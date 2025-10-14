¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢Âè69²óBFI¥í¥ó¥É¥ó±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤òÃåÍÑ
Âè69²óBFI¥í¥ó¥É¥ó±Ç²èº×¤Ë¡¢¥¨¥Þ¡¦¥¹¥Èー¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¤¥·ー¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¢¥ì¥Êー¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¡¢¥¿¥Ïー¥ë¡¦¥é¥Ò¥à¤¬¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤òÃåÍÑ¤·½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Þ¡¦¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖBugonia(¸¶Âê)¡×¤ÎHeadline Gala¤Ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ªー¥«ー¤Î¥·¥ë¥¯¥À¥Ö¥ë¥¯¥ìー¥×À½¥¹¥È¥ìー¥È¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¥³¥é¥à¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢Æ±¥«¥éー¤Î¥¹¥Èー¥ë¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥µ¥Æ¥ó¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥¤¥·ー¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖThe Testament of Ann Lee(¸¶Âê)¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¥×¥êー¥ÄÆþ¤ê¤Î¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥·¥ç¥ë¥Àー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ìー¥É¥«¥éー¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶ー¥Öー¥Ä¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Æ¥¤¥·ー¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë ¥À¥ß¥¨ ¥É¥¥ ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¥ê¥ó¥°¤âÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Êー¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖSentimental Value(¸¶Âê)¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥Ü¥ì¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥·¥§¥¤¥×¤Î¿þ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥¹¥«ー¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ì¥Êー¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥£ー¥× ¥¿¥¤¥à¡×¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¡Ö¥×¥é¥ó¥È¡×¤âÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ïー¥ë¡¦¥é¥Ò¥à¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖAlpha(¸¶Âê)¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥³ー¥È¤Ë¥Ñー¥×¥ë¤Î¥·¥ë¥¯¥·¥ã¥Ä¡¢¥×¥êー¥ÄÆþ¤ê¤Î¥Ñー¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ëー¥À¥¤¥¢¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£ー¥ëÀ½¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥¿¥ó¥Öー¥ë¡×¤âÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*ÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.louisvuitton.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£