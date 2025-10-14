九州・山口から世界へ！「九州・山口ベンチャーマーケット2025」を開催！

グローバルコネクト福岡ネットワーク（福岡県）

九州・山口の全９県及び経済団体７団体で構成する「九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会」は、各県イチオシのスタートアップを集めた「九州・山口ベンチャーマーケット2025」を１０月２１日（火）開催します。

第11回を迎える今回は、１年以内の資金調達を目指すスタートアップ18社が登壇してビジネスプランを発表、その中から大賞等を決定し、表彰します。

また、(株)みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田 祐之 氏による講演を行います。

１ 日 時 令和７年１０月２１日（火）１４：００～１９：００

２ 場 所 ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

（福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 6F）

３ 内 容

（１）開会挨拶（１４：００～１４：１０）

実行委員長 貫 正義

福岡県知事 服部 誠太郎

（２）ピッチコンテスト（１４：１０～１６：３０）

各県から推薦されたスタートアップ18社が登壇

（３）講演（１６：４０～１７：１０）

(株)みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田 祐之 氏

テーマ

「スタートアップがVCから資金調達を受けるにあたってのポイント」

（４）表彰式（１７：１０～１７：４０）

講演講師 岡田 祐之 氏

（５）交流会（１８：００～１９：００）

４ 参 加 費 無料（交流会は参加費4,000円）

５ 申込方法 下記URLまたは二次元コードからお申し込みください。

URL：https://kyushu-yamaguchi-venture-market.jp/(https://kyushu-yamaguchi-venture-market.jp/)

申込期限：令和７年１０月１７日（金）

定 員：300名

※ ホームページに各県から推薦されたスタートアップ18社の概要についても掲載しています。

★ 報道機関の皆さまへ

登壇企業へ個別取材をご希望の場合は調整しますので、事務局までお問い合わせください。

（参考）九州・山口ベンチャーマーケットについて

平成２７年度から令和６年度まで１０回開催し、これまでに延べ153社が登壇し、ビジネスプ

ランを発表しています。

なお、令和２年度から令和６年度までは、資金調達を達成した登壇企業の割合を評価指標とし

ており、令和６年度までの資金調達達成率は５７．８％となっています（令和７年８月３１日時

点）。

また、昨年度大賞及びNICT賞を受賞した株式会社TriOrb（福岡県）と、NICT賞を受賞したF.

MED株式会社（福岡県）が、ともに総務省/NICT「起業家万博」（令和７年３月１３日開催）

へ出場し、株式会社TriOrbが最高位の「総務大臣賞」を、F.MED株式会社（福岡県）が次点の

「NICT理事長賞」を受賞しました。

（参考）(株)みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田 祐之 氏

東京工業大学大学院修士課程修了後、東京電力入社。原子力部門にて新技術開発に従事。独立

系VCに出向し、ハンズオン支援を手掛ける。「大企業と中小企業」、「事業会社と金融」を

理解し、事業組成からサービス化、営業戦略までの戦略立案と実行の経験を積む。2014年に

みらい創造機構を設立。