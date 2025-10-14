川崎市長選でもやります！『ノジマセンキョ割』 ～市外局番にちなんで1,044円分還元～
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司、以下ノジマ）は、2025年10月26日（日）の川崎市長選挙の実施を受け、投票済証明書を提示することで特典が受けられる「センキョ割」（後援：センキョ割学生実施委員会）を実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331717&id=bodyimage1】
【川崎市長選センキョ割実施背景】
ノジマは、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同し、2022年から業界で初めてセンキョ割に参加いたしました。これまでに様々なセンキョ割に参加し、今年は千葉県知事選挙、東京都議会議員選挙、参議院議員選挙、横浜市長選挙で実施いたしました。また、今回の川崎市長選挙については川崎市の店長による発案で実施に至りました。
この取り組みを通して、幅広い世代の方が政治に興味を持ち、選挙に足を運ぶきっかけとなれば幸いです。
【ノジマ提供特典 ～市外局番「044」にちなんで「1,044ポイント」還元～】
◆期間:2025年10月13日（月・祝）～11月２日（日）
＜10月13日（月・祝）～期日前投票開始／10月26日（日）選挙日＞
◆特典内容：
川崎市長選の投票済証明書、もしくは投票所の看板の写真を店頭にてご提示いただくと、
合計税込2,000円以上のお会計で1,044円分のポイントを還元いたします。
※モバイル会員様限定・おひとり様一回まで・期日前投票も可、18歳未満の方もセンキョ割アプリの模擬投票済証明書で利用可。
※付与ポイントは期間・用途限定。
使用期間：2025年10月13日（月・祝）～2026年２月28日（土）
※ノジマオンラインへの移行はできません。
◆対象店舗：川崎市内のノジマ店舗
◆センキョ割公式サイト：https://senkyowari.com/
配信元企業：株式会社ノジマ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331717&id=bodyimage1】
【川崎市長選センキョ割実施背景】
ノジマは、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同し、2022年から業界で初めてセンキョ割に参加いたしました。これまでに様々なセンキョ割に参加し、今年は千葉県知事選挙、東京都議会議員選挙、参議院議員選挙、横浜市長選挙で実施いたしました。また、今回の川崎市長選挙については川崎市の店長による発案で実施に至りました。
この取り組みを通して、幅広い世代の方が政治に興味を持ち、選挙に足を運ぶきっかけとなれば幸いです。
【ノジマ提供特典 ～市外局番「044」にちなんで「1,044ポイント」還元～】
◆期間:2025年10月13日（月・祝）～11月２日（日）
＜10月13日（月・祝）～期日前投票開始／10月26日（日）選挙日＞
◆特典内容：
川崎市長選の投票済証明書、もしくは投票所の看板の写真を店頭にてご提示いただくと、
合計税込2,000円以上のお会計で1,044円分のポイントを還元いたします。
※モバイル会員様限定・おひとり様一回まで・期日前投票も可、18歳未満の方もセンキョ割アプリの模擬投票済証明書で利用可。
※付与ポイントは期間・用途限定。
使用期間：2025年10月13日（月・祝）～2026年２月28日（土）
※ノジマオンラインへの移行はできません。
◆対象店舗：川崎市内のノジマ店舗
◆センキョ割公式サイト：https://senkyowari.com/
配信元企業：株式会社ノジマ
プレスリリース詳細へ