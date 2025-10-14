BEBOP所属タレント岩永徹也イベント『岩永徹也プレミアムトークショー vol.2』開催決定のお知らせ

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（以下「AMN」、本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹）の子会社、株式会社BEBOP（以下「BEBOP」）の所属タレントである岩永徹也によるプレミアムトークショーの第2弾を、2025年11月22日（土）に渋谷DAIAにて開催いたします。

本イベントでは、多彩な活躍を見せる岩永徹也の個性と魅力を間近で感じられる貴重な機会をお届けいたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■岩永徹也プロフィール

岩永徹也は、2009年に雑誌 『MEN’S NON -NO』（集英社）の専属モデルとしてデビューし、『仮面ライダーエグゼイド』では檀黎斗／仮面ライダーゲンム役で出演するなど、俳優として数多くのドラマや映画に出演しています。

恋愛リアリティーショー『テラスハウス』への出演や、メンサジャパン会員の資格を活かしてクイズ番組にも出演するなど、多方面で活躍しています。

その人気は日本国内にとどまらず、中国でZ世代を中心に絶大な人気を誇る動画プラットフォーム「Bilibili（ビリビリ）」のフォロワー数は 27 万人を突破し、世界各国で多数のイベントに出演しております。

また2025年8月にシアター・アルファ東京で上演された体験型演劇『ガリレオの目 -それでも地球は-』では、主要キャストの一人として出演し、多くのファンから高い評価をいただいております。

さらに、2025年6月よりライフネット生命のCMに出演しております。

■開催概要

イベント名：岩永徹也プレミアムトークショー vol.2

開催日：2025年11月22日（土）

会場：渋谷DAIA（東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビルB1）

時間：

・第1部 13:00開場 / 13:30開演

・第2部 17:00開場 / 17:30開演

■チケット情報（すべて税込）

※入場時にドリンク代600円（現金のみ）が別途必要です。



・前方エリア席：9,900円（前方エリア確定＋非売品アクリルキーホルダー）

※アクリルキーホルダーの絵柄は第1部・第2部で異なります

・一般席：5,500円

販売開始日：2025年10月15日（水）

販売サイト：岩永徹也プレミアムトークショー チケット販売サイト(https://www.ticketpay.jp/search/?keyword=%E5%B2%A9%E6%B0%B8%E5%BE%B9%E4%B9%9F%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC)

■グッズ販売（当日限定）

- ブロマイド5枚セット- アクリルスタンド- アクリルキーホルダー- フォンタブ- 2-shotチェキ撮影券

※グッズ詳細は後日改めてご案内いたします。

※決済方法：現金、クレジットカード、QRコード決済、IC決済（一部非対応あり）

■注意事項

■主催・制作

- 交通費・宿泊費等の諸費用はお客様のご負担となります。- 天災や不慮の事故、主催者都合によりイベント内容が変更・中止となる場合がございます。なお、変更・中止に伴う交通費・宿泊費等の補償はいたしかねます。- イベント中の大声での発声や、指定座席・エリア以外のご利用はご遠慮ください。- 会場内外での事故・盗難等について、主催者・会場・出演者は一切の責任を負いかねます。貴重品の管理は各自でお願いいたします。

主催：株式会社BEBOP

制作協力：アジャイルメディア・ネットワーク株式会社



＜株式会社BEBOPについて＞

株式会社BEBOPは、2024年11月に、AMNと株式会社Orb Promotionとの合弁により設立された芸能事務所です。

AMNのファンマーケティングの実績と、さらに子会社である株式会社AGILE ENJIN ENTERTAINMENTによる日本人タレントの中国ファン向けファンクラブ事業の展開を通じて得た知見・ノウハウを元に、中国・東南アジアなど海外進出を目指すアイドル・タレントのマネージメント事業を展開しています。

URL： https://bebop.jp/

＜本案件に関するお問い合わせ先＞

株式会社BEBOP

担当：鈴木

E-mail：info@bebop.jp