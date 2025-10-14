白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」第２回 絶対キスするラブコメコンテスト開催決定！

株式会社白泉社が運営する全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて、10月14日（火）より、『第2回 絶対キスするラブコメコンテスト』が開催されます。



以前、大盛況＆たくさんの活躍者を輩出したコンテストがカムバック！！


テーマは「キスシーンありのラブコメディ」！


思わずキュンともだえてしまう、甘々な作品をたくさんお待ちしています(ハート)


編集部員が投稿作すべてにリアクションします！


【応募概要】

・テーマは“キスシーンありのラブコメディ”！


　ジャンルは男女、BL、GL なんでも OK！


　最高のキスシーン、求む！！


・マンガ4P～投稿 OK！


・ネーム・複数作品応募 OK！


・投稿作すべてに編集者がリアクション！※コメント、またはスタンプがつきます。


【賞】

〇大賞（1 本以上確約）…賞金 10 万円


・担当編集 GET


・マンガ Park 連載権確約


＋副賞


・CLIP STUDIO PAINT EX 1 デバイスプラン（1 年版）


※1デバイスプランとは、Windows/macOS/iPad/iPhone/Galaxy/Android/Chromebook のいずれか1台を選択して利用できるプランです。


・Wacom One 14



〇部門賞…賞金 2 万円


・ベストキス賞：最高のキスシーンに！


・推しキャラ賞：推したくなるキャラに！


・いちゃあま賞：にやける甘さに！


・ストーリー賞：グッとくるお話に！



〇最終選考通過者


・Amazonギフト券5000円分


11/20 には、「マンガラボ！」にて『マンガPark作家コメントDay』も開催！

豪華作家陣からコメントが貰えるチャンス★


【参加作家陣】

天宮こなつ先生『「赤毛の役立たず」とクビになった魔力なしの魔女ですが、「薬草の知識がハンパない！」と王立研究所に即採用されました。』（原作／糸加先生）



月本弓先生『君を映して離さない』



にーづま。先生『王子に溺愛されたくないので元プリンセスですが男装執事になります！』



にむまひろ先生『アフター・ミッドナイト・スキン』


【同コンテスト(第 1 回)ご出身！】



詳しくはマンガラボ！ブログページをチェック！



＼第1回の同コンテストから、デビュー者多数＆大活躍中！／


逢那先生『聖女様は逆ハーレム後宮を築かないといけないらしい』（原作／久瀬川ノハ先生）


来見田先生『だから、離婚しようと思います』（原作／狭山ひびき先生）


にむまひろ先生『アフター・ミッドナイト・スキン』


もとちこゆ先生『羅王くんは私にかまう』








次に続くのはあなた


【募集期間】2025年10月14日（火）12:00～12月14日（日）23:59

たくさんのご投稿をお待ちしています！




- 「マンガラボ！」とは



白泉社の全媒体の編集者が集まるマンガ投稿サイトです。
少女マンガから青年誌、大人向けからBLまで、オールジャンルオールターゲット大歓迎！
開始から６年半で８５０組以上、漫画家さんと担当編集者のタッグが「マンガラボ！」から誕生しています。



マンガラボ！の登録＆各コンテスト応募の詳細はこちらから!!


https://manga-lab.net


マンガラボ！公式 X はこちら


@mangalab_staff(https://x.com/mangalab_staff)




