＜ヴィス＞「らしさ」をデザインする、オフィスづくり ジェイアールセントラルビル株式会社オフィスツアー
『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、以下ヴィス）は、当社が担当させていただいた、ジェイアールセントラルビル株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：巣山芳樹）のオフィスツアーセミナーを開催することをお知らせいたします。
■こんな方におすすめ
・日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスに興味がある方
・ウェルビーイングを重視したオフィスに関心がある方
・ショールームとしてのオフィス機能を充実させたい方
・最新のオフィストレンドに関心のある方
■ジェイアールセントラルビル株式会社について
ジェイアール東海のグループ会社として1994年に設立。名古屋駅を代表する超高層複合商業ビルであるJRセントラルタワーズとJRゲートタワーを立ち上げ、さらに名古屋駅前の地下街に展開する商業ゾーンを「ゲートウォーク」としてリニューアルし、管理・運営を行っています。
■ジェイアールセントラルビル株式会社新オフィスの概要
会社設立30周年という節目を「第二の創業」と位置づけ、ロゴ刷新や経営理念の策定など、新たな飛躍に向けた環境整備の一環として移転プロジェクトを始動したジェイアールセントラルビル様。働き方改革の推進と社員のワークエンゲージメント向上を目的に、管理物件であるJRセントラルタワーズの高層階への移転を決断しました。新オフィスは、入居検討者に向けたショールームとしての役割も担っており、訪れる人々が「こんな環境で働きたい」と感じる空間を目指しています。37階からの眺望を活かし、品格と遊び心が共存するオフィスでは、照明やBGM、エリアごとに変化する香りといった演出にもこだわり、デザイン性のみならず、社員のウェルビーイング向上にも配慮しています。
ジェイアールセントラルビル株式会社の事例ページはこちら(https://vis-produce.com/projects/branding/workplace_design/detail/?id=1144)
■オフィスツアーについて
今回のオフィスツアーでは、ジェイアールセントラルビル株式会社のオフィス移転の背景やデザインの工夫を解説しながら、完成したオフィスをツアー形式でご案内します。両社の担当者がプロジェクトを振り返りながら、各エリアの意図や背景を詳しく説明しますので、ぜひご参加ください。
■登壇者
ジェイアールセントラルビル株式会社
専務執行役員
小川 清 氏
株式会社ヴィス
コンサルティングDiv.
プロジェクトマネージャー
亀山 尊寛
■イベント概要
【開催日時】2025年11月13日(木)17:00~18:00
【場所】 ジェイアールセントラルビル株式会社本社（〒450‐6037 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 ＪＲセントラルタワーズ 37階）
※オフィスツアー実施場所と受付場所は異なりますので詳細は11月6日(木)に配信するメールにてご確認くださいませ。
【参加費】 無料
【定員】 会場参加：30名
※オフィス構築に関わる事業（設計デザイン業務・プロジェクトマネジメント業務など）に携わる方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
■参加方法
お申込みはこちらから(https://vis-produce.com/seminar/251113real/)
■応募締切
会場参加：11月5日(水)12:00
※応募が多数となった場合は抽選とさせていただきます。
※11月6日(木)に会場参加の抽選結果および参加の流れをメールにてご連絡いたします。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
株式会社ヴィス
ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。
・ブランディング事業
ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。
・データソリューション事業
『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。
・プレイスソリューション事業
フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。
【会社概要】
社名：株式会社ヴィス
代表者：代表取締役社長 金谷 智浩
事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション
設立：1998年4月13日
事業所：東京本社、大阪本社、名古屋
URL：https://vis-produce.com