【調査レポート】新興企業の36%が電話番号非公開 - 5,000社調査で判明した営業手法の転換点

■ 調査概要

株式会社FUTUREWOODS

営業支援ツール「FutureSearch」を使用し、設立年別に各1,000社、合計5,000社の企業データを抽出・分析しました。調査対象は、企業サイトに掲載されている以下の4項目です。

- 電話番号- FAX番号- お問い合わせフォーム- メールアドレス

調査対象：企業サイトを保有する国内企業5,000社

調査方法：営業支援ツール「FutureSearch」の企業データベース(約110万社)から抽出・分析

■ 調査結果

設立年別の連絡先掲載率の推移

本調査を通して、以下の2点が明らかになりました。

1. 電話番号・FAX番号の掲載率が大幅に減少

設立年が新しい企業ほど、従来型のコンタクト手段の掲載率が著しく低下しています。

具体的には、1999年以前設立企業と2021年以降設立企業を比較すると、電話番号掲載率には28ポイント、FAX番号掲載率には52ポイントの差がありました。

2. お問い合わせフォームは全年代で高水準、メールアドレスは低水準で推移

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99008/table/47_1_980f48e6880a1a655a46e3747c3f5329.jpg?v=202510140527 ]

一方、お問い合わせフォームは2021年以降にやや減少していますが、設立年にかかわらず80%以上の高い設置率を維持しています。

また、メールアドレスは新しい企業ほど公開率がやや低下する傾向が見られました。

■ 調査から見える3つの示唆

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/99008/table/47_2_d49b9ab0c52005a04e4df82a4dab9280.jpg?v=202510140527 ]

示唆1：従来型営業手法の限界

電話番号掲載率の大幅な低下は、特に新興企業や成長企業に対する従来型の電話営業の有効性が低下していることを示しています。2021年以降設立企業の3社に1社以上は、そもそも電話番号を公開していません。

示唆2：デジタルコンタクト手段へのシフト

お問い合わせフォームの掲載率が80%以上と高い一方、メールアドレスの公開率は約30%にとどまっており、企業は直接的な連絡先よりも「自社のペースで対応できる」コンタクト手段を優先している傾向が強いと考えられます。

示唆3：フォーム営業の有効性

最も設置率が高く安定しているコンタクト手段がお問い合わせフォームであることから、BtoB営業においてフォーム営業が最も確実性の高い手法であると言えます。

