「東京ベイｅＳＧプロジェクト」 令和７年度先行プロジェクトを採択

東京都

都は、「東京ベイｅＳＧプロジェクト」において、持続可能な未来の都市モデルを構築するため、中央防波堤エリアを活用した、事業者による最先端テクノロジーの実装に向けた取組を「先行プロジェクト」として後押ししてきました。

今年度より、実施場所を中央防波堤エリアから周辺ベイエリアまで広げ、令和７年７月１日より募集を開始し、このたび令和７年度先行プロジェクトを３件採択しましたので、お知らせします。

１ 採択した先行プロジェクト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6181_1_9ee45a946ad0df4e9bdade075c459e5f.jpg?v=202510140527 ]

※詳細は、別紙１(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251014_20_01)をご参照ください。

２ 実施期間

令和７年度から令和９年度末まで

３ これまでの実施内容

先行プロジェクトの詳細等は、ホームページをご覧ください。

プロジェクトの実施状況など、適宜掲載していきます。

https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/priorityprojects/

ホームページ

また、令和６年度に採択した先行プロジェクト５件は、別紙２(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251014_20_02)のとおりです。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略17 まちづくり・住まい

「ベイエリアにおける技術の実装とｅＳＧプロジェクトの発信」