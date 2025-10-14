【TGIフライデーズ】 Frightfully Fun ! 魔法のカクテルとスイーツ・仮装で楽しむ 『ハロウィン セレブレーション』 開催！

ワタミ株式会社

　TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する世界41か国で450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」は、10月14日(火)から31日(金)までの期間限定で、ハロウィン気分を盛り上げる特製デザートやスープ、そしてバーテンダーたちによる「TGI FRIDAYS JAPAN ハロウィンカクテルコンペティション2025」で選ばれた上位3作品のスペシャルカクテルを販売をいたします。店内は、ジャックオーランタンやバルーンで彩られ、期間中の週末18日(土)、19日(日)、24日(金)、25日(土)、26日(日)、31日(金)には、従業員によるハロウィン仮装コンテストを全13店舗で開催します。まるでアメリカのハロウィンパーティーに迷い込んだような空間で、フライデーズならではの ”Fun, Freedom, Celebration!” をお楽しみください。



【ハロウィン 期間限定スペシャルメニュー】



■ オレオ グレイブ デザート / OREO GRAVE DESSET


オレオクッキーを細かく砕きバニラアイスを挟み、ネオングミ、ブラックベリー、マシュマロ、オレオで作ったクモをトッピング。ハロウィン限定デザート。


\930 (税込 \1,004)　



■ パンプキンスープ / PUMPKIN SOUP


濃厚でコク深いパンプキンスープ


\590 (税込 \637)



TGI FRIDAYS JAPAN ハロウィンカクテルコンペティション2025 優秀3作品



■ ポイズン アップル/ POISON APPLE（アルコール）


GOLD MEDAL 優勝


Pooh (プー) @TGI FRIDAYS 横浜西口店


キレイな緑色のリンゴが毒に染まっていく「毒リンゴ」をイメージしました！
ウイスキーベースにメロンリキュール、アップルジュース、パッションフルーツピュール、グレナデンを入れMIXしました。サイドに付いている毒に見立てたブラックベリーとバジルのシロップを入れて色と香りの変化をお楽しみください！ウイスキーにフルーティーな甘みをプラスした為アルコールが苦手な方でもハロウィンを存分に感じていただけます！


\840 (税込 \924)



■ ウィッチズ デライト/ WITCH‘S DELIGHT（アルコール）


SILVER MEDAL 第2位


Maple (メープル) @TGI FRIDAYS 池袋店


ラムベースのデザートカクテル。ラズベリーの酸味との相性も抜群で、アルコールが苦手な方にもおすすめです。メニュー名のように　“魔女が作った禁断のデザート”をイメージ。ハロウィンという年に一度の特別な夜に WITCH’S DELIGHTで甘く妖しいひとときをお楽しみください。


\940 (税込 \1,015)



■ ドリッピング ポイズン/ DRIPPING POISON（ノンアルコール）


BRONZE MEDAL 第3位


Fabio (ファビオ) @TGI FRIDAYS 池袋店


ブルーキュラソーシロップ と グレナデン をベースにした甘酸っぱいノンアルコールドリンク。


ブラックベリーポーションを混ぜ合わせることで、見た目にも少し不気味なハロウィンらしい雰囲気に仕上げました。ハロウィンの“ちょっぴり不気味でワクワクする気持ち”をイメージして作り上げた一杯です。


\680 (税込 \734)



TGI FRIDAYSの歴史



1965年 アメリカ　ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」　という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。



TGI フライデーズとは



『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。



【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/



TGI フライデーズ 全13店舗



■渋谷神南店


東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F


050-3204-0455


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/



■原宿店


東京都渋谷区神宮前6-3-2


050-3173-8906


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/



■池袋店


東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階


050-3188-6064


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/



■上野中央通り店


東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F


050-3605-5444


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/



■町田店


東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F


050-3199-4227


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/



■東京ドームシティ店


東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F


050-3647-1602


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/



■お台場アクアシティ店


東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F


050-3196-3586


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/



■有明ガーデン店


東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F


050-3188-9600


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/



■イクスピアリ店


千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ


050-3198-7135


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/



■横浜西口店


神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F


050-3159-7111


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/



■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)


神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F


050-3196-6067


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/



■名古屋久屋大通店


愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4


050-3200-0791


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/



■神奈川芸術劇場店


神奈川県横浜市中区山下町281


KAAT神奈川芸術劇場 1階


TEL: 050-1724-9418


https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/



