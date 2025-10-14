「日刊ニャンダイ」2026年版カレンダーラインナップが再入荷！

株式会社ハゴロモ

カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橘 壮太郎）は、「日刊ニャンダイ」2026年版カレンダーラインナップが再入荷したことをお知らせいたします。特典付きでの販売はAmazon、楽天ブックスにて再開いたしました。

更に、各写真家に会えるサイン会も開催が決定いたしました。

「にゃん神様。立ち猫」「ネコ様の裏側」「開運！！にゃんたまω」カレンダーを店頭でご購入いただいた方に、サイン&開運祈祷サービス！展示パネルとグッズも販売！！

芳澤ルミ子＆山本正義のふたりの写真家が揃う機会は激レアですので、ぜひ足をお運びください。

イベント名：「2026年ねこカレンダー発売記念 大大大開運祭」

開催場所：ブックスB(大阪府大阪市港区阪市港区波除3-1-5)

開催日時：2025年11月8日(土)11:00～19:00（入場無料）

※店頭在庫は数に限りがございます。

見ているだけで笑顔になる、ユニークで愛らしい猫たちの姿をぜひチェックしてください。

「日刊ニャンダイ」2026年版カレンダーラインナップ

【にゃんたまωカレンダー2026／芳澤ルミ子】

毎年大好評の“開運猫カレンダー”がさらにパワーアップ！

かわいすぎる“生命の源”にゃんたまを大きな写真で楽しめます。六曜・二十四節気・開運日も網羅し、毎日を癒しと運気で満たします。

【商品概要】

・商品名：にゃんたまωカレンダー2026

・仕様：見開き42×30cm／28ページ

・価格：1,760円（税込）

（C）YOSHIZAWA RUMIKO/Nikkan Gendai

【Amazon&楽天ブックス限定特典】

にゃんたまオリジナル限定カード(59×86mm) 1枚

お財布に入れて持ち歩けば、幸運を呼び込む「にゃんたまお守りカード」。オモテは「開運招福」、ウラは「金運上昇」のダブル仕様！

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK4SK4BK

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18327238/

【ネコ様の裏側カレンダー2026／芳澤ルミ子】

猫の“裏側”に迫る新感覚カレンダー。

ガラス板の上から撮影した肉球やおなかの愛らしいショットを収録。大判ポスター付きで、見応えも十分です。

【商品概要】

・商品名：ネコ様の裏側カレンダー2026

・仕様：見開き50×21cm／28ページ

・価格：1,760円（税込）

（C）YOSHIZAWA RUMIKO/Nikkan Gendai

【Amazon&楽天ブックス限定特典】

ネコ様の裏側オリジナル限定カード(59×86mm) 1枚

「“ウラ”ミナティカード」として、不思議で癒される“裏側の世界”を楽しめます。

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK4T1RQ1

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18327241/

【著者について】

芳澤ルミ子（よしざわ・るみこ）

猫とともに50年の“猫フェチカメラマン”雑誌『猫びより』『ネコまる』（辰巳出版）などで活躍。『日刊ニャンダイ』（日刊現代）の立ち上げにも尽力。WEBサイト『コクハク』（日刊ゲンダイ）にて「きょうのωにゃんたま」連載中。『にゃんたま』（自由国民社）、『ネコの裏側』（辰巳出版）などの写真集が大ヒット。最新刊は、『にゃんたまω』（講談社）。

（X=@Moecat777Bar）

【にゃん神様。立ち猫(R)︎カレンダー2026／山本正義】

“立ち猫(R)︎”写真家・山本正義氏による初登場カレンダー。

神様・仏様ポーズを思わせる立ち猫の姿は、かわいさと力強さを兼ね備えた新しい開運ビジュアルです。

【商品概要】

・商品名：にゃん神様。立ち猫(R)︎カレンダー2026

・仕様：見開き50×21cm／28ページ

・価格：1,760円（税込）

（C）YAMAMOTO MASAYOSHI/Nikkan Gendai

【Amazon&楽天ブックス限定特典】

にゃん神様。オリジナル限定カード(59×86mm) 1枚

ウラに願いごとを書き込んで持ち歩ける「にゃん神様お守りカード」。願いが叶うかもしれません。

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK4T4XKV

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18327242/

【著者について】

山本正義（やまもと・まさよし）

大阪市在住、福祉業を経て、写真家として活動中。 SNSに投稿していた島猫の写真が人気となり、特に、猫が二本足で立つ姿=「立ち猫」が、ユニークでかわいいと大バズリとなり、国内外の多くのメディアで話題に。立ち上がる姿が可愛い猫「立ち猫(R)︎」、ちょっぴり力の抜けた「脱力猫」、凄い勢いでくる猫「猫来る」や気の抜けた感じの「舌猫（ぺろにゃん）」など、独自の視点で撮影。写真集『立ち猫』（ナツメ社）も大ヒット。

X

@nekoiroiro

Instagram

tachineko.ym

HP

https://tachineko.net/

株式会社ハゴロモについて

社名：株式会社ハゴロモ

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売

・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・書籍出版

設立：1967年（昭和42年)7月31日

【関連サイト】

■株式会社ハゴロモ

コーポレーションサイト https://www.hagoromo.com/

■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)

＠hagoromo_cl https://twitter.com/hagoromo_cl