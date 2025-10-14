【新感覚の和モダンギフト】美濃焼の技が光る「江戸っ子恐竜」しあわせ図鑑 六客まめ皿揃
伝統の美濃焼に、ユーモラスな「江戸っ子恐竜」を描いた遊び心あふれる豆皿セット。
恐竜たちが“しあわせ”をテーマに、江戸情緒と縁起モチーフを融合したデザインは、
眺めて楽しく、食卓に笑顔を添えます。
艶やかな白磁に繊細な筆致で描かれた図柄は、美濃焼職人の確かな技の証。
六枚それぞれ異なる絵柄で、家族や来客との会話も弾みます。
電子レンジ・食洗機対応で、日常使いにも便利。
専用化粧箱入りで、誕生日祝や引越し祝い、内祝いなどギフトにも最適。
日本の伝統と現代のユーモアが融合した、新感覚の美濃焼コレクションです。
【美濃焼 磁器】江戸っ子恐竜 しあわせ図鑑 六客まめ皿揃ギフトセット ※食洗機対応
https://naire-shop.com/naire-awasaka-ek88-y03/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331722&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
恐竜たちが“しあわせ”をテーマに、江戸情緒と縁起モチーフを融合したデザインは、
眺めて楽しく、食卓に笑顔を添えます。
艶やかな白磁に繊細な筆致で描かれた図柄は、美濃焼職人の確かな技の証。
六枚それぞれ異なる絵柄で、家族や来客との会話も弾みます。
電子レンジ・食洗機対応で、日常使いにも便利。
専用化粧箱入りで、誕生日祝や引越し祝い、内祝いなどギフトにも最適。
日本の伝統と現代のユーモアが融合した、新感覚の美濃焼コレクションです。
【美濃焼 磁器】江戸っ子恐竜 しあわせ図鑑 六客まめ皿揃ギフトセット ※食洗機対応
https://naire-shop.com/naire-awasaka-ek88-y03/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331722&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ