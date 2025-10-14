ホリデーコレクション先行発売。伊勢丹新宿店にてスペシャルイベントを開催

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、2025年10月15日（水）～11月14日（金）の期間、伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス プロモーションにて、期間限定イベント『クラランス ホリデーコレクション 2025 The gift of glow POP UP EVENT』を開催いたします。

クラランス ホリデーコレクション 2025のテーマは、「The gift of glow」。

ティンセルがきらめくツリーやスノーマン。

大切な人たちへ思いを馳せる季節に、やさしい光とぬくもりであふれる瞬間を、一層の輝きで包み込みます。

伊勢丹新宿店『クラランス ホリデーコレクション 2025 The gift of glow POP UP EVENT』では、人気のホリデーコレクションをはじめ、11月14日（金）より発売の「リップ ホリデーキット」やパリの空を彩る夕暮れをテーマにした「リップコンフォートオイル」の限定コレクションを、全国発売に先駆けて数量限定で先行発売いたします。

CLARINS「リップ ホリデーキット」4,950円（税込）

また、パリの庭園にインスパイアされた「リップコンフォートオイル」が、イベント限定で新登場いたします。

その他、「リップコンフォートオイル」から、過去の限定コレクションや、期間限定色がイベントで再び登場。さらに、ご要望の多かった「コンフォート リップオイル インテンス」からも、厳選の4色が限定復刻いたします。



数量限定のスペシャルギフトや限定キットを取り揃え、お名前やメッセージを刻印する「エングレービングサービス」も。

クラランスの「メイクアップ エキスパート」による、これからの季節に最適な、ホリデーシーズンに向けたポイントメイク アドバイスも実施いたします。

心にまで働きかけ、人生を美しく輝かせる製品とともに、至福のときをお楽しみください。

CLARINS「アドベントカレンダー 2025」17,600円（税込）

伊勢丹新宿店 『クラランス ホリデーコレクション 2025 The gift of glow POP UP EVENT』

日程 2025年10月15日（水）～11月14日（金）

場所 伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス プロモーション/クラランス

住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿14-1

花の都、パリの庭園をテーマにした「リップコンフォートオイル」の限定コレクションが、POP UP イベント限定で登場いたします。

柔らかな陽ざしに包まれたチューリップとローズをイメージしたシェードが、つややかに唇を彩ります。

「リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー」は、朝露に濡れたチューリップをイメージした、ゴールドシマー入りのコーラルシェード。

「リップコンフォートオイル 28 ロージー グレース」は、朝日を浴びて優雅に咲くバラをイメージした、ヌーディなレッドシェード。

みずみずしいツヤコーティングが均一に広がり、誰もが目を奪われるような圧倒的ツヤリップを叶えます。

CLARINS「リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー」3,960円（税込）※イベント限定

製品名称 リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

発売日 2025年10月15日（水）限定発売

製品名称 リップコンフォートオイル 28 ロージー グレース

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

発売日 2025年10月15日（水）限定発売

過去のコレクションや、期間限定で発売された「リップコンフォートオイル」の限定色が、イベントにて限定復刻いたします。

また、再販のご要望にお応えし、「コンフォート リップオイル インテンス」からも、厳選の4色が限定復刻いたします。「ケア、輝き、そして発色」が叶う高発色カラーを実現したリップオイルは、軽いテクスチャーでべたつかず、唇を滑らかに保ちながらひとぬりで輝きを与えます。

花の都、パリの空を彩る夕暮れをテーマにした「リップコンフォートオイル」の限定コレクションを、11月14日（金）の全国発売に先駆けて、先行発売いたします。



「リップコンフォートオイル 29 サンライトスカーレット」は、遠くの星が輝く夕焼け空をイメージした、ホワイトシマー入りのレディッシュピンク。

「リップコンフォートオイル 30 バーニングサンセット」は、ドラマチックな夕日をイメージした

温かみのあるブリックレッド。

美しい街並みをロマンチックに染め、儚く移ろう黄昏時に照らされたパリの情景を、唇に纏って。

CLARINS「リップコンフォートオイル 29 サンライトスカーレット」3,960円（税込）

製品名称 リップコンフォートオイル 29 サンライトスカーレット

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

発売日 2025年11月12日（水）先行発売、11月14日（金）全国発売

CLARINS「リップコンフォートオイル 30 バーニングサンセット」3,960円（税込）

製品名称 リップコンフォートオイル 30 バーニングサンセット

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

発売日 2025年11月12日（水）先行発売、11月14日（金）全国発売

CLARINS「ボディ オイル ”リラックス”」30mL

伊勢丹新宿店 『クラランス ホリデーコレクション 2025 The gift of glow POP UP EVENT』では、お買い上げ金額に応じたイベント限定プレゼントが多数登場いたします。

イベント期間中、クラランス製品を16,500円（税込）以上お買い上げのお客さまに、「ボディ オイル "リラックス”」30mLをプレゼントいたします。

※ホリデー製品、キットは除きます。

※お一人さま1回限り、なくなり次第終了となります。

人気の「フィックス メイクアップ N」や「リップコンフォートオイル」をお買い上げのお客さまに、エングレービング（刻印）サービスを行います。お名前や大切な方へのメッセージなど、お好きな文字を刻印いたします。

世界にひとつだけの特別なアイテムは、プレゼントにも最適です。

※状況によりお待ちいただく場合がございます。

※限定品やプレゼントは、なくなり次第終了となります

クラランス「ホリデーコレクション 2025 "The gift of glow”」

https://www.clarins.jp/holiday2025/

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/