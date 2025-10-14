【熱海パールスターホテル】冬のきらめきを味わう - Pearl Moments of Christmas -「クリスマスアフタヌーンティー2025」開催

国際観光資源開発株式会社クリスマスアフタヌーンティー 2025

国際観光資源開発株式会社が運営する熱海パールスターホテル（総支配人 栗栖昌和 所在地：静岡県熱海市）は、”室礼（しつらい）”の文化を大切にし、四季がはっきりしている日本において、季節の移ろいを愛で自然を尊び、自然の命である食べ物に感謝する心を様々な行事を通して家族や訪れる人たち皆で分かち合う「おもてなしの心」でお客様をお迎えしております。

■ “室礼”の心を受け継ぐ、熱海パールスターホテルの冬のしつらい

2025年11月1日（土）～12月28日（日）の期間限定で、聖夜のきらめきを味わう「クリスマスアフタヌーンティー」をご用意いたしました。

ショートケーキやベリータルト、シュトレンをはじめエクレア、トナカイムース、ミニブッシュ・ド・ノエルなど、見た目にも華やかなスイーツがテーブルを彩ります。

さらに、林檎ゼリー スノーマン、クリスマスモチーフのクッキーなど、冬の香りと遊び心を添えたスイーツも揃いました。一部スイーツは12月よりショップでの販売・予約を予定。館内だけでなく、ご自宅でもクリスマス気分を味わえる内容となっております。

セイヴォリーには季節の素材を生かした温かみのあるメニューを取り揃え、甘さと塩味の絶妙なバランスで豊かな味わいを演出。

お飲み物はアップルとジンジャー香るホットモクテルをウェルカムドリンクに、その他全27種類の紅茶やアレンジコーヒーをフリーフローでお楽しみいただけます。

冬の装いに包まれたラウンジで、華やかなスイーツを囲むティータイム。おひとりでも、ご友人やご家族とでも、心地よい時間をお過ごしください。熱海パールスターホテルならではの “Pearl Moments of Christmas” を、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

クリスマスアフタヌーンティー 2025

価 格： 5,500円（税金込、サービス料別途)

期 間 ：2025年11月1日(土)～12月28日（日）

店 舗：オーシャンブリーズ 1F 12：00～15：00L.O.（2時間制）

ご予約：前日の17時までの要予約

https://www.tablecheck.com/ja/pearlstar-oceanbreeze/reserve/experiences?menu_lists=at

お電話でのご予約・お問合せ： 0557-83-5489 (10:00～18:00)

一段目二段目三段目 セイヴォリー4種 コンディメントにはクロテッドクリームもを添えてご提供します。

スコーン

全粒粉スコーン

カリフラワーの温製スープ

フレンチのキッチンのスペシャリテ

チーズベーグルサンド

大ぶりのハムを挟んだミニベーグル

季節のキッシュ

フレンチのキッチンから焼きたて季節のキッシュ

いちごのショートケーキ

ふんわりと焼き上げたスポンジに、やさしい甘さの生クリーム。

苺の甘酸っぱさが引き立つ、クリスマスの定番ケーキ。

ベリータルト

いちご、ラズベリー、ブルーベリー、グロゼイユをバランスよく飾った華やかなタルト。

やさしい甘さのカスタードクリームが、果実の酸味を包み込みます。

シュトレン

香り高いスパイスとドライフルーツを練り込んだ、クリスマスの伝統菓子。

日ごとに深まる味わいが、聖夜の訪れを告げます。

スノーマン

ココナッツ香るメレンゲで雪だるまをかたどり、ラズベリーの甘酸っぱさを忍ばせて。

カスタードとフィアンティーヌの軽やかな食感が、冬のスノードームを描きます。

いちごのサンタ

真っ赤ないちごに生クリームの帽子をのせた、可愛らしいサンタ。

甘酸っぱい果実とクリームが奏でる、冬のひと口スイーツ。

エクレア

香ばしく焼き上げたシュー生地に、カスタードと生クリームを合わせたディプロマクリームを。ピスタチオの香ばしさが奏でるシンプルで上品なエクレア。

トナカイムース

ミルクチョコムースで愛らしいトナカイをかたどり、中にはラズベリージュレを忍ばせて。

やさしい甘みと酸味が調和する、聖夜のひと口デザート。

ミニブッシュ・ド・ノエル

聖夜を象徴する、森の切り株のようなケーキ。芳ばしいモカの香りが広がる、クラシカルなブッシュ・ド・ノエル。

りんごゼリー

旬の林檎をすりおろして仕立てた、やさしく澄んだゼリー。

ガナッシュクッキー＆ジンジャークッキー

ツリー型にデコレーションした、ショップオリジナルのガナッシュクッキー。

濃厚チョコを香ばしいクッキーでサンドした、ひと口の贅沢。

ジンジャーとシナモンを練り込み、ツリーやスターなど多彩な型で焼き上げました。

スパイスの香りとやさしい甘さが特徴のクッキーです。

スペシャリティドリンク

ホットアップルジンジャー

ファーストドリンクとして特別なモクテルをご用意いたしました。

※おひとり様1杯のご提供となります。

ホットアップルジンジャー

ジンジャーと林檎が香る、聖夜のマーケットを思わせるホットドリンク。やさしい甘みとスパイスの香りが広がる、クリスマス限定の一杯。お好みで添えた熱海のからす山椒の生蜂蜜が、爽やかな余韻を添えます。

ドリンク全28種類フリーフロー（飲み替え自由）

【ロンネフェルトティー】6種類

ロイヤルミルクティ（ホット/アイス）、アールグレイ、イングリッシュブレックファースト、ダージリンサマーゴールド、ルイボスクリームオレンジ

【静岡紅茶】 4種類

手摘み紅富貴（べにふうき）、橘アールグレイティー、オリエンタルシトラスグリーンティー、ジンジャーティー

【コーヒー】ネスプレッソコーヒー 17種類

オリジン ブラジル、インテンソ、デカフェコーヒー、エスプレッソ、カプチーノ（ホット/アイス）、カフェラテ（ホット/アイス）、キャラメルカプチーノ（ホット/アイス）、バニラカプチーノ（ホット/アイス）、キャラメルカフェラテ（ホット/アイス）、バニラカフェラテ（ホット/アイス）

【その他】

アイスコーヒー、アイスティー

※天候等の影響で素材の仕入れ先が予告なく変更になる場合がございます。

※その他、仕入れ状況により一部料理内容の変更や盛り付け等が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

季節を彩るアフタヌーンティー付宿泊プラン ＜朝食付＞

チェックイン前にアフタヌーンティーをお楽しみいただける、朝食付きの宿泊プランです。季節ごと、テーマごとに変わるスイーツを愉しむ、通年ご利用いただける宿泊プランです。客室に露天風呂を設えた「デラックスオーシャンビュー”ROTEN”」など、各種タイプをお選びいただけます。

デラックスオーシャンビュー"ROTEN"の客室

｜ご予約｜

https://go-pearlstar.reservation.jp/ja/plans/10106495?checkin_date=20241023&checkout_date=20241024&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1(https://go-pearlstar.reservation.jp/ja/plans/10106495?checkin_date=20241023&checkout_date=20241024&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1)

アフタヌーンティー付きスパトリートメント

ご宿泊にならなくても日帰りでアフタヌーンティーとスパ、温泉が楽しめるパッケージです。ホテル内「庵スパ 熱海」での45分のアロマテラピーボディ、10Fインフィニティバスでゆったりと日頃の疲れを癒したら、ホテルラウンジで本格的アフタヌーンティーを楽しんでいただけるワンデイプランです。

インフィニティバス（ホテル10F）庵スパ熱海

｜ご予約｜

https://spa.ikyu.com/660290/plans/50/?num=1&tdate=2025-01-06(https://spa.ikyu.com/660290/plans/50/?num=1&tdate=2025-01-06)

ラウンジ オーシャンブリーズ

ラウンジ オーシャンブリーズラウンジ内 ペストリーショップ

上質な語らいをテーマにしたラウンジは、目の前の熱海サンビーチの賑わいからは全く想像もできない優雅さと静寂に満ちていま す。また伊豆特有の漆⿊の溶岩石で作られた水盤には、季節ごとに花が生け入れられゲストをお迎えし、ホテルラウンジ ならではのエレガントなひとときをご堪能いただけます。契約農園で茶樹を育成し自社工場で製茶を行う地元静岡のクラフト紅茶「静岡紅茶」、ドイツの歴史ある紅茶メーカー「ロンネフェルトティー」などと共に、国内の名店で腕を磨いた パティシエがつくるスイーツと共に心落ち着くひと時をお過ごしください。

ラウンジ オーシャンブリーズ 1F 10：00～17：00（LO）

https://pearlstar.jp/dining/lounge-ocean-breeze/

ホテル概要

ホテル外観

■名称：熱海パールスターホテル

■所在地：静岡県熱海市東海岸町6番45号

■電 話：0557-48-6555（代表）

■交 通：熱海駅より徒歩10分 タクシー5分 バス停「お宮の松」目の前

■建物規模：地上10階建て

■客室数：87室

■館内施設：自家源泉露天風呂、レストラン、バー＆ラウンジ、スパ、フィットネス、駐車場

ホームページ：https://pearlstar.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/atami_pearlstar_hotel/

X ：https://x.com/PearlstarAtami

フェイスブック：https://www.facebook.com/pearlstarhotelatami

YouTube：https://www.youtube.com/@pearlstarhotelatami

TikTok：https://www.tiktok.com/@pearlstarhotelata

国際観光資源開発株式会社について

地域の魅力を生かしたリゾートホテルを提供する国際観光資源開発株式会社は、山梨県にて関連会社がリゾートホテルを 1施設保有しております。熱海パールスターホテルは静岡県内での初出店となります。

【お客様からのお問合せ・予約】

熱海パールスターホテル 予約

TEL： 0557-83-5489 (10:00～18:00)

問い合わせ：info@pearlstar.jp