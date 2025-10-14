Avacus、世界初 AIブロックチェーンエージェント(ABA) が実用フェーズへ！ AIチャットでトークン交換・マルチセンド機能を実装

世界初のAIブロックチェーンエージェント、次のステージへ

SOWAKA PTE.LTD.

「人間は“目的”を語るだけ。あとはAIが社会を動かす」──AIとの会話が実際にブロックチェーンを動かす、国内初の試みとして話題を呼んだABAが、いま新たな進化を遂げています。

Web3テック企業 SOWAKA PTE. LTD. (本社: シンガポール、代表：松田 航 ) が提供するWeb3スーパーアプリ 「Avacus」 は、2025年4月に発表した「AIブロックチェーンエージェント(ABA)」実証実験に続き、第二弾となる技術アップデートを発表しました。

今回のアップデートでは、チャット上でのトークン交換機能およびマルチセンド(複数宛先送信)機能を新たに実装し、AIエージェントによる実運用フェーズへと移行しました。

チャットで完結するトークン交換体験

──難解だったブロックチェーンのUXを、まるで日常会話のように革新する

従来のWeb3では複雑だったトークン交換(スワップ)を、AIとの自然な会話だけで完結できる、新しいUXが実現しました。

ユーザーは「◯◯トークンを△△に交換して」と話しかけるだけで、ABAが自律的に最適なルートと最安の手数料を探索し、自動的に交換プロセスを生成。

別画面での操作や複雑な手順を踏まず、安全にスワップを完了できます。

この一連のやり取りは「対話がそのままブロックチェーン操作になる」という、AIブロックチェーンエージェント(ABA)の哲学をまさに象徴する機能です。

複雑な操作を排除し、ブロックチェーンとの距離を「複数のサービスを横断した煩雑な作業」から

「たった一言」へと縮める。それが、Avacusが実現した新しいユーザー体験です。

マルチセンドで広がる、AIによる自動送金の新時代

──DAO報酬もNFTプレゼント企画も、“AIとの会話だけで完結”

新たに搭載されたマルチセンド(複数宛先送信)機能により、AIエージェントが複数のウォレット宛に一括で送金やNFT配布を行うことが可能になりました。

これにより、DAOやコミュニティ運営者が抱える「報酬分配」「エアドロップ」「プレゼント企画」などのオペレーションを自動化できます。

ユーザーは、「このリストのメンバーに100トークンずつ送って」ただそれだけを伝えるだけで、ABAが最適なガス手数料・送信順・処理バッチを自律的に設計し、安全に複数送金を完了します。

これまで分散型コミュニティの運営には、人的な労力が不可欠でした。

人の手で行われてきた分配や運営といった時間のかかる作業が、いま、AIによって“数秒のオペレーション”へと変わりつつあります。



それは「分散化の先にある“自律化”」Avacusは、その新しいWeb3の形として、ABA技術が持つ自動化の可能性を、次のフェーズへと押し広げる試みを提示します。

世界初の実運用フェーズへ

AIがブロックチェーンを動かし始める

主なユースケース例- DAOの報酬自動支払いAIエージェントが貢献データをもとに自律的に支払い指示を生成。- プレゼント企画・キャンペーン当選者リストを入力するだけで、NFTやトークンを一括送信。- 暗号資産による割り勘グループ内でAIが自動的に精算額を計算・送金。

2025年4月の発表時、Avacusは「AIがユーザーの意図を理解し、ブロックチェーン上で取引を実行する世界初の試み」として「AIブロックチェーンエージェント（ABA）」を発表しました。



当時のリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000132887.html)では、以下のように“世界初”の根拠を提示しています。

Avacusは本技術が「世界初」である根拠として、以下の調査結果を提示します。

⚫︎ AIブロックチェーンエージェントには、「ウォレット」と「自然言語で会話できるインターフェース」両方の機能が必要です。

⚫︎ App Store上位100位のウォレットアプリを調査した結果、ウォレットとチャットの両機能を備えた代表的なサービスは、DeBank、Status Wallet、Avacusの3つに限られていることが判明しました。

⚫︎ これら3サービスの中で、AIブロックチェーンエージェント（ABA）の実証実験に成功したのはAvacusが初めてであり、今後のベータテスト及び一般公開に向けた重要な一歩となります。

この発表から半年。Avacusは、実証実験から “実運用フェーズ” へと進化し、AIが自律的にブロックチェーン上の取引を制御・実行する段階に到達しました。

AIエージェントによる自律的なトランザクション生成は、ブロックチェーンとAIの双方に深い理解を要する領域です。

Avacus開発チームでは、これを「安全性」「自律性」「ユーザー体験」の3軸から最適化し、実運用レベルでの安定稼働を世界で初めて 実現しました。

今回のアップデートは、「実証」から「応用」への転換点であり、AIが実際にブロックチェーン上の取引を制御する“実社会での活用段階”へと歩を進めています。

また、本日よりAIエージェントが複数ユーザーに送金を行うデモ映像を公開。 自律分散的な送金オペレーションが、どのようにAIによって最適化されるのかをご覧いただけます。

⚫︎トークン交換(スワップ)

https://drive.google.com/file/d/1cdyKJRWi5695JjxIoSVAkGxlaFHXn0Y6/view?usp=drive_link ⚫︎マルチセンド(複数宛先送信)

https://drive.google.com/file/d/1_79OI4V8qcxFafOTDx798nDl0Hz3mdni/view?usp=drive_link

Avacusがもたらす次世代のWeb3体験

Avacusは、ウォレット × SNS × AIエージェントを統合した次世代のWeb3スーパーアプリです。

従来のウォレットが担っていた「資産管理」や「取引実行」といった機能に、対話(SNS)・コミュニティ(DAO)・自律エージェント(AI)の概念を融合することで、ユーザーが “意識せずにブロックチェーンと関わる” 世界を実現します。

Avacusでは、ユーザーが行うのは「会話」です。AIエージェント(ABA)がその意図を理解し、必要なアクションをブロックチェーン上で自動的に実行します。

この “AIを介したブロックチェーンとの対話” という体験は、これまで分断されていた「コミュニケーション」「金融」「AI自動化」をひとつの流れに統合。ユーザーは対話を通じて資産を動かす、まったく新しいWeb3体験を得ることができます。

さらに、Avacus上ではSNS的なつながりや情報共有が、そのままトークン経済やDAOエコシステムと連動します。

ユーザーは、AIを介して人・情報・価値・組織がシームレスにつながりあう、自律分散型の新しいデジタル社会に参加し、包括的なWeb3エコシステムの中に自然に溶け込みます。

Avacusが目指すのは、“ブロックチェーンを意識させないWeb3”。その中心にあるのが、AIブロックチェーンエージェント(ABA)による「意志そのものが、経済を動かす」というまったく新しいインターフェースです。

今後の展開とパートナー募集

Avacusは、AIブロックチェーンエージェント(ABA)を中心とした技術基盤をさらに拡張し、AI × ブロックチェーン × コミュニティを融合した新しいWeb3社会インフラの構築を目指しています。

今後は、分散型ウォレット機能やWeb3SNS基盤のさらなる拡張に加え、AIエージェント技術を活用した自律的なWeb3運営支援や、新しいユーザー体験の創出に取り組んでまいります。

また、AIを活用してWeb3の新領域に参入する企業・団体、およびAI・ブロックチェーン分野での事業共創を検討するパートナー企業に対し、分散型ウォレットやWeb3SNS基盤の提供のみならず、AIエージェント技術を組み込んだサービス設計、戦略立案、アドバイザリー、および共同開発・実証実験などの支援・協業にも注力しております。

AIとブロックチェーンの融合による新しい価値創造に関心のある企業・団体の皆さまは、ぜひ下記お問い合わせ先までご連絡ください。

公式ウェブサイト： https://avacus.cc

代表X： https://x.com/matsukabu

会社概要

社名 : SOWAKA Pte. Ltd.

代表者名 : 松田 航

所在地 : シンガポール

事業概要 : モバイルウォレット付Web3SNS 「Avacus」およびWeb3広告配信サービス「Avacus Connect」の開発・サービス運営 / ブロックチェーン技術研究 / AIプロダクト開発

Web : https://sowaka.io/

◼︎本件に関するお問い合わせ先

Sowaka Pte. Ltd. お問い合わせ窓口

info@sowaka.io