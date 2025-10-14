「経営者が知っておくべき会社を守る法律知識セミナー」の開催（R7.11.13開催）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331720&id=bodyimage1】
近年、法改正のスピードは加速し、「カスハラ」や「個人情報漏洩」、「フリーランス法の施行」など、新たな法的リスクが発生しています。こうした社会情勢の変化にも対応すべく、この度、グリーンリーフ法律事務所では「経営者が知っておくべき会社を守る法律知識セミナー」を11月13日（木）に開催いたします。
本セミナーでは、
【第1部】カスタマーハラスメントへの対策～企業と顧客を守るために～
【第２部】企業における個人情報の取り扱いで注意すべきポイント
【第３部】フリーランス法の基礎知識と改正下請法（取適法）のポイント解説
【第４部】直近の法改正と残業削減好事例の紹介
の４部構成で、企業の経営者の方にとって必須の情報をご提供いたします。
すべて参加費無料でご提供いたします。御社の防衛策をより堅固にすべく本セミナーを開催いたします。
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 （埼玉弁護士会）
住所：〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20大宮JPビルディング14階
TEL：048-649-4631（代表）
FAX：048-649-4632
代表弁護士：森田茂夫
ホームページ：https://www.saitama-bengoshi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331720&id=bodyimage2】
配信元企業：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
近年、法改正のスピードは加速し、「カスハラ」や「個人情報漏洩」、「フリーランス法の施行」など、新たな法的リスクが発生しています。こうした社会情勢の変化にも対応すべく、この度、グリーンリーフ法律事務所では「経営者が知っておくべき会社を守る法律知識セミナー」を11月13日（木）に開催いたします。
本セミナーでは、
【第1部】カスタマーハラスメントへの対策～企業と顧客を守るために～
【第２部】企業における個人情報の取り扱いで注意すべきポイント
【第３部】フリーランス法の基礎知識と改正下請法（取適法）のポイント解説
【第４部】直近の法改正と残業削減好事例の紹介
の４部構成で、企業の経営者の方にとって必須の情報をご提供いたします。
すべて参加費無料でご提供いたします。御社の防衛策をより堅固にすべく本セミナーを開催いたします。
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 （埼玉弁護士会）
住所：〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20大宮JPビルディング14階
TEL：048-649-4631（代表）
FAX：048-649-4632
代表弁護士：森田茂夫
ホームページ：https://www.saitama-bengoshi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331720&id=bodyimage2】
配信元企業：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
プレスリリース詳細へ