Avacus、世界初 AIブロックチェーンエージェント(ABA) が実用フェーズへ！ AIチャットでトークン交換・マルチセンド機能を実装
世界初のAIブロックチェーンエージェント、次のステージへ
「人間は“目的”を語るだけ。あとはAIが社会を動かす」──AIとの会話が実際にブロックチェーンを動かす、国内初の試みとして話題を呼んだABAが、いま新たな進化を遂げています。
Web3テック企業 SOWAKA PTE. LTD. (本社: シンガポール、代表：松田 航 ) が提供するWeb3スーパーアプリ 「Avacus」 は、2025年4月に発表した「AIブロックチェーンエージェント(ABA)」実証実験に続き、第二弾となる技術アップデートを発表しました。
今回のアップデートでは、チャット上でのトークン交換機能およびマルチセンド(複数宛先送信)機能を新たに実装し、AIエージェントによる実運用フェーズへと移行しました。
チャットで完結するトークン交換体験
──難解だったブロックチェーンのUXを、まるで日常会話のように革新する
従来のWeb3では複雑だったトークン交換(スワップ)を、AIとの自然な会話だけで完結できる、新しいUXが実現しました。
ユーザーは「◯◯トークンを△△に交換して」と話しかけるだけで、ABAが自律的に最適なルートと最安の手数料を探索し、自動的に交換プロセスを生成。
別画面での操作や複雑な手順を踏まず、安全にスワップを完了できます。
この一連のやり取りは「対話がそのままブロックチェーン操作になる」という、AIブロックチェーンエージェント(ABA)の哲学をまさに象徴する機能です。
複雑な操作を排除し、ブロックチェーンとの距離を「複数のサービスを横断した煩雑な作業」から
「たった一言」へと縮める。それが、Avacusが実現した新しいユーザー体験です。
マルチセンドで広がる、AIによる自動送金の新時代
──DAO報酬もNFTプレゼント企画も、“AIとの会話だけで完結”
新たに搭載されたマルチセンド(複数宛先送信)機能により、AIエージェントが複数のウォレット宛に一括で送金やNFT配布を行うことが可能になりました。
これにより、DAOやコミュニティ運営者が抱える「報酬分配」「エアドロップ」「プレゼント企画」などのオペレーションを自動化できます。
ユーザーは、「このリストのメンバーに100トークンずつ送って」ただそれだけを伝えるだけで、ABAが最適なガス手数料・送信順・処理バッチを自律的に設計し、安全に複数送金を完了します。
これまで分散型コミュニティの運営には、人的な労力が不可欠でした。
人の手で行われてきた分配や運営といった時間のかかる作業が、いま、AIによって“数秒のオペレーション”へと変わりつつあります。
それは「分散化の先にある“自律化”」Avacusは、その新しいWeb3の形として、ABA技術が持つ自動化の可能性を、次のフェーズへと押し広げる試みを提示します。
主なユースケース例
- DAOの報酬自動支払い
AIエージェントが貢献データをもとに自律的に支払い指示を生成。
- プレゼント企画・キャンペーン
当選者リストを入力するだけで、NFTやトークンを一括送信。
- 暗号資産による割り勘
グループ内でAIが自動的に精算額を計算・送金。
世界初の実運用フェーズへ
AIがブロックチェーンを動かし始める
2025年4月の発表時、Avacusは「AIがユーザーの意図を理解し、ブロックチェーン上で取引を実行する世界初の試み」として「AIブロックチェーンエージェント（ABA）」を発表しました。
当時のリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000132887.html)では、以下のように“世界初”の根拠を提示しています。
Avacusは本技術が「世界初」である根拠として、以下の調査結果を提示します。
⚫︎ AIブロックチェーンエージェントには、「ウォレット」と「自然言語で会話できるインターフェース」両方の機能が必要です。
⚫︎ App Store上位100位のウォレットアプリを調査した結果、ウォレットとチャットの両機能を備えた代表的なサービスは、DeBank、Status Wallet、Avacusの3つに限られていることが判明しました。
⚫︎ これら3サービスの中で、AIブロックチェーンエージェント（ABA）の実証実験に成功したのはAvacusが初めてであり、今後のベータテスト及び一般公開に向けた重要な一歩となります。
この発表から半年。Avacusは、実証実験から “実運用フェーズ” へと進化し、AIが自律的にブロックチェーン上の取引を制御・実行する段階に到達しました。
AIエージェントによる自律的なトランザクション生成は、ブロックチェーンとAIの双方に深い理解を要する領域です。
Avacus開発チームでは、これを「安全性」「自律性」「ユーザー体験」の3軸から最適化し、実運用レベルでの安定稼働を世界で初めて 実現しました。
今回のアップデートは、「実証」から「応用」への転換点であり、AIが実際にブロックチェーン上の取引を制御する“実社会での活用段階”へと歩を進めています。
また、本日よりAIエージェントが複数ユーザーに送金を行うデモ映像を公開。 自律分散的な送金オペレーションが、どのようにAIによって最適化されるのかをご覧いただけます。
⚫︎トークン交換(スワップ)
https://drive.google.com/file/d/1cdyKJRWi5695JjxIoSVAkGxlaFHXn0Y6/view?usp=drive_link ⚫︎マルチセンド(複数宛先送信)
https://drive.google.com/file/d/1_79OI4V8qcxFafOTDx798nDl0Hz3mdni/view?usp=drive_link
Avacusがもたらす次世代のWeb3体験
Avacusは、ウォレット × SNS × AIエージェントを統合した次世代のWeb3スーパーアプリです。
従来のウォレットが担っていた「資産管理」や「取引実行」といった機能に、対話(SNS)・コミュニティ(DAO)・自律エージェント(AI)の概念を融合することで、ユーザーが “意識せずにブロックチェーンと関わる” 世界を実現します。
Avacusでは、ユーザーが行うのは「会話」です。AIエージェント(ABA)がその意図を理解し、必要なアクションをブロックチェーン上で自動的に実行します。
この “AIを介したブロックチェーンとの対話” という体験は、これまで分断されていた「コミュニケーション」「金融」「AI自動化」をひとつの流れに統合。ユーザーは対話を通じて資産を動かす、まったく新しいWeb3体験を得ることができます。
さらに、Avacus上ではSNS的なつながりや情報共有が、そのままトークン経済やDAOエコシステムと連動します。
ユーザーは、AIを介して人・情報・価値・組織がシームレスにつながりあう、自律分散型の新しいデジタル社会に参加し、包括的なWeb3エコシステムの中に自然に溶け込みます。
Avacusが目指すのは、“ブロックチェーンを意識させないWeb3”。その中心にあるのが、AIブロックチェーンエージェント(ABA)による「意志そのものが、経済を動かす」というまったく新しいインターフェースです。
今後の展開とパートナー募集
Avacusは、AIブロックチェーンエージェント(ABA)を中心とした技術基盤をさらに拡張し、AI × ブロックチェーン × コミュニティを融合した新しいWeb3社会インフラの構築を目指しています。
今後は、分散型ウォレット機能やWeb3SNS基盤のさらなる拡張に加え、AIエージェント技術を活用した自律的なWeb3運営支援や、新しいユーザー体験の創出に取り組んでまいります。
また、AIを活用してWeb3の新領域に参入する企業・団体、およびAI・ブロックチェーン分野での事業共創を検討するパートナー企業に対し、分散型ウォレットやWeb3SNS基盤の提供のみならず、AIエージェント技術を組み込んだサービス設計、戦略立案、アドバイザリー、および共同開発・実証実験などの支援・協業にも注力しております。
AIとブロックチェーンの融合による新しい価値創造に関心のある企業・団体の皆さまは、ぜひ下記お問い合わせ先までご連絡ください。
公式ウェブサイト： https://avacus.cc
代表X： https://x.com/matsukabu
会社概要
社名 : SOWAKA Pte. Ltd.
代表者名 : 松田 航
所在地 : シンガポール
事業概要 : モバイルウォレット付Web3SNS 「Avacus」およびWeb3広告配信サービス「Avacus Connect」の開発・サービス運営 / ブロックチェーン技術研究 / AIプロダクト開発
Web : https://sowaka.io/
◼︎本件に関するお問い合わせ先
Sowaka Pte. Ltd. お問い合わせ窓口
info@sowaka.io