株式会社コークッキングと連携協定を締結し、食品ロス削減の取組を促進します

尼崎市では、現在のごみ処理施設を集約・更新し、令和13年度から新しいごみ処理施設における処理を行

うため、焼却するごみの量を令和元年度比で令和12年度までに11％削減することを目標として取組を進めて

いるところです。

みなさまのご協力により、７年前倒しとなる令和５年度に目標を達成し、現在も順調に減量が進んでいる

一方で、家庭から出る「燃やすごみ」の約14.02％（約9,345ｔ）が本来食べられるのに捨てられてしまう

「食品ロス」、事業系ごみの約29.8％（約11,746ｔ）が食品廃棄物（食品ロスを含む）となっており、食品

ロスの削減が課題となっています。（令和６年度実績）

そこで、食品ロス削減月間である10月に株式会社コークッキングと「尼崎市における食品ロス削減に向

けた連携協定」を締結し、市民・事業者の食品ロスに対する意識を向上させるとともに、一人ひとりの行動

変容につなげ、更なるごみの減量に寄与する取組を行います。

１ 協定名称

「尼崎市における食品ロス削減に向けた連携協定」

２ 協定の主な内容

（1）尼崎市の役割

・ホームページや市報等による「TABETE」(※)の情報発信を含めた食品ロスの削減の取組に関する周

知啓発

・「もったいない！あまがさき 推進店」を含む市内事業者への「TABETE」についての情報提供

（2）㈱コークッキングの役割

・「TABETE」の登録促進に係る支援の提供（登録手数料無料キャンペーン、広告資材など）

・市内の取引件数等の実績資料の提供

・市が取り組んでいる食品ロス削減推進事業に関する広報

(※)フードシェアリングサービス「TABETE」

売れ残り、廃棄の危機にある食品を割引価格で販売する店舗と、購入したい消費者をマッチングする

アプリ。店舗は無駄を減らして売上を増やすことができ、消費者はお得に食べながら食品ロス削減に貢

献ができる。