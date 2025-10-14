株式会社スピックは、Y.S.C.C.とウェルネスパートナーシップ契約を結び、「Lypo-C for SPORTS」の提供を開始いたしました。

株式会社スピック

株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田 崇行）は、横浜市を拠点に活動するサッカークラブ Y.S.C.C.（理事長：吉野 次郎）とウェルネスパートナーシップ契約を結び、選手の健康とパフォーマンスを支援する取り組みを開始いたしました。

本取り組みでは、国際的アンチドーピング認証「インフォームドスポーツ」(https://sport.wetestyoutrust.com/ja/about/frequently-asked-questions#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%81%AF,%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)を取得した「Lypo-C for SPORTS」をチームに提供し、選手の日々のコンディション維持と健やかな活動をサポートします。

両社は今後、同じ横浜地域に拠点を持つパートナーとして、スポーツを通じた地域の健康づくりにも取り組んでまいります。

本取り組みに関する詳細や取材のご希望は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Y.S.C.C.

Y.S.C.C.は1986年に神奈川県横浜市を拠点に設立された地域密着型のサッカークラブです。

クラブ理念は「yokohamaから世界へ」。

サッカーを通じて地域と世界をつなぎ、選手一人ひとりの成長と地域社会の発展を目指しています。

トップチームの活動に加え、ユース・ジュニアユースチームを擁する育成組織を整備し、次世代の選手育成にも力を入れています。

また、地域の学校や企業と連携したスポーツイベントや健康啓発活動を通じて、子どもから大人まで幅広い世代に「スポーツを楽しむ習慣」と「健やかな生活」の大切さを伝えています。

クラブは、世界に羽ばたく選手や人材を育てながら、スポーツを通じた健康づくりと地域コミュニティの活性化を推進しています。

Y.S.C.C.は、横浜から世界へ、そして地域の未来の健康をつくるクラブを目指しています。

URL：https://www.yscc1986.net/

Lypo-C for SPORTSへのコメント ― Y.S.C.C.スタッフ・選手より

17 MF キャプテン 新里涼

太陽を浴びながらプレーする機会が多い私たちは、日々の生活の中でビタミンCを意識的に摂るようにしています。

「Lypo-C for SPORTS」を摂取することで、コンディション調整やパフォーマンスに対してとても心強く、

チーム全体として同じサプリメントを摂取することで、一人一人の選手が安定した体調を保つことができ、様々な場面で効果を実感できると思います。

25 MF 西山峻太

ゲームで100%の力を発揮したりトレーニングに打ち込むためには日々のコンディション作りが欠かせません。

かさばらないサイズ感で手軽に摂取しやすいですし高品質なのも嬉しいです。

競技面だけではなく普段の生活においても健康的で元気に過ごすための栄養素のひとつだと思うのでそういった部分の期待もしています。

トレーナー 吾妻直幸

私達がサプリメントを管理する上でインフォームドスポーツがついており、選手も安心して摂取できることにすごくメリットを感じます。

選手の意見でも翌日の疲労感の軽減や睡眠後の目覚めの良さを感じたと報告がありました。

今後の選手のコンディショニングに欠かせないアイテムになってくると思っています。

ウェルネスパートナーシップについて

スピックでは、当社提携クリニックやジムにて、血液検査による栄養解析、サプリメントの提供、パーソナルトレーナーによる運動指導を組み合わせた総合的なコンディショニングサポートや、「Lypo-C for SPORTS」（リポ・カプセルビタミンCのインフォームドスポーツ取得商品）を通して、アスリートやスポーツ団体の活動をサポートしてまいります。

プロアマ問わず、未来の健康をスポーツでつくっていくことに共感いただき、並走できる新たなパートナーとの出会いを心待ちにしております。

契約に関するお問い合わせは、以下リンク内のお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

Lypo-C for SPORTS 特設サイト

URL：https://sports.spic.com/(https://sports.spic.com/)



お問い合わせ先

株式会社スピック

社長室 事業開発 担当：長島（for-sports@spic.com）

Lypo-C for SPORTS

Lypo-C for SPORTS[表: https://prtimes.jp/data/corp/16172/table/117_1_b390b8daa6f40cbb743908a5cc194718.jpg?v=202510140557 ]

「インフォームドスポーツ（Informed-Sport）」は、世界的に信頼されているアンチ・ドーピング認証プログラムです。イギリスのLGC社が運営し、トップアスリートやプロ選手が安心して使用できるサプリメントやスポーツ製品を認証するために設けられています。この認証を取得することで、製品は禁止物質が含まれていないということがロットごとに検査され、安全性と透明性が保証されます。

詳細はこちら

URL：https://sports.spic.com/(https://sports.spic.com/)

「Lypo-C Vitamin C」について

Lypo-C Vitamin Cは、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-C Vitamin Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、日本全国3,100店以上*で取り扱われています。

*2025年5月末

Lypo-C 公式ショップ：https://lypo-c.shop/

スピックについて

株式会社スピックは、「未来の健康を、つくる。」を目指し、個々の「健康スタイル」の確立をサポートするため、提携クリニック、ジム、サロンを持ち、会員のためのパーソナルなサービスを提供。ホームケアも含めたトータルなヘルスケアを提案している鎌倉のウェルネスカンパニーです。

株式会社スピック：https://spic.com