『ワールドダイスター』公式YouTubeで学生制作MVを公開！　HAL×バンダイナムコフィルムワークス×KMSが贈る産学連携プロジェクト

IT・デジタルコンテンツ業界の各分野で活躍するスペシャリストを育成する専門学校HAL（東京・大阪・名古屋）は、株式会社バンダイナムコフィルムワークス、株式会社KMSが展開する『ワールドダイスター 夢のステラリウム』との産学連携により、登場キャラクターのミュージックビデオを制作いたしました。通称「ユメステ」の公式YouTubeにて、優秀賞3作品、最優秀賞1作品が公開されましたのでお知らせいたします。

今回、”演劇”ガールズプロジェクト『ワールドダイスター』から魅力的な楽曲とキャラクターを複数お借りし、3DCGやアニメーションなどを学ぶHALの学生たちがチームでMVを制作。『ワールドダイスター』のプロジェクトチームからアドバイスを受けつつ、約4ヵ月の制作期間の後、2025年9月某日に学内で最終審査発表会が行われました。審査では「どの作品も素晴らしかった」と高い評価を受け、東京・大阪・名古屋の全17チームの中から選ばれた受賞作4作品が公開されています。

受賞結果

■ 最優秀賞

『深度異症候群-Shindoi Syndrome-』 2Dと3Dが交錯する、烏森大黒の“やみ可愛い”心象世界！

HAL大阪 CG・デザイン・アニメ4年制学科 野口チーム

HAL大阪 CG・デザイン・アニメ4年制学科 野口チーム

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=leRdoyTkyeY ]

学生コメント

・魅力的なキャラクターに動きをつけることができて、とても楽しかったというのが一番の感想です。少しでもコンテンツを盛り上げる力になれたら嬉しいです！

・烏森大黒ちゃんの深層心理の世界観をしっかりと理解するために、ストーリーを読み、自己解釈を重ねながら背景制作に取り組みました。彼女の心の奥に秘められた思いや葛藤を表現することに、特に力を入れました。

・２D、３Dと世界観が頻繁に入れ替わって、最後まで見ていて飽きない映像になっていると思います！

・”やみ可愛い”大黒ちゃんの世界をお楽しみください！

■ 優秀賞

『Thirsty Soul』 繊細な表情演出と光表現で魅せる。リリックモーションにも注目

HAL東京 CG・デザイン・アニメ4年制学科 坂井チーム

HAL東京 CG・デザイン・アニメ4年制学科 坂井チーム

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SEPrmF6fr9w ]

学生コメント

緩急のある素晴らしいカメラワークや感情が読み取れる細かな表情表現、細部にまでこだわったライティングと光の表現、そして作品を引き立てるリリックモーションに力を注ぎました。映像の流れや演出の一つひとつから感情が伝わるよう工夫しているので、ぜひその点に注目してご覧いただければ嬉しいです。

『サマーバカンス☆アクトレス！』 元気な曲に原作要素を交えたMV。ラスサビまで必見

HAL東京 CG・デザイン・アニメ4年制学科 中村チーム

HAL東京 CG・デザイン・アニメ4年制学科 中村チーム

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=n-TfGzUg0iY ]

学生コメント

「見てくださる方が目と耳両方で楽しめる映像にしたい」という気持ちで制作させていただきました！元気で明るくかわいい2人をイラストで描き、1番最後のサビの部分を特に力を入れて制作したので、そこに注目しながら楽しんで見ていただけたらいいなと思います！

『水際PARTY、水着でFUNNY』 しぐれちゃん推し必見！可愛さ×元気×POPがはじける作品

HAL名古屋 CG・デザイン・アニメ4年制学科 伊藤チーム

HAL名古屋 CG・デザイン・アニメ4年制学科 伊藤チーム

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=-Yfnndq11CE ]

学生コメント

しぐれちゃんの可愛さをこれでもかというほど詰め込んだ渾身のMVです！ 一つ一つの要素にメンバー全員の技術と情熱を全力で注ぎ込みました。 一瞬たりとも見逃せないこだわりと熱意の結晶です。どうぞ細部まで心ゆくまで楽しんでいただければ幸いです！

■HALのカリキュラム『産学直結ケーススタディ』

企業と取り組むモノづくりは、専門教育の理想形。

HALでは、“プロレベルのモノづくり”の実践の機会として、企業やクリエイターと連携し、実際のプロと同じ目線で、学生が企画立案から実制作までを手がけます。

企業の担当者を招き、目的やターゲット、納期、技術的な注意点など、直接オリエンテーションを受けて、中間チェックやアドバイスを踏まえながら取り組む、まさに「直結」の実践的なプロジェクトです。また、成果物が世の中に発表されることで、就職活動の大きな武器となります。

■専門学校HAL

専門学校HALは、東京・大阪・名古屋のターミナル駅前に校舎を構え、ゲーム、CG、ミュージック、カーデザイン、IT分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追究し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むケーススタディ、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100％を実現しています。3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。

オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています。（日曜・祝日除く）

専門学校HAL：https://www.hal.ac.jp

■『ワールドダイスター』プロジェクトについて

『ワールドダイスター』とは、PCゲームや漫画、アニメの原作を手がけ、ユーザーから絶大な支持を受けるクリエイター・タカヒロがストーリー原案を務め、また多くのライトノベルやアプリゲームのキャラクターデザイン、イラストを担当するMika Pikazoがキャラクター原案を手がける“演劇”ガールズプロジェクトです。演劇が世界的ブームとなった時代、数多の役者たちが演じ手の頂点である「ワールドダイスター」を目指して“センス”を競い合っていくストーリーで、音楽とドラマで彩られる本作は、TVアニメ、ゲームアプリ、コミカライズなど、各方面でのメディアミックスを展開しています。

■『ワールドダイスター 夢のステラリウム』

ゲームアプリ『ワールドダイスター 夢のステラリウム』はiOSとAndroidで展開するスマートフォン向けリズムゲームです。TVアニメ『ワールドダイスター』に登場した劇団「シリウス」をはじめ、「銀河座」、「劇団電姫」、「Eden」といった4つの劇団が登場！個性豊かなキャラクターと共に『ワールドダイスター』の舞台を楽しむことができます！

『ワールドダイスター 夢のステラリウム』

・iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6447166623

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms.worlddaistar

<基本情報>

・ジャンル：リズム＆アドベンチャー

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・メーカー：KMS, inc.

・公式サイト：https://world-dai-star.com/game

・公式X：https://twitter.com/wds_game

・著作権表記：(C)Sirius/Project WDS Developed and Published by KMS, inc.