JOHNANがROV（産業用水中ドローン）を用いたフォトグラメトリのデモンストレーション実施（参加者募集）

JOHNAN株式会社





JOHNAN株式会社（本社：京都府宇治市、代表取締役社長執行役員：山本 光世）は、「第10回水中調査に係る技術セミナー」に、ROV MOGOOL M8にサイスガジェット株式会社が取り扱う水中フォトグラメトリ装置HYDRO100を搭載して、フォトグラメトリをデモンストレーションします。

JOHNAN株式会社 MOGOOLシリーズ M8

ROVを用いたフォトグラメトリは、ROV搭載カメラで対象物を多角的に撮影し、静止画データを処理して、リアルな3次元デジタルモデルを生成する技術です。これにより、潜水士の負担を軽減しつつ、ダムや護岸などの重要インフラの変状（ひび割れ、欠損など）を定量的かつ記録・把握できます。



ROV MOGOOLシリーズについて（JOHNAN株式会社）

https://www.johnan.com/rov-mogool/rov-products/

水中フォトグラメトリについて（サイスガジェット株式会社）

https://www.seisgadget.com/robotics

３Dモデリングの事例について（サイスガジェット株式会社）

https://www.seisgadget.com/3dmodel



当日は、JOHNANのROV技術とその具体的な活用事例を、より多くの方に直接体験していただければと思います。ぜひ事前にお申込みの上、本イベントにご参加ください。

＜イベント概要＞

開催日時： 2025年10月21日（火） 9:00～16:00

場所： 東京海洋大学 品川キャンパス 係船場

主催：一般社団法人日本ROV協会

詳細情報：

https://j-rovsurveyor10.peatix.com/view

共同出展

サイスガジェット株式会社

https://www.seisgadget.com/

＜JOHNAN株式会社のROV MOGOOLシリーズについて＞

MOGOOLシリーズは、産業用途に特化した給電式ROVです。高い推進力を持ち、稼働時間の制約なく水中作業を続けられるのが最大の特長です。JOHNANは国内でのメンテナンス・修理に迅速に対応することで、ダウンタイムを最小限に抑え、お客様の長期的な運用をサポートしております。さらに、現場の具体的な課題解決のため、実証試験にも柔軟に対応しており、水中土木、港湾、漁業など、多様な分野の水中課題解決と作業の効率化・安全性の向上に貢献します。

https://www.johnan.com/solution/technology-product/rov/rov_11.html

＜本件に関するお問い合わせ＞

JOHNAN株式会社 サスティナビリティ事業本部

〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手１番地28

TEL：0774-43-1486

JOHNANホームページ： https://www.johnan.com

Facebook： https://www.facebook.com/johnan.corporation

X：https://x.com/johnancorp

Instagram：https://www.instagram.com/johnan_corporation/?hl=ja