新潟県産の新米など、新潟の特産品を「お客様送料負担なし」で販売

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ハロー！！ＪＡ全農にいがた」では、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を１１月末まで開催中です。

「ハロー！！ＪＡ全農にいがた」は、ＪＡ全農にいがたが運営するショップです。新潟県は、信濃川や阿賀野川から生まれた広大な平野をはじめ、山間部や砂丘地などの恵まれた自然環境や地形を活かし、全国に誇るお米の他、野菜・果物・花き・きのこ他、多種多様に生産しています。キャンペーン期間中は、対象商品４０点以上が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

また、「ハロー！！ＪＡ全農にいがた」では、新潟県産コシヒカリはじめ、佐渡の「おけさ柿」や砂地で育つブランドさといも「砂里芋」、ユリの女王「カサブランカ」など、新潟の特産品を多数取り揃えています。





ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3901

対象商品（一部抜粋）

〇佐渡産おけさ柿 （秀Ｌ８玉）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3901-H39437144/

甘くてジューシー、とろけるような口あたりの佐渡の代表的な特産物です。

〇にいがたのユリ◇カサブランカ【雪華美】◇５本セット

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3901-H32615702CP2025/

ユリの女王「カサブランカ」！ 新潟県 十日町より カサブランカ【雪華美】をお届けします！

〇さといも 砂里芋（さりいも） 秀品2.5kg×2箱セット Lサイズ

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3901-362998CP/

きめ細やかな肉質と、ねっとりもっちりな砂里芋のレシピは幅広く、定番の煮物や揚げ物、汁物に加えて、グラタンやサラダ、コロッケにしても美味しい！！

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上（今後販売予定の商品を含む）の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown