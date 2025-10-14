『フェスバ+』新イベント「異空の幻惑者」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、株式会社MIXI（代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村弘毅、本社：東京都渋谷区、以下「MIXI」）と共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』について、2025年10月14日（火）より新イベント「異空の幻惑者」を開催したことをお知らせいたします。

【『フェスバ+』公式ページ】https://festibattle.jp/(https://festibattle.jp/)

『フェスバ+』は、1プレイ5分で手軽に楽しめる大乱戦パーティロイヤルゲームです。本日10月14日（火）より新イベント「異空の幻惑者」を開催しております。イベント開催にあわせ、ラプラス（CV：鬼頭明里）とソアラ（CV：新井里美）の新「EXスキルチップ」がガチャに登場いたします。本ガチャは次のイベントが始まるまで1日1回無料になります。また、『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』（以下、『黒ウィズ』）のウィズ（CV：田村ゆかり）が恒常キャラクターとしてガチャに追加されます。そのほか、お得なゲーム内アイテムが獲得できる施策をご用意しておりますので、ぜひこの機会に『フェスバ+』をお楽しみください。

【新イベント「異空の幻惑者」 概要】

イベントアイテムを集めることでイベントガチャチケット100枚やスキルキューブが獲得できる「お月見だんご交換所」を開催中です。また、ウィズ（CV：田村ゆかり）のユニフォームと交換できるメダルや交換アイテムがもらえる限定ミッションも開催中です。

【開催期間】2025年10月14日（火）16：00～11月14日（金）15：59 予定

【「異空の幻惑者EXスキルチップガチャ」概要】

ラプラス（CV：鬼頭明里）とソアラ（CV：新井里美）の「EXスキルチップ」がピックアップで登場します。★5は「EXスキルチップ」のみ登場いたします。さらに、次のイベントが開催されるまで、本ガチャが1日1回無料になります。スタンプ1個で「チップジェム」10個、スタンプ5個で★5確定、スタンプ10個で「異空の幻惑者EXスキルチップメダル」が獲得できるなど、ガチャスタンプカードでもらえる報酬が豪華になっております。

【開催期間】2025年10月14日（火）16：00～11月14日（金）15：59 予定

【メダル交換期間】2025年10月14日（火）16：00～11月21日（金）15：59 予定

<登場「EXスキルチップ」紹介>

タイプ：キャスター【★5超越者の戯れ】

EXスキル：クイックリライフ

ヒーローの正面にいる味方単体にワープし、自身と味方単体のアーマーを回復する。ヒーローの正面にワープ対象が存在しない場合は発動できない。

＜LV2以上追加効果＞

残HPに応じて、カット率アップ

タイプ：ランナー【★5フリーダムがあたしの流儀！】

EXスキル：モクドロン

その場に一定時間煙幕を設置し侵入した敵の視界を奪う。

＜LV2以上追加効果＞

残HPに応じて、通常攻撃の威力アップ

【イベントパス概要】

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できます。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得できます。ジュエルが最大500個や、共通アクセサリー「★3レトロ筐体リュック」などの報酬が手に入ります。

【開催期間】2025年10月14日（火）16：00～11月14日（金）15：59 予定

【イベントログインボーナス開催！ 最大ジュエル350個獲得のチャンス！】

イベント開催を記念したログインボーナスを開催します。期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個手に入ります。

【開催期間】2025年10月14日（火）16：00～11月14日（金）15：59 予定

【「お月見だんご交換所」開催！】

イベント期間中にバトルをすると、交換用アイテムの「お月見だんご」を獲得できます。交換所ではイベントガチャチケットやスキルキューブ、復刻ガチャチケットなどが手に入るので、ぜひたくさん集めてみてください。

【「お月見だんご」ドロップ期間】：2025年10月14日（火）16：00～11月14日（金）15：59 予定

【「お月見だんご交換所」開催期間】：2025年10月14日（火）16：00～11月21日（金）15：59 予定

【「秋のお月見ミッション」開催！】

ウィズ（CV：田村ゆかり）のユニフォームと交換できるメダルや交換アイテムがもらえる限定ミッションが開催中です。また、後半にはスペシャルガチャチケットが手に入る第2弾も登場予定です。

【開催期間】

■秋のお月見ミッション1：2025年10月14日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

■秋のお月見ミッション2：2025年10月21日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

※ミッションの詳細はゲーム内をご確認ください。

【『黒ウィズ』のウィズが恒常キャラクターとしてガチャに追加！】

本日のアップデート以降に登場するガチャとスペシャルガチャに、ウィズ（CV：田村ゆかり）及び、同時期に登場したウェポンチップ、アクセサリーが追加されます。それに伴い交換所のラインナップも更新されます。また、さまざまな報酬が獲得できるフェスロットからも登場するようになります。

【「ウィッチ＆ウルフガチャ」復刻！】

2024年10月に開催したイベント「トリックオアビースト」で活躍した、カルマ（CV：吉野裕行）【★5ダークムーン・ウェアウルフ】とジャック・ザ・リッパー（CV：高橋李依）【★5ハピネスウィッチ・リッパー】がピックアップされた「ウィッチ＆ウルフガチャ」を復刻開催いたします。

■開催期間：2025年10月21日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

【「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」がそれぞれ登場！】

それぞれ★5ウェアが『モンスターストライク』（以下、『モンスト』）の2キャラクターのみ、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、『白猫』）の2キャラクターのみが登場するガチャが開催予定です。本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となります。『モンスト』からはルシファー（CV：荻野葉月）、アーサー（CV：秋山絵理）の2人が、『白猫』からは赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴）、アイリス（CV：堀江由衣）の2人が登場します。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場します。

【開催期間】2025年10月27日（月）16：00～11月7日（金）15：59 予定

【『フェスバ+』 基本情報】

『フェスバ+』は、1プレイ5分で手軽に楽しめる大乱戦パーティロイヤルゲームです。ゲームやアニメ、その他にも様々な作品のキャラクターが参戦したお祭りゲームを、ぜひ体験してください。

本作は「誰もが必ず楽しめる場所があるゲーム」をテーマに、ゲーム配信から視聴までを一貫して楽しめる機能「フェスCh」を搭載。

ゲームを遊ぶのが難しい時でも”観る”事で一緒にバトルを楽しめるタイトルとなっています。

◆ゲーム名：フェスバ+

◆ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

◆対応端末：iOS、Android(TM)、Steam（PC）

◆公式サイト： https://festibattle.jp/

◆ストアページ： https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u(https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u)

◆専用コミュニティサイト「フェスLINK」： https://feslink.jp/

◆公式Xアカウント： https://x.com/festibattle

◆公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@festibattle

◆公式TikTokチャンネル： https://www.tiktok.com/@festibattle

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者： 代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト： https://colopl.co.jp/

公式X： https://x.com/colopl_pr

公式Facebook： https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin： https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社MIXI 会社概要】

社名 ：株式会社MIXI https://mixi.co.jp

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

設立 ：1999年6月3日

資本金 ：9,698百万円（2025年3月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 上級執行役員 CEO 木村 弘毅

事業内容 ：スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメント、投資

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

(C)COLOPL, Inc. (C)MIXI

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※MIXIおよびモンスターストライクに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。

※iOS、App Store は米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Android、Google Playは Google LLC の商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。