なぜ育毛トニックで効果を実感できない? リーブ21無料オンラインセミナー★10/20（月）12:00～開催★
発毛専門サロンを展開する株式会社毛髪クリニックリーブ21
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正）は、
10月20日（月）に無料オンラインセミナー
「なぜ育毛トニックで効果を実感できない?」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331737&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331737&id=bodyimage2】
「毎日トニックを使っているのにあまり変化を感じない…」
そんな経験、ありませんか？
それは、使い方や頭皮環境に
見落としがあるケースがほとんど。
・なぜ “効果を感じにくい”のか
・育毛トニックの正しい使い方
・見直すべき頭皮環境のポイント
を、専門家の視点でわかりやすく解説します。
「いろいろ試したけど結果が出ない…」という方にこそ、
ぜひ聞いていただきたい内容です。
髪と頭皮を健康な状態へ導くためのヒントをお届けします。
【開催概要】
・日時:2025年10月20日（月）12:00開始（約30分）
・形式:ZOOMミーティング／事前申込制
・参加費:無料
※Zoom参加URLはお申し込み後に自動送信されます。
※本セミナーは情報提供を目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。
▼お申し込みはこちらから
https://www.reve21.co.jp/seminar
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月、資本金：10,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
