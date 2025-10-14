電磁兵器市場：世界調査レポート - 需要、市場規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年-2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に「電磁兵器市場のセグメンテーション：技術別（粒子ビーム兵器（PBW）および高出力レーザー誘導プラズマチャネル（LIPC））、用途別（国家安全保障および軍事）、プラットフォーム別（陸上・航空・海上）― 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」という調査レポートを発表したと明らかにした。このレポートは、電磁兵器市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、そして脅威など、電磁兵器市場における主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
電磁兵器市場の概要
電磁兵器（EMW）は、爆発性の弾薬ではなく、集中エネルギーを用いる兵器である。これらは大きく分けて指向性エネルギー兵器（DEW）と電磁パルス（EMP）兵器に分類される。高出力マイクロ波（HPM）やレーザーなどのDEWは、標的の電子機器や物理構造を過熱させることで無力化または破壊する。EMP兵器は、極めて強力かつ短時間のエネルギー放出を発生させ、半導体を焼損させ、広範囲にわたって電力網や通信ネットワーク全体を停止させることができる。EMWの最大の利点は、光速での攻撃能力と、非致死的な妨害から壊滅的破壊まで効果を調整できるスケーラビリティにある。主要軍事大国は現在、ミサイル防衛、電子戦、対人用途におけるこれらのシステムの開発を積極的に進めており、現代戦争の新たな時代を切り開いている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年時点での電磁兵器市場規模は12億米ドルに達している。また、2035年末までに市場収益は75億米ドルに達する見込みである。2025年から2035年の予測期間における電磁兵器市場の年平均成長率（CAGR）は約 21.7%で推移すると予想されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な電磁兵器市場分析によれば、電磁兵器市場の規模は、防衛分野への支出増加、安全保障上の脅威および戦略的用途の拡大、電力および小型化技術の進歩、そしてコスト効率とスケーラビリティを兼ね備えた防衛手段への需要の高まりにより拡大すると見込まれている。電磁兵器市場における主要企業には、BAE Systems, Boeing, Elbit Systems, General Atomics, Honeywell, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, QinetiQ, Rafael Advanced Defense Systems, Raytheon Technologies, Rheinmetall。
また、本電磁兵器市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびそれぞれの国々を対象とした詳細な分析を含んでいる。さらに、本調査報告書は日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も盛り込まれている。
目次
● 電磁兵器市場の規模、成長分析、および各国における主要企業の評価である。
● 世界の電磁兵器市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2033年まで（日本を含む各国別）で行うものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、用途別、プラットフォーム別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
