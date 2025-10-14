NONFICTION ディープケアリチュアルラインを2025年10月14日（火）に発売

合同会社ノンフィクションジャパン

香りを通じて内面の力を表現するライフスタイルビューティーブランド、NONFICTION（ノンフィクション）が2025年10月14日（火）、ディープケアリチュアルラインを発売いたします。

Reset Your Senses｜感覚を満たす時間

保湿が必要な季節。

ノンフィクションのディープケアリチュアルラインが肌を深い休息のときへと導きます。

肌本来のすこやかさと深い潤いのために誕生したディープケアリチュアルライン。

日常を繊細に満たすケアルーティンとして、バスソルト、ボディスクラブ＆ウォッシュ、ボディオイル、エンリッチング ボディクリーム、ハンドバームのコレクションをお届けします。

ライスパウダー*1、AHA*2、シアバター*3、アボカドオイル*4など厳選した植物由来成分が肌のキメをやさしく整え、華やかなシトラスと深みのあるベチバーの香りが、疲れた一日の終わりを静かに締めくくります。

1保湿成分：コメ粉 2整肌成分：クエン酸、マンデル酸 3保湿成分：シア脂 4保湿成分：アボカド油

単なるボディケアルーティンを超えて、揺らいだ感覚を満たし、自分の内面に集中する時間。ノンフィクションとともに、自分だけのリチュアルを。

The 5-Step Routine

｜Step 1｜ Relaxing Bath Salts

一日を整えるリチュアルの始まり。リラクシング バスソルトのほのかな香りが体と心に安らかな休息をもたらします。アンデス山脈の湖の塩に含まれる豊富なミネラル*が肌をやさしく整えます。*保湿成分：塩化Na

｜Step 2｜ Exfoliating Body Scrub & Wash

エクスフォリエイティング ボディスクラブ＆ウォッシュで、角質をやさしく整えます。スクラブとウォッシュ両方の機能を兼ね備え、二度洗い不要で手軽にケアが完了。*1整肌成分：コメ粉 2整肌成分：クエン酸、マンデル酸ライスパウダー1とAHA成分*2が、肌のキメをなめらかに導きます。

｜Step 3｜ Firming Body Oil

入浴後、ファーミング ボディオイルで肌にハリを届けます。ビタミンを豊富に含むヒマワリ種子オイル*1とアボカドオイル*2がすばやく浸透*3し、やわらかくしっとりとした肌へと導きます。*1保湿成分：ヒマワリ種子油 2保湿成分：アボカド油 3角質層まで

｜Step 4｜ Enriching Body Cream

オイルでなめらかにケアした後、エンリッチング ボディクリームを重ねてさらに肌を強化。シアバター*1とパンテノール*2が豊かな保湿感を与え、長時間うるおいを保ちながら、肌をすこやかに整えます。*1保湿成分：シア脂 *2保湿成分

｜Step 5｜ Nourishing Hand Balm

リチュアルの最後のステップ。ナリシング ハンドバームで指先まで繊細にケアします。シアバター*1とセラミド*2がやさしく包み込み、乾燥した肌やキューティクルをすっきりと整えます。*1保湿成分：シア脂 *2保湿成分：セラミドNP

キャンペーンビジュアル

キャンペーンビジュアルはクリエイティブ・エージェンシー「kontakt（コンタクト）」とともに制作。フォトグラファーのPiczo氏による写真と、クリエイターデュオのSara & Nadia による映像がディープリチュアルの世界を表現します。

Piczo氏による写真は、NONFICTION代官山（1F）で期間限定展示します。

【NONFICTION EXHIBITION概要】

期間｜2025年10月23日（木）～11月5日（水）

場所｜写真展示：NONFICTION 代官山 （1F）

東京都渋谷区恵比寿西１丁目３５－１６

【Credit】

Creative Direction: NONFICTION @official.nonfiction(https://www.instagram.com/official.nonfiction/) / kontakt @kontaktstudio(https://www.instagram.com/kontaktstudio/)

Video Director: Sara Szy @sarsz(https://www.instagram.com/sarsz/?hl=ja)

DoP: Nadia Szy @nadia.szy(https://www.instagram.com/nadia.szy/)

Focus Puller: Anthony Rilocapro @rilocamera(https://www.instagram.com/rilocamera/?hl=ja)

Film Loader: Alban Rassier @steadi_alban(https://www.instagram.com/steadi_alban/)

Gaffer: Daiki Komatsu @daiki224k(https://www.instagram.com/daiki224k/)

Colorist: Arnaud Giacomini @a_giacomini_color(https://www.instagram.com/a_giacomini_color/)

Sound Design: Paolo Tocci @paolotocci(https://www.instagram.com/paolotocci/)

Photography: Piczo @picpicpiczo(https://www.instagram.com/picpicpiczo/)

Photography Assistant: Yunosuke Mimura @3__son(https://www.instagram.com/3__son/)

Stylist: Reina Ogawa Clarke @reinaogawaclarke(https://www.instagram.com/reinaogawaclarke/)

Stylist Assistant: Riko Ikuta @riko.ikuta(https://www.instagram.com/riko.ikuta/)

Hair Makeup: Rie Shiraishi @rieshiraishi1220(https://www.instagram.com/rieshiraishi1220/https://www.instagram.com/rieshiraishi1220/)

Hair Makeup Assistant: Riho Aoyagi @rrrinhs.___.s(https://www.instagram.com/rrrinhs.___.s/)

Talent: Sunghee Kim @_sungheekim(https://www.instagram.com/_sungheekim/)

【kontakt】

広義の「編集」を軸に、プロダクション・ブランディング・プロモーション戦略立案・コミュニケーション設計・プロダクト開発など、ジャンル・媒体を横断して活動するクリエイティブ・エージェンシー。

【展開商品】

■Exfoliating Body Scrub & Wash／エクスフォリエイティング ボディスクラブ＆ウォッシュ

\5,280（税込）／200ml

ライスパウダー*1とAHA成分*2を配合したボディスクラブ＆ウォッシュは、豊かでやわらかな泡が角質をやさしく取り除き、肌のキメをなめらかに整えます。スクラブとウォッシュ両方の機能を兼ね備え、二度洗い不要で手軽にケアが完了します。

主成分｜ライスパウダー*1・AHA*2

機能｜角質ケア ＋ しっとり保湿

使い方｜シャワー中、濡れた状態の肌に適量をとり、泡立ててください。角質の気になる部分をやさしくマッサージするように塗布し、その後すすぎ流してください。

1整肌成分：コメ粉 2整肌成分：クエン酸、マンデル酸

■Firming Body Oil／ファーミング ボディオイル

\6,050（税込）／190ml

ビタミンを豊富に含むヒマワリ種子オイル*1とアボカドオイル*2がすばやく浸透*3し、やわらかくしっとりとした肌へと導きます。シャワー後、肌にマッサージするようになじませると、オイルがすばやく浸透し、しっとりとした肌へと導きます。

主成分｜ヒマワリ種子オイル*1・アボカドオイル*2

機能｜水分を閉じ込める保湿 ＋ ハリ・シワケア

使い方｜シャワー後、肌に水気が少し残っている状態で塗布してください。オイル層が水分の蒸発を防ぎ、保湿効果を高めます。ボディクリームと混ぜて使うと、さらに高い保湿効果を実感できます。

1保湿成分：ヒマワリ種子油 2保湿成分：アボカド油 *3角質層まで

■Enriching Body Cream エンリッチング ボディクリーム

\6,050（税込）／200ml

バターのようにやわらかくとろけるテクスチャーが、一日中肌をしっとりと守ります。シアバター*1の保湿力とパンテノール*2が、乾燥した肌に深く浸透*3し、水分を満たします。

主成分｜シアバター*1・パンテノール*2

機能｜保湿バリア強化 ＋ 肌の整肌鎮静

使い方｜特に乾燥が気になる部分には重点的に、またはボディオイルと混ぜて使うと、より保湿効果を実感できます。

1保湿成分：シア脂 2保湿成分 *3角質層まで

■Relaxing Bath Salts リラクシング バスソルト

\5,830（税込）／400g

清らかなアンデス山脈の湖由来の塩に含まれる豊富なミネラル*が肌を落ち着かせ、心地よい休息をもたらします。リラクシング バスソルトのほのかな香りが、心と体に穏やかな安らぎを届けます。

主成分｜アンデス山脈の湖塩（100%）

機能｜肌を整える

使い方｜水が入らないよう注意しながら、バスソルトスプーンで適量を取り、ぬるめのお湯を張った浴槽に溶かしてください。入浴後は軽くすすぐか、ボディタオルで水気を拭き取ってください。

*保湿成分：塩化Na

■Nourishing Hand Balm ナリシング ハンドバーム

\3,960（税込）／50ml

手をやさしい保湿膜で包み込む、高保湿のナリッシング ハンドバームです。べたつきのないバターのようなテクスチャーが、シアバター*1とセラミド*2の成分を届け、乾燥した手や爪まわりのデリケートな肌までしっとりとケア。

主成分｜シアバター*1・セラミド*2）

機能｜保湿 ＋ キューティクルケア

使い方｜清潔な手に適量を取り、マッサージするようになじませてください。乾燥が気になるときにこまめに使用すると、手肌はもちろん爪まわりのキューティクルまでなめらかに整います。

1保湿成分：シア脂 2保湿成分：セラミドNP

【購入特典】

ディープケアリチュアル製品を3点以上お買い上げの方に、オリジナルポーチをプレゼント

【取扱店舗】

NONFICTION代官山、NONFICTION阪急うめだ本店、NONFICTION公式オンラインストア(https://jp.nonfiction.com/)



【香り】

甘くほろ苦いベルガモットに、生き生きとしたオレンジブロッサムの華やかさが加わり、感覚を呼び覚まします。穏やかなベチバーと土の香りを思わせるパチョリが重なり、深く静かな香りが内面へと集中する安らぎの時間へと導きます。

Vetiver Ground ベチバーグラウンド

Scent Family : シトラスウッディ

Main Note: ベルガモット | ベチバー | オレンジブロッサム | パチョリ

【ABOUT NONFICTION】

ノンフィクション （NONFICTION）は創業者兼クリエイティブ ディレクターのCha Haeyoung(チャ・へヨン)によってソウルで2019年に創設されたライフスタイルビューティーブランドです。自分の最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが空想の世界を開く扉であれば、ノンフィクションは物語の本質を映し出す鏡であり、ノンフィクションの製品は日常生活の最もプライベートな時間を通して、自分自身の物語をサポートします。

https://jp.nonfiction.com/ (https://jp.nonfiction.com/)

@official.nonfiction(https://www.instagram.com/official.nonfiction/)

#NONFICTION #ノンフィクション