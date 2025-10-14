【SNSで話題】バッグから“ちらり”と見せたい。RORRYの「T1」人気モバイルバッテリーの3カラー〈パープル・ブルー・グリーン〉が今だけ50％OFF
手持ちのモバイルバッテリー、黒と白だけで少し味気なく感じませんか？
ケーブルが絡まって、バッグの中で探すのに苦労した経験、ありませんか？
そんな「小さな不便「を軽やかに解決してくれるのが、RORRY（ロリー）の人気モデル「T1 モバイルバッテリー（5000mAh）(https://amzn.to/46NZe1Q)」。
カラビナ付きでバッグチャームのように持ち歩けるデザインと、Lightning＋Type-Cの2本ケーブルを本体に内蔵。
カフェでも旅先でも、バッグからちらりと覗くだけで気分が上がるとSNSで話題になっています。
今回、人気の〈パープル・ブルー・グリーン〉3カラー限定で、史上最安値1,995円（税込／50％OFF）の特別キャンペーンを開催。
Amazonでクーポンコード【RORRYT15K】を入力するだけで、通常価格3,990円（税込）が半額に。
キャンペーン期間は2025年10月13日23:00～10月20日23:59です。
製品特長
可愛い×実用：カラビナ付きで、バッグチャームのように持ち歩ける
5000mAh容量：iPhoneを約1回フル充電、毎日の外出にちょうどいいサイズ
Lightning & Type-Cケーブル内蔵：さらにUSB-Cポートで3台同時充電OK
パススルー充電対応：本体を充電しながらスマホも同時に充電可能
PSE認証済み安全設計：過熱・過充電防止システム搭載で安心
SNSでも注目の「T1 DIYチャーム」スタイル
T1は、ミニマルなデザインを活かしてステッカーやチャームで自分らしくカスタマイズできるのも人気の理由。
SNSでは「#RORRYのメモリー」で、自分だけのT1を楽しむ投稿が増加中です。
今回の割引対象カラー〈パープル・ブルー・グリーン〉は、写真映えする柔らかなトーンでSNSでも人気上昇中。
ファッション小物のように持ち歩ける、見せて使いたくなるモバイルバッテリーです。
キャンペーン情報
販売期間：2025年10月13日 23:00 ～ 10月20日 23:59
価格：3,990円 → 1,995円（50％OFF）
対象カラー：パープル(https://amzn.to/46NZe1Q)・ブルー(https://amzn.to/4qa0VhE)・グリーン(https://amzn.to/4h7FIkt)のみ
クーポンコード：RORRYT15K
Amazon商品ページ：https://amzn.to/46NZe1Q
現在、発売を記念して Instagram と X（旧Twitter）にて新品抽選プレゼント企画 を開催中です。
発売前からいち早く体験できるチャンスをお見逃しなく。
Instagram応募ページ：https://www.instagram.com/p/DPNjyakkviU/
X（旧Twitter）応募ページ：https://x.com/RORRY_JP/status/1972860976040185953
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com