九州・山口から世界へ！「九州・山口ベンチャーマーケット2025」を開催！

グローバルコネクト福岡ネットワーク（福岡県）

　　




　九州・山口の全９県及び経済団体７団体で構成する「九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会」は、各県イチオシのスタートアップを集めた「九州・山口ベンチャーマーケット2025」を１０月２１日（火）開催します。


　第11回を迎える今回は、１年以内の資金調達を目指すスタートアップ18社が登壇してビジネスプランを発表、その中から大賞等を決定し、表彰します。


　また、(株)みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田 祐之 氏による講演を行います。



１　日　　時　　令和７年１０月２１日（火）１４：００～１９：００


２　場　　所　　ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
　　　　　　　　（福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 6F）


３　内　　容


（１）開会挨拶（１４：００～１４：１０）


　　　実行委員長　　貫　正義


　　　福岡県知事　　服部 誠太郎


（２）ピッチコンテスト（１４：１０～１６：３０）


　　　各県から推薦されたスタートアップ18社が登壇


（３）講演（１６：４０～１７：１０）


　　　(株)みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田 祐之 氏


　　　テーマ


　　　「スタートアップがVCから資金調達を受けるにあたってのポイント」


（４）表彰式（１７：１０～１７：４０）


　　　講演講師 岡田 祐之 氏


（５）交流会（１８：００～１９：００）


４　参 加 費　　無料（交流会は参加費4,000円）


５　申込方法　 下記URLまたは二次元コードからお申し込みください。


　　URL：https://kyushu-yamaguchi-venture-market.jp/(https://kyushu-yamaguchi-venture-market.jp/)


　　申込期限：令和７年１０月１７日（金）
　　定　　員：300名


　　※　ホームページに各県から推薦されたスタートアップ18社の概要についても掲載しています。


　　★　報道機関の皆さまへ


　　　　登壇企業へ個別取材をご希望の場合は調整しますので、事務局までお問い合わせください。



（参考）九州・山口ベンチャーマーケットについて


　　　 平成２７年度から令和６年度まで１０回開催し、これまでに延べ153社が登壇し、ビジネスプ
　　　ランを発表しています。


　　　　なお、令和２年度から令和６年度までは、資金調達を達成した登壇企業の割合を評価指標とし
　　　ており、令和６年度までの資金調達達成率は５７．８％となっています（令和７年８月３１日時
　　　点）。


　　　　また、昨年度大賞及びNICT賞を受賞した株式会社TriOrb（福岡県）と、NICT賞を受賞したF.
　　　MED株式会社（福岡県）が、ともに総務省/NICT「起業家万博」（令和７年３月１３日開催）
　　　へ出場し、株式会社TriOrbが最高位の「総務大臣賞」を、F.MED株式会社（福岡県）が次点の
　　「NICT理事長賞」を受賞しました。



（参考）(株)みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田 祐之 氏


　　　　東京工業大学大学院修士課程修了後、東京電力入社。原子力部門にて新技術開発に従事。独立
　　　　系VCに出向し、ハンズオン支援を手掛ける。「大企業と中小企業」、「事業会社と金融」を
　　　　理解し、事業組成からサービス化、営業戦略までの戦略立案と実行の経験を積む。2014年に
　　　 みらい創造機構を設立。