新資料『そのまま使える！ISO9001・ISO14001内部監査チェックリスト ※内部監査報告書サンプル付き』無料プレゼント開始！

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、新資料『そのまま使える！ISO9001・ISO14001内部監査チェックリスト ※内部監査報告書サンプル付き』をサービスサイトで公開、無料プレゼントを開始しました。

「ISO9001・ISO14001の内部監査で、何を確認したらいいのか分からない」という方へ向け、支援実績8,000社以上のISO／Pマーク取得・運用支援を行っている弊社が、ISO9001・ISO14001の内部監査で確認するべきこと（※2025年10月時点）を特別資料としてまとめています。ISO9001・ISO14001ご担当者さまは是非ご参考にしてみてください。本資料を通じて、企業の円滑なISO運用をサポートします。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・ISO9001・ISO14001の内部監査の重要性

資料ダウンロードはこちら（無料） :https://ninsho-partner.com/iso9001/download/qe_check-list/

ISO9001・ISO14001の内部監査は、それぞれのマネジメントシステムの有効性を維持し、継続的な改善を実現するための基盤となるため、その運用において欠かせないものです。

しかし、「ISO9001・ISO14001の内部監査で、何を確認したらいいのかわからない」「毎年同じ項目で行っているが、問題ないのか？」「正しい手順、チェック項目を教えてほしい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、8,000社の実績、上場企業のISO9001・ISO14001内部監査代行も行う弊社が、特別資料『そのまま使える！ISO9001・ISO14001内部監査チェックリスト ※内部監査報告書サンプル付き』をサービスサイトで公開、無料プレゼントを開始しました。内部監査にお困りの方は、是非ご参考にしてみてください。

・資料の一部をご紹介

ISO9001・ISO14001の新規認証・運用の内部監査で確認するべきことをチェックリスト形式でまとめています。

資料ダウンロードはこちら（無料） :https://ninsho-partner.com/iso9001/download/qe_check-list/

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：258名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人