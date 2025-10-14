ウンコを便器に導け！！　『ウンコテクニカ』2025年11月19日にSteamにて配信決定！「Steam Next Fest」参加と体験版配信開始！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、うどんぱ氏開発の2Dアクションゲーム『ウンコテクニカ』を、2025年11月19日（水）にSteamにて、配信決定したことをお知らせいたします。

また、配信に先駆けて、Steam最大のゲームイベント「Steam Next Fest」への参加と、大幅にボリュームアップした体験版を公開いたします。

■ 『ウンコテクニカ』2025年11月19日にSteamにて配信決定！

『ウンコテクニカ』は、Steamにて2025年11月19日（水）17:00に配信することを決定いたしました。

ユニークなテーマと硬派なゲーム性が融合した本作を、ぜひこの日にお楽しみください。

●Steamページはこちら！

https://store.steampowered.com/app/3101010/_/(https://store.steampowered.com/app/3101010/_/)

■「Steam Next Fest」参加と大幅にボリュームアップした体験版の公開！

『ウンコテクニカ』は、10月14日～10月21日に開催される「Steam Next Fest」に参加いたします。

このイベントに合わせて、さらにボリュームアップした体験版を公開します。

今回はSHOP機能が利用可能になり、ウンコの見た目をカスタマイズできるガチャを回すことができます。手に入れたアイテムで好きな見た目に変更し、あなただけのウンコライフをお楽しみください。

さらに今回はボス戦も…？

そして、高難易度アクションを愛するユーザーの皆さまに向けて、開発者のうどんぱ氏からの「挑戦状ステージ」がすべて一新されます。前回よりもさらに歯ごたえのあるベリーハードなステージを用意しましたので、ぜひこの新たな挑戦に挑んでください。

＜唯一無二のスタイリッシュウンコアクション『ウンコテクニカ』＞

「このゲームには、心を動かすような感動的なストーリーや、心を揺さぶる魅力的なキャラクターといった要素は一切ありません。」

『ウンコテクニカ』は、ネオンに彩られた世界で、自動で突き進む「ウンコ」をゴールである便器へとジャンプで導く、高難易度 2D アクションです。

プレイヤーに求められるのは、正確なタイミングと精密な操作。コミカルな見た目とは裏腹に、あなたの反射神経と集中力を極限まで試す、硬派なゲーム性が隠されています。

本作は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が 2023 年度に開催した「第 2 回 GYAAR Studio インディーゲームコンテスト」にて佳作を受賞した作品です。

●究極にシンプルな、究極に奥深いアクション

ゲームの操作は「ジャンプ」のみ。

この単純な操作一つで、150を超えるステージを攻略していくことになります。

しかし、その先に待つのは、あなたの反射神経と集中力を極限まで試す、骨太なアクションです。

何度も失敗し、試行錯誤しながらゴールを目指す、高難易度なプレイがあなたを待っています。

●独創的なギミックが織りなす多彩なステージ

触れると高くジャンプする泡、壊れる足場、トゲの壁、ON/OFFスイッチ……。

ステージが進むにつれて、次々とユニークなギミックが出現します。ステージごとに異なるトラップを乗り越えるには、瞬時の判断力と、パズルを解くような思考が不可欠です。

●集めて、回して、自分だけのウンコをカスタム

ステージで入手できる「UN-COIN」を消費して、ウンコの見た目をカスタマイズできるガチャを回したり、さらなる高難度ステージを解放したりすることができます。

個性豊かなアイテムをすべて集め、コンプリートを目指すやり込み要素も満載です。

●クールなビジュアルとサウンドが彩る世界観

ゲーム全体を彩るレトロフューチャーなネオンカラーのグラフィックと、ゲームプレイに中毒性をもたらすクールなBGMが、唯一無二の“スタイリッシュウンコアクション”を完成させています。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/279_1_1559eb765a22f2de89e2b75edb964c57.jpg?v=202510140527 ]

(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

うどんぱ

開発者X：https://x.com/udonpa ＜@udonpa＞

GYAAR Studioインディーゲームコンテスト

公式サイト：https://indie.bandainamcostudios.com/

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc ＜@Phoenixx_Inc＞

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

