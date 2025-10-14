東京駅「秋の味覚マルシェin丸の内トラストシティ」でさいたま産新米や採れたて野菜などを販売します！

さいたま市

東京駅日本橋口にある観光案内所「ＴＩＣ東京」が主催する、昨年大好評の「秋の味覚マルシェ」に、今年もさいたま市が参加します。

さいたま市ブースでは、さいたま産の新米や採れたて野菜を販売します。新米が品薄の今、”さいたまのおいしい新米”が都内で購入できますので、近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

さいたま市ＰＲキャラクター「つなが竜ヌゥ」も出演します。

催事名

秋の味覚マルシェ in 丸の内トラストシティ

日時

令和7年10月16日（木）11時から17時まで

会場

丸の内トラストタワーN館前（1階/屋外）

(所在地：東京都千代田区丸の内1-8-1)

アクセス：JR東京駅 日本橋口からすぐ

内容

・さいたま産の新米や採れたて野菜を販売します。

※お米は、お持ち帰りしやすいように、少量での販売やマスでのすくい売りなどで購入できます。

・大宮盆栽村100周年のPRを行います。SNSをフォローしてくださった方に、大宮盆栽アクリルスタンドをプレゼントします。※数量限定

・さいたま市ＰＲキャラクター「つなが竜ヌゥ」も出演します。※時間未定

その他

駐車場のご用意はありませんので、来場の際は公共交通機関をご利用ください。

問い合わせ先

(イベントの内容について)

さいたま市 観光国際課

電話：048-829-1365



(大宮盆栽村100周年のPRについて)

さいたま市 文化政策室

電話：048-829-1225



(イベント会場等について)

さいたま市 東京事務所

電話：03-5215-7561

さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)または以下の⼆次元コードから！