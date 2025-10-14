マンガ「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！ 」のドラマ化を記念して、「漫画のシュララ」レーベル対象作品が無料＆90％offとなるキャンペーンを開催中！

『一番狂っているのは、果たして誰なのか!?』

いじめの復讐のために整形し、偽名で家政婦として潜入した女。

××のために地下室に閉じ込められている女。

女に入れあげたあげく××事件を起こした男。

××を隠蔽した夫婦。

登場人物全員、狂ってる――。

高校時代に壮絶ないじめを受けた主人公・アイは、整形と偽名を使い、自分をいじめていたサクラの家に潜入。ところが、復讐相手のサクラはすでに夫のモラハラと姑の嫌がらせで不幸のどん底にいた…！ 復讐心に揺れるアイが目にする、この家の“裏の顔”とは――!?

衝撃の復讐ドラマを描いたマンガ『復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！』が小島梨里杏・君島光輝・佐野岳・櫻井 淳子をキャストに迎え、タテ型ショートドラマとして映像化＆地上波放送中！！

放送を記念して、原作を含む「漫画のシュララ」レーベル対象15作品が、各電子書店で【無料話増量＆90％オフ】のスペシャルキャンペーン中！

ドラマと原作、どちらも楽しめる今だけのチャンスをお見逃しなく！！

キャンペーン詳細

復讐に燃え、サクラに近づくアイところがサクラは不幸のどん底にきっかけは夫の不倫相手…!?■キャンペーン名

ドラマ化記念！原作＆レーベル対象作品 無料＆最大90%オフキャンペーン

■期間

2025/10/12(日)～2025/11/16(日)

※キャンペーン期間は書店によって異なる場合がございます。

■対象作品

『復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！』をはじめとする１５作品

復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！

ドッペルマリッジ

ドッペルマリッジ２

DQNの星に嫁ぎました

DQNの星に飛ばされました

復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！

#裏アカ女子 ～赤坂OLえむちゃんの欲望～

ここは修羅場の一丁目

セレブ病院は不倫の巣窟

パパ、もらっちゃお

3年目のスーパーダーリン

油谷ゆり子の恋

#修羅場配信中

こじらせリアコの不倫沼

魔性の男

※対象作品は各電子書店によって異なる場合がございます。

■キャンペーン実施書店

LINEマンガ

コミックシーモア（キャンペーン特別サイト(https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/251012_mslcp/)）

DMMブックス（キャンペーン特別サイト(https://book.dmm.com/list/campaign/huK52uWfgrGmgK2I147s0dLH0KKO0OS4isqvg43Q2IzkgrC1gIrK1aze0rmd1eSAguaT1bOQh7rLgbfr0eab0*bd07r,1eKZ3cqP0IKXgor9gKW3EN7gmIT0romO49Gs5YSUnl8Gjo69Clde/)）

ブックライブ

Kindle

Amebaマンガ

ブッコミ

U-NEXT

IBGマスターCPサービス

マンガBANG！

eBook Japan

honto

dブック

music.jp

電子書店コミスト

GooglePlayブックス

comico

BOOK☆WALKER

auブックパス

エルラブ

Reader Store

マンガボックス

まんがセゾン

※キャンペーン開催書店は予告なく、変更・追加になる可能性がございます。ご了承ください。

マンガ「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」とは？

『復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！』

脚本：笠浦 静花 作画：Uchigawa

～あらすじ～

「…あの人の、全てを奪いたい」

いじめで私をめちゃくちゃにした女に、整形して復讐しようとしたのに……!?

田中アイ(26)は学生時代、アゴの出た容姿を「モアイ」と揶揄され、理不尽ないじめを受けていた。いじめの主犯格は、金持ちで見た目は天使だが、中身は悪魔のような「サクラ」。ついには退学まで追い込まれたアイは、サクラへの復讐を誓う。大人になったアイは整形をし、偽名「中田マイ」として、セレブ妻として人生を謳歌していたはずのサクラに近づくのだが……!?

・「漫画のシュララ」ドラマ化作品！「ドッペルマリッジ」「DQNの星に嫁ぎました」「#裏アカ教師」もキャンペーン中！

「漫画のシュララ」レーベル作品の中でドラマ化している人気作、「ドッペルマリッジ」「DQNの星に嫁ぎました」「#裏アカ教師」もキャンペーン対象作品！

ドラマ化マンガをお得に読めるのは今だけ！この機会を逃さないで！！

▶ドラマ放送＆配信情報

＜放送情報＞ 毎週日曜日、深夜に放送中！

読売テレビ「ドラマのシュララ」枠 水曜・日曜深夜1時30分頃～

※放送時間は前後します。

＜配信情報＞

TVerにて見逃し配信中！

復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！ | TVer(https://tver.jp/series/srn814zpt4)

DMMショートでも全話独占配信中！

復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！ (国内ドラマ,ショート/2025年)｜ショートドラマ見放題ならDMMショート(https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=mwd35crzuvoifd3n0hcrs9t0y)

▶ドラマ概要

＜出演＞ 小島梨里杏 君島光輝、佐野岳、櫻井淳子 ほか

＜監督＞ 中前勇児

＜脚本＞ 笠浦静花

＜制作プロダクション＞FAN・DREAM

<製作著作>ｙｔｖメディアデザイン

＜公式 HP＞

◆TVer：復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！(https://tver.jp/series/srn814zpt4)

◆ホームページ：復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！｜ytvメディアデザイン(https://www.ytvmd.co.jp/shortdrama/06/)

◆X： https://x.com/drama_shurara(https://x.com/drama_shurara)

◆Instagram： https://www.instagram.com/shurara_drama(https://www.instagram.com/shurara_drama)

◆TikTok： https://www.tiktok.com/@shuraba_shurara(https://www.tiktok.com/@shuraba_shurara)

【漫画のシュララとは】

ドロドロ修羅場ストーリーのマンガを発信中！不倫に復讐、やらかしにこじらせ…

親友の夫との不倫にハマるインフルエンサー、妻を失うのが怖すぎてスペア妻を作るクズ夫など、中毒性のあるキャラクターが主人公となる修羅場マンガを連載中!!

【公式WEＢ＆SNS】

『マンガのシュララ』レーベルでは、新作修羅場漫画を続々紹介。

「漫画のシュララ」公式X（旧Twitter）：https://x.com/manga_shurara

「漫画のシュララ」公式Instagram：https://www.instagram.com/manga_shurara

「漫画のシュララ」作品紹介ページ：https://www.ytvmd.co.jp/contents/index.html

各電子書籍プラットフォームでは、新作漫画を続々配信スタート!!

