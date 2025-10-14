株式会社コークッキングと連携協定を締結し、食品ロス削減の取組を促進します
尼崎市では、現在のごみ処理施設を集約・更新し、令和13年度から新しいごみ処理施設における処理を行
うため、焼却するごみの量を令和元年度比で令和12年度までに11％削減することを目標として取組を進めて
いるところです。
みなさまのご協力により、７年前倒しとなる令和５年度に目標を達成し、現在も順調に減量が進んでいる
一方で、家庭から出る「燃やすごみ」の約14.02％（約9,345ｔ）が本来食べられるのに捨てられてしまう
「食品ロス」、事業系ごみの約29.8％（約11,746ｔ）が食品廃棄物（食品ロスを含む）となっており、食品
ロスの削減が課題となっています。（令和６年度実績）
そこで、食品ロス削減月間である10月に株式会社コークッキングと「尼崎市における食品ロス削減に向
けた連携協定」を締結し、市民・事業者の食品ロスに対する意識を向上させるとともに、一人ひとりの行動
変容につなげ、更なるごみの減量に寄与する取組を行います。
１ 協定名称
「尼崎市における食品ロス削減に向けた連携協定」
２ 協定の主な内容
（1）尼崎市の役割
・ホームページや市報等による「TABETE」(※)の情報発信を含めた食品ロスの削減の取組に関する周
知啓発
・「もったいない！あまがさき 推進店」を含む市内事業者への「TABETE」についての情報提供
（2）㈱コークッキングの役割
・「TABETE」の登録促進に係る支援の提供（登録手数料無料キャンペーン、広告資材など）
・市内の取引件数等の実績資料の提供
・市が取り組んでいる食品ロス削減推進事業に関する広報
(※)フードシェアリングサービス「TABETE」
売れ残り、廃棄の危機にある食品を割引価格で販売する店舗と、購入したい消費者をマッチングする
アプリ。店舗は無駄を減らして売上を増やすことができ、消費者はお得に食べながら食品ロス削減に貢
献ができる。