『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』新イベント「Trick or Cute!!」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、新イベント「Trick or Cute!! ～ハロウィンレストランのおもてなし～」を開催しております。

【イベントPV】https://youtu.be/z2Yk9U8OuUQ(https://youtu.be/z2Yk9U8OuUQ)

本イベントは、シエラ（CV：雨宮天）の故郷・＜果樹の島イデルハ＞で開催されるハロウィン収穫祭の手伝いを頼まれたシェヲル（CV：和久井優）たちが、ハロウィン風のコンセプトレストランで収穫祭を盛り上げていくストーリーをお楽しみいただけます。

本日より開催のキャラガチャには、本イベントで活躍するシェヲル、シエラが登場いたします。

イベントの開催を記念して「新イベントキャラ保証」がついたお得な「プレミアムジュエルパック」や通常サイズより大きいスタンプがついた「BIGスタンプ付きジュエルパック」なども販売しております。『白猫』公式ストアではゲーム内よりもジュエルをお得に購入できますので、ぜひご利用ください。

また、ハロウィンに合わせて関連キャンペーンも開催しております。2021年開催のハロウィンイベント「DEVIL ATTACK!! ～恐怖の悪魔とハロウィンナイト～」をルーンメモリーに追加し、過去のハロウィン関連イベントと合わせて無料解放を実施しております。

さらに、マールやルミエなどハロウィンに関連した一部キャラクターのグランドクラスを解放いたしました。

この機会にぜひ『白猫』のハロウィンをお楽しみください。

■新イベント「Trick or Cute!! ～ハロウィンレストランのおもてなし～」開催！

●イベントPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z2Yk9U8OuUQ ]

URL：https://youtu.be/z2Yk9U8OuUQ

●あらすじ

シエラの故郷＜果樹の島イデルハ＞に呼び出されたシェヲルたちは

来年の五穀豊穣を願うハロウィン収穫祭でレストランの手伝いを頼まれる。

だが、悪徳レストランの妨害で大変なことに！

イタズラなおもてなしで反撃開始だ！

●開催期間

2025年10月14日（火）16：00～11月14日（金）15：59 予定

〇キャラガチャ登場キャラクター

シェヲル（CV：和久井優）

優しくて料理上手な管理人さん。

＜邪竜荘＞のみんなにもコスしてもらいたい。

シエラ（CV：雨宮天）

故郷のハロウィンを成功させたい少女。

恥じらいは頭の外に追い出している。

●開催期間

2025年10月14日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内よりもお得にジュエルをお買い求めいただけます。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストアをご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）

2025年10月14日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

〇プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「新イベントキャラ保証」など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

〇BIGスタンプ付きジュエルパック

価格：3,600円（税込）

内容物：「ジュエル」240個、「無償ジュエル」24個、「BIGスタンプ」2個、「EXルーン」2個

〇キャラ強化ジュエルパック

価格：800円（税込）

内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個、「虹のルーンの欠片」 4,000個、「EXルーン」1個

■「秋の配布祭 第2弾」スタート！

〇ハロウィンイベントのルーンメモリー無料解放中！

ハロウィンイベント開催に合わせて、歴代のハロウィン関連イベントのルーンメモリーを無料解放しております。こちらもぜひお楽しみください。

●開催期間

2025年10月14日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

●無料解放対象イベント

・スウィート・ホラー・ナイト

・ＴＨＥ・１００物語 ～ラッキー・ラブリー・ドキドキナイト～

・DEVIL ATTACK!! ～恐怖の悪魔とハロウィンナイト～（新たにルーンメモリーへも追加いたします）

〇ミッションクリアでBIGスタンプをプレゼント！

秋の配布祭特別ミッションを開催しております。対象のミッションをクリアすると「BIGスタンプ」を獲得できます。ぜひ挑戦してみてください。

●開催期間

2025年10月14日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

〇一部のハロウィン関連キャラクターのグランドクラスを解放！

ハロウィンに関連した一部キャラクターのグランドクラスを解放いたしました。また、今回解放したキャラクターが登場する特別なキャラガチャも開催しております。本キャラガチャは、ログインボーナスで受け取れるチケットで引くことが可能なので、忘れずにログインしてください。

●グランドクラス解放対象キャラクター

・マール（ＴＨＥ・１００物語 版）

・ルミエ（ＴＨＥ・１００物語 版）

・マヤ（ＴＨＥ・１００物語 版）

・ミゼリコルデ（フォースター4th 版）

●ログインボーナス および 「グランドクラス 特別ラインナップ」チケットキャラガチャ 開催期間

2025年10月14日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1tool8i1/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください