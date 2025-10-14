スワイプ型LPを“自分で作れる”クラウドサービス「finga」ベータ版をリリース。

スゴイカイゼン株式会社

スゴイカイゼン株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：出石智也）は、

中小企業・個人事業主・デザイナー向けに、スマホ特化のスワイプ型LP（ランディングページ）を誰でも・すぐに・直感的に作成できるクラウドサービス「finga」 のβ版をリリースしました。

本サービスは、SNS流入（Instagram・TikTok・LINEなど）を前提とした

“スマホファースト設計”のLP制作・分析ツールです。

専門知識がなくても、画像や動画をアップロードするだけで

スワイプ式のLPを自動生成でき、URL発行まで最短1分で完了します。

https://lp.finga.jp/ 15日間無料トライアル（無料トライアル期間後、有料の12ヶ月契約に移行）

■ サービスの特徴

１. スマホ特化・SNS流入に最適化

近年のWeb流入の約75％がスマホ経由であることを踏まえ、

PCでの閲覧を前提とした従来型LPとは異なり、fingaはスマホ専用構造に完全特化。

TikTok・Instagram・LINEなどのリンク先として自然に閲覧できるUI設計を採用しています。

２. コーディング不要。画像をアップするだけでLP完成

画像や動画をアップするだけで、

自動でスワイプ型LPが生成される仕組みを採用。

文字や配置の微調整も直感操作で可能です。

３. 分析機能もワンクリック

LPごとのアクセス数・滞在率・離脱率などを自動可視化。

複雑な設定なしで「成果の出るページ」をすぐに見極めることができます。

４. シンプルな料金体系

エントリープラン：月額3,000円（税込3,300円）

契約期間：12ヶ月

15日間の無料トライアル付き

※ベータ版のため、現在はエントリープランのみでの提供となります。

※15日間の無料トライアル期間が終了いたしますと自動的に12ヶ月契約の有料プランとなります。

■ 開発背景

デザイン制作を長年手がけてきた中で感じた課題は、

「デザイナーが思い描いたデザインを、そのままWebに反映できない」という現実でした。

特に中小企業や個人デザイナーにとって、

“コーディングの壁”は大きく、時間とコストの負担がありました。

そこで、スゴイカイゼン株式会社は

「誰でも・すぐに・直感的に」 LPを発信できる仕組みとして finga を開発。

PCを前提にした複雑なツールをやめ、

スマホ体験に選択と集中したシンプルな構造にこだわりました。

中小企業・個人事業主の方へ

SNS広告やキャンペーンを展開している中小企業、飲食・美容・小売などの店舗ビジネスでも、fingaなら自社でスピーディにLPを作成できます。

画像や動画をアップするだけでページが完成。更新や修正も社内で完結できるので、外注コストを抑えながら発信力を高められます。

SNSコンサルタント・マーケターの方へ

クライアントに“スピード提案”が求められるSNS運用の現場でも、fingaなら即日でLPが制作可能。

コーディング知識が不要のため、企画・分析・改善提案に集中でき、運用コストを下げながら成果を上げるサポートができます。

デザイナー・クリエイターの方へ

「デザインは得意だけど、コーディングは苦手」という個人デザイナーや制作フリーランスに最適。

デザインデータや画像をアップするだけでスマホ特化のLPを自動生成。fingaは、“デザインに集中できる環境”を提供します。

fingaは、「誰でも・すぐに・直感的に」LPを作成できるクラウドサービス。 SNS時代の発信を、もっと自由に、もっと身近に。

■ 今後の展開

正式リリース版では、複数メンバーでの共同編集や代理店プラン、

より高度なAIを搭載した分析機能などの追加を予定しています。

ユーザーからのフィードバックをもとに、

“中小企業がもっと手軽に情報発信できる” プラットフォームを目指します。

■ サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171291/table/1_1_5fcd35062f9e78b23d0c28f12e4d7f9a.jpg?v=202510140527 ]

※本サービスは12ヶ月契約制となっております。

無料トライアル期間（初回登録より15日間）中のみキャンセルが可能です。

トライアル終了後（ご利用開始日から12ヶ月間）は途中解約できません。

また、契約期間満了前（次回更新の15日前）にキャンセル手続きを行わない場合、

自動的に次の12ヶ月契約へ更新されます。

なお、クレジットカードの残高不足等により決済が3回連続で失敗した場合は、

システムにより自動的に契約がキャンセルされます。

■ お問い合わせ先

スゴイカイゼン株式会社

finga運営担当

Mail：info@finga.jp

Web：https://lp.finga.jp/

※電話での受付、サポートはしておりません。

※リリース直後、メールお問い合わせが混み合っておりますので

順次返信をさせていただきます。

よくあるご質問

https://lp.finga.jp/#faq

お問い合わせフォーム

https://lp.finga.jp/contact.html