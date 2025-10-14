変幻自在の七色ボイスを持つアーティスト松浦航大さんとステージでコラボ歌唱ができる『ROYAL HARMONY#2 ～Winter Song Special～』開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2025年7月に初回配信を実施したオリジナル音楽番組「『ROYAL HARMONY」の第2弾として、アーティストとして大人気の松浦航大さんをスペシャルゲストに迎える音楽番組への出演をかけたイベント、『ROYAL HARMONY#2 ～Winter Song Special～』を、2025年10月14日（火）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「ROYAL HARMONY」は、歌や楽器演奏など音楽領域で活動するイチナナライバーの活躍の場をより多く創出し、夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから、イチナナライバーにメインで出演いただく「17LIVE」オリジナル音楽番組として、2025年7月にMay J.さんをスペシャルゲストに迎え、“Love Song Special”として第1弾の配信を実施しました。

本番組や番組への出演をかけたイベントがユーザーの皆さまに大変好評だったため、今回新たに、変幻自在の七色ボイスを持つアーティストとして幅広い場所で活躍中の松浦航大さんをスペシャルゲストに迎え、これからの季節にぴったりな“Winter Song”をテーマに第2弾として開催することが決定しました。

このたび開催する『ROYAL HARMONY#2 ～Winter Song Special～』は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバー、もしくは活動予定の方であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催する前半戦と、後日開催を予定している後半戦のアプリ内イベントで上位に入賞した計8名のライバーは、2026年1月20日（火）に配信を予定している公式音楽番組「ROYAL HARMONY#2」へ出演することができます。

本番組では、前回に続き2人組音楽ユニットキマグレンとして活動したのちソロ歌手として活動を続けているクレイ勇輝さんにMCを務めていただき、スペシャルゲストとして、アーティストとして幅広い場所で活躍中の松浦航大さんが登場。“Winter Song”をテーマに様々な楽曲を存分にお楽しみいただけるほか、番組のフィナーレではスペシャルゲストと名曲「雪の華」のコラボ歌唱も予定しております。

松浦航大さんとステージでコラボ歌唱するイチナナライバーを決定する本イベントとともに、その模様をリアルタイムで視聴できるオリジナル音楽番組にもぜひご注目ください。

本イベントおよびオリジナル音楽番組『ROYAL HARMONY#2 ～Winter Song Special～』の概要は、以下の通りです。

■イベント開催期間：

2025年10月14日（火）～10月28日（火）

※この期間は「前半戦」となり、後日「後半戦」を開催予定です

■参加条件：

・17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

■プライズ（賞品）

・『ROYAL HARMONY#2 ～Winter Song Special～』出演権

・ゲストとのコラボ歌唱権

・ゲストサイン入りグッズ

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

■オリジナル音楽番組について

番組名：『ROYAL HARMONY #2 ～Winter Song Special～』

配信日時：2026年1月20日（火）19:00～（予定）

ライブ配信アカウント：17LIVE_REALEVENT（https://17.live/ja/profile/r/415264）

MC：クレイ勇輝（キマグレン）

ゲスト：松浦航大

■出演者プロフィール

＜MC＞クレイ勇輝（キマグレン）

2008年NHK紅白歌合戦にキマグレンとして出演。2013年にボクシングのプロテストに合格。同年、後楽園ホールでの窪田晃則戦でデビューするも、2度ダウンで1R KO負けを喫する。2015年キマグレンを解散。その後、有吉ゼミ（日テレ）、アウトXデラックス（フジテレビ）、ピラミッドダービー（TBS）、しくじり先生（テレビ朝日）、最強スポーツ男子（TBS）、ビートたけしのTVタックル（テレビ朝日）に出演するなど、テレビをはじめ様々な分野で活動している。現在はバンド「クレイユーキーズ」のメンバーとして活動中。

＜ゲスト＞松浦航大

テレビやSNSで活躍を拡げものまね界を代表する存在となる。

SNSの総フォロワー数は200万人以上、総再生回数は4億回以上を記録。

2021年6月に1st Digital Sg【オリジナリティ】を皮切りに14作の配信シングルとアルバムを1作品リリース。

・フジテレビ系【ものまね王座決定戦 2020】優勝

・テレビ東京系【THE カラオケ★バトル】優勝4回

・日本テレビ系【ものまねグランプリ-ザ・トーナメント 2022-】優勝

・フジテレビ系【千鳥の鬼レンチャン】史上最高成功率

・日本テレビ系【モノマネ MONSTER 2024】優勝

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw