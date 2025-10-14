第1回 IT・情シスDXPO【福岡’25】出展のお知らせ：10月30日（木）～31日（金）【マリンメッセ福岡】

株式会社ハンモック

法人向けソフトウェアパッケージ、クラウドサービスを提供する株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山大典 証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、10月30日（木）～31日（金）に開催される「第1回 IT・情シスDXPO【福岡’25】」に「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策「AssetView Cloud ＋（アセットビュー クラウド プラス）」を出展することをお知らせいたします。

■第1回 IT・情シスDXPO【福岡’25】とは

IT・情シスDXPO 福岡は、マリンメッセ福岡で2025年10月に開催される、システム開発・セキュリティ・IT人材育成のためのITソリューション総合展示会です。

⚫︎日 程：10月30日（木）～31日（金）／9:30～17:00

⚫︎展示会名：ITインフラ・セキュリティ展

⚫︎場 所：マリンメッセ福岡 A館【4 - 44】

ハンモックは、「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策「AssetView Cloud ＋（アセットビュー クラウド プラス）」を出展いたします。

当日は、製品のデモンストレーションや活用事例のご紹介を通じて、具体的な導入イメージをご体感いただけます。

ご希望の方は、下記より事前登録の上、お越しくださいませ。

※事前登録後にメールが届きますので、届いたQRコードを印刷してお持ちください。

■AssetView Cloud ＋ について

AssetView Cloud ＋は、情報システム担当者が管理・対策業務を最小限のリソースで効率的に実施できるよう、ヒトを軸とした新しい管理が実現できる運用管理ツールです。

従来型のデバイスを軸とした管理ではなく、デバイスやSaaSを利用する「ヒト」に着目し、「ヒト」を軸に、情報資産・IT資産・SaaSを適正管理し、内部・外部からの脅威へのセキュリティ対策を実現できます。

管理コンソールは、運用目的ごとにまとめられた新しくモダンな画面デザインにより、操作性とわかりやすさが向上しています。

また従来の統合型パッケージ製品とは異なり、お客様の運用目的にあわせた”プラン”を、必要なタイミングでご導入頂けるためムダをなくしIT投資効果を最大化できます。

AssetView Cloud ＋ 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web_cloudplus/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251014

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

