝き、復興への願いが込められた品々ををぜひ間近でご覧ください。

佐賀玉屋特別企画 黄金展

【展示品・販売品】

【徳力のおりん2寸〈鎚目〉】 4,994,000円

巨匠が丹精込めて作り上げた黄金工芸品。心に響き渡る清涼な音色と余韻をお聞きください。

重量：約125g

材質：K18

梱包：桐箱入り

左）【純金製小判】恵比寿 748,000円

七福神の中では唯一日本の神様。商売繁盛のご利益があるとされています。

重量：約15g

材質：K24

約54×34mm

右）【純金製小判】大黒天 748,000円

五穀豊穣や商売繁盛のご利益があるとされています。

重量：約15g

材質：K24

約54×34mm

【たま雛〈赤〉】616,000円

お子様やお孫様の健やかな成長を願って、また節句を迎えるお嬢様方への贈り物としても喜ばれる逸品です。

左）【純金製 福亀（小）】242,000円

「鶴は千年、亀は万年」と言われるように古くから長寿を象徴する縁起のよい動物として親しまれています。金迎招来・家庭円満・延命長寿の福徳を願った愛らしい置き物です。

重量：約３g

材質：K24

幅120×奥行110×高さ130mm（ケース）

仕様：木製ケース入り

右）【純金製 福かえる（小）】242,000円

長寿・魔除け・月の神様として世界中で親しまれる"かえる”。

日本では江戸時代から火災や火傷を防ぐお守りとされていました。近年では無病息災・子孫繁栄、家族やお金が無事かえるとされた縁起物です。

重量：約３g

材質：K24

幅120×奥行110×高さ130mm（ケース）

仕様：木製ケース入り

【純金製 出世兜】616,000円

端午の節句に兜を飾り、男児が無事に成長してほしいとの願いが込められています。お節句を迎える身内の方への贈り物としても喜ばれる逸品です。

輪島水害復興応援企画 輪島塗展

【展示品・販売品】

【屠蘇器 三つ揃〈朱呂色松竹梅〉】 1,320,000円

新年の始まりに家族と無病息災を願う格調高い日本の文化。

作者：今井睦子

幅42.3×奥行27.6×高さ27.5cm

【輪島塗スクリーン〈燕子花の図〉】期間中特別お買得品 3,300,000円

空間の仕切りや背景に。光琳の意匠が上品な和の雰囲気を創ります。

作者：久保田大真

幅100.0×奥行3.0×高さ120.0cm

【漆額〈虹と翡翠〉】4,345,000円

漆芸技法である蒔絵、螺鈿、卵殻を高いレベルで組み合わせた作品です。輪島の日展作家、東野定治の作品です。

作者：東野定治

幅62.4×奥行6.0×77.5cm

【雛人形〈やまと〉】330,000円

置き場所を選ばない人気のサイズです。

立雛は通年の飾人形としても置いていただけます。

作者：伊川雅仁

幅30.0×奥行15.0×高さ15.3cm

※表示価格はすべて税込価格です。

開催概要

○開催日時：2025年10月15日(水)～2025年10月20日(月)

※最終日は午後5時閉場

○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151