「東京ベイｅＳＧプロジェクト」 令和７年度先行プロジェクトを採択

写真拡大 (全3枚)

東京都

都は、「東京ベイｅＳＧプロジェクト」において、持続可能な未来の都市モデルを構築するため、中央防波堤エリアを活用した、事業者による最先端テクノロジーの実装に向けた取組を「先行プロジェクト」として後押ししてきました。


今年度より、実施場所を中央防波堤エリアから周辺ベイエリアまで広げ、令和７年７月１日より募集を開始し、このたび令和７年度先行プロジェクトを３件採択しましたので、お知らせします。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　


１　採択した先行プロジェクト


[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6181_1_9ee45a946ad0df4e9bdade075c459e5f.jpg?v=202510140527 ]

※詳細は、別紙１(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251014_20_01)をご参照ください。


２　実施期間


令和７年度から令和９年度末まで


３　これまでの実施内容


先行プロジェクトの詳細等は、ホームページをご覧ください。


プロジェクトの実施状況など、適宜掲載していきます。


https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/priorityprojects/






　　　　　　　　　　　ホームページ

また、令和６年度に採択した先行プロジェクト５件は、別紙２(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251014_20_02)のとおりです。




本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略17　まちづくり・住まい


「ベイエリアにおける技術の実装とｅＳＧプロジェクトの発信」