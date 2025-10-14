Headwolf Titan1ようやく発売！MTK Dimensity 8300搭載の8.8インチ軽量ゲーミングタブレット！144Hz 2.5K！10月20日から発売で発売記念価格はなんと？！

Shenzhen city Doowis Industrial Co., Ltd2025年10月20日0時より、Headwolfの新型ゲーミングタブレット「Headwolf Titan1」が、楽天市場にて先行販売を開始します

通常価格 45,999円 → 【クーポン適用】 驚きの 39,999円！

【今から獲得可能】「利用可能な期間：10月20日～10月26日」

「Headwolf Titan1」楽天販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/headwolf/fpad8/

クーポンurl:https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WlpMRy1PM0NSLU5DT1QtS1hWNg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WlpMRy1PM0NSLU5DT1QtS1hWNg--&rt=)

Headwolf Titan1 核心メリット総まとめ

1. 頂点の性能、桁違いの快適さ

フラグシップチップ: MTK Dimensity 8300 を搭載。大型ゲームも最高画質・高フレームレートで軽快に動作。

大容量メモリ: 24GB RAM により、重いマルチタスクやゲームの読み込みが爆速。アプリの切り替えもラグなし。

大容量ストレージ: 256GB ROM に加え、最大2TBまでSDカード拡張可能。容量不足の心配は一切あり

ません。

2. 没入感あふれるプロ級視覚体験

超高精細ディスプレイ: 2.5K解像度により、ゲーム内の細部まで驚くほど精細に表示。

超滑らかな表示: 144Hz高リフレッシュレートが画面のカクつきや残像を排除。操作感が抜群に快適。

3. 持続的なパワーと冷静さ

大容量バッテリー: 7200mAh の大容量で、驚異的な駆動時間を実現。ゲームマラソンも安心。

強力冷却システム: VC冷却板 + 多重グラフェンによる高度な冷却設計が熱暴走を抑制。長時間プレイでも性能低下なし。

4. 利便性と拡張性

驚異の軽薄ボディ: 重量約325g、厚さ約7.9mmの軽薄設計。驚異的な携帯性と優れた持ち味。

高速通信: Wi-Fi 6 & 4G LTEデュアル接続に対応。屋内・外出先を問わず、安定した高速通信を実現。

多彩な拡張性: HDMI/DP映像出力に対応。大画面に映して、据え置き機のようなゲーム体験も可能。

About Headwolf

2016年に設立されたHeadwolfは、これまでの9年間にわたり、電子製品の研究開発、製造、販売に注力してきました。その結果、業界で10年以上の経験を誇る専門家チームを結成し、確かな技術力を築いています。弊社は常にユーザーの期待を超える革新的な製品を生み出すことを目指し、研究開発の最前線で活動を続けています。詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。

Headwolf公式サイト：https://headwolf.net/

Headwolf公式ライン：@283daaku