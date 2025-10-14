PIA DAIMANI Hospitality Experience(株)：やり投げ・北口榛花選手による「はるかなる教室」へ協賛します
ぴあが2023年に、エンタメ業界においてホスピタリティサービスの企画開発・販売を行うことを目的に設立したPIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社（略称：PDHX／代表取締役社長：川端 俊宏）は、10月18日（土）に開催される陸上女子やり投げ競技の北口榛花選手 (JAL) プロデュースによる中高生向けやり投げ教室「はるかなる教室 Supported by JAL」の趣旨に共感し、本イベントに協賛いたします。
ぴあ株式会社では、東京2025世界陸上サポーターとしてチケットの提供を行うとともに、東京2025世界陸上公式コマーシャルホスピタリティプロバイダー及びエージェントを務めたほか、同大会にてチケット購入者がホストとなり学生の陸上競技者をゲスト（招待客）として招くことで、陸上の未来を担う若い才能を支援する「バトンをつなげ」プロジェクトを行うなど、スポーツ界の発展に寄与する取り組みに注力してまいりました。今回、本イベントの北口選手の中高生育成への強い思いに心を動かされ、ホスピタリティ事業においてぴあと同様にドネーション領域の強化と社会貢献の実現を目指すPDHXが、本イベントを協賛社の一社としてサポートすることにいたしました。
【イベント概要】
■イベント名：「はるかなる教室 Supported by JAL」
■日時：2025年10月18日（土）9:00-15:00頃
・中学生の部：9:00受付開始・9:30-11:30 教室開催
・高校生の部：12:30 受付開始・13:00-15:00 教室開催
■会場：等々力補助競技場（神奈川県川崎市中原区等々力1-5）
■参加対象（抽選で各部20名）： ※イベントへの応募は終了しています。
＜中学生の部＞
・現在陸上部（クラブ）への所属があり、日々陸上競技の練習に取り組んでいる方
※投擲種目経験は問いません。
・現在陸上部（クラブ）への所属はないが、陸上競技（やり投げ）に興味があり、
挑戦してみたい男女
＜高校生の部＞
・現在陸上部（クラブ）への所属があり、やり投げまたは混成種目が専門の方で
自己ベスト記録が条件（男子：50ｍ以上・女子：3５ｍ以上）に達している男女
■主催：株式会社スポーツビズ／川崎とどろきパーク株式会社
■協賛：日本航空株式会社
PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社
株式会社TENTIAL
セイコーグループ株式会社
■協力：川崎市陸上競技協会／なげるフェスティバル実行委員会／ミズノ株式会社
■イベント概要：https://harukanaru-kyoushitsu.com/
■本イベントに関するお問合せ：はるかなる教室事務局 harukanaru-kyoushitsu@sports-biz.co.jp
※会場スペースの都合により、本イベントは一般の方の観覧はできません。あらかじめご了承ください。
【PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社 概要】
社名：PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社（略称：PDHX）
代表取締役社長：川端 俊宏
本社所在地：東京都渋谷区東一丁目2番20号
設立：2023年2月3日
事業内容：集客エンタテインメント業界におけるホスピタリティ事業の企画・運営・販売
https://pdhx.co.jp
【今後のホスピタリティ・プログラム実施予定】
●サッカー（男子）：2025 Jリーグ YBCルヴァンカップ 決勝(https://www.jleague.jp/leaguecup/2025/)（2025年11月1日）
●モータースポーツ：フォーラムエイト・ラリージャパン2025(https://rally-japan-hospitality.pdhx.co.jp/)（2025年11月6日～9日）
●舞台芸術（オペラ・バレエ）：新国立劇場 GRAND EXPERIENCE(https://www.nntt.jac.go.jp/ticket/grandexperience/)（※一部公演が対象）など
※掲載をしていない商品もございます。お気軽にお問い合わせください。
【ホスピタリティ・プログラムに関するお問い合わせ】
PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社
E-mail: info@pdhx.co.jp ※土日・祝日のお問い合わせは翌営業日にご返答します。
電話： 0120-222-995 ※10:00～18:00､土日・祝日休