【群馬クレインサンダーズ】ジャスティン・ハーパー選手 練習生としての活動終了のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

いつも群馬クレインサンダーズに温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、練習生として活動しておりました、ジャスティン・ハーパー選手の活動が終了いたしましたのでお知らせします。



なお、宇都宮ブレックスへの移籍が決定しております。

Justin Harper（ジャスティン ハーパー）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/74_1_336640a8c224ef07675c966f818707bd.jpg?v=202510140557 ]

【クラブコメント】

このたび、ジャスティン・ハーパー選手が本日をもって練習生としての活動を終了することになりましたので、お知らせいたします。



ハーパー選手は2025年8月よりチームに練習生として加入し、エドゥ選手・ティーマン選手の両選手が代表活動でチームを離れている間、日々の練習を通じて大きな存在感を示してくれました。

彼の献身的な姿勢、常にチームを第一に考える振る舞い、そして周囲を明るくする人間性は、チームの結束力を高め、日々の練習に良いエネルギーをもたらしてくれました。



短い期間ではありましたが、群馬クレインサンダーズの一員としてともに時間を過ごせたことを心から誇りに思います。

クラブ一同、これまでの貢献に深く感謝するとともに、今後のジャスティン・ハーパー選手のさらなる活躍と成功を心よりお祈り申し上げます。

【本人コメント】

「Gunma has been an amazing experience and organization to me and my family. Truly thankful for that opportunity that helps this team and practice with this team and be a part of a quality organization and good group of guys and staff, so I’m just thankful, it’s been amazing.



To the fans, I just want to say thank you so much for supporting me and allowing me to be a great part of this organization and fan base. I wish you guys the best of luck. I just want to say again thank you for that opportunity and good luck with this season.



For my future, I’m just gonna continue to keep working and try to be a best player I can be for how ever long my career can continue. I'm just thankful that I can still play, and give the fans something to cheer about myself and give my family, they can be proud of.



群馬での経験、そしてこの組織全てが、私と家族にとって本当に素晴らしいものでした。心から感謝しています。



このチームで練習に参加し、その一員となり、質の高い組織、そして素晴らしい仲間とスタッフの一員になれたことに、本当に感謝しかありません。最高に充実した時間でした。



ファンの皆さんへは、私を応援し、このチームの大切な一員として迎え入れてくれたことに心から感謝しています。 群馬の今後のご活躍と成功を心から願っています。



私もキャリアが続く限り、常に努力を続け、最高のプレーができるよう頑張ります。そして、ファンの皆さんから応援してもらえるよう、愛する家族にとっての誇りであり続けるよう努力していきます。」