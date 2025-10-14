NVIDIA Spectrum-X イーサーネット スイッチが Meta と Oracle のネットワークを高速化

NVIDIA

発表概要：

- Meta は、Facebook Open Switching System プラットフォーム向けにNVIDIA Spectrum イーサーネット ベースのスイッチを導入。- Oracleは、Spectrum-X イーサーネット スイッチを活用したギガスケール AI スーパーコンピューターを構築。

OCP - NVIDIA は本日、Meta と Oracle が NVIDIA Spectrum-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) (TM) イーサーネット ネットワーキング スイッチを活用して AI データセンター ネットワークを強化すると発表しました。

Meta と Oracle は、自社のエコシステムにおいて Spectrum-X イーサーネット スイッチを活用し、オープンで高速化されたネットワーク アーキテクチャを構築しています。これにより、大規模展開の迅速化、AI トレーニング効率の飛躍的向上、そしてインサイト獲得までの時間短縮を実現しています。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は、次のように述べています。「数兆パラメータ モデルはデータセンターをギガスケール AI ファクトリーへと変革させており、Meta や Oracle といった業界のリーダーは、この産業革命を推進するために Spectrum-X イーサーネットを標準化しています。Spectrum-X は単なる高速イーサーネットではありません。これは、AI ファクトリーの神経系であり、ハイパースケーラーは数百万基の GPU を単一の巨大コンピューターに接続し、史上最大級のモデルをトレーニングできるようになるでしょう」

Oracle は、NVIDIA Vera Rubin アーキテクチャによって加速され、Spectrum-X イーサーネット によって相互接続されたギガスケール AI ファクトリーを構築します。

Oracle Cloud Infrastructure のエグゼクティブ バイス プレジデントである Mahesh Thiagarajan 氏は、次のように話しています。「Oracle Cloud Infrastructure は AI ワークロード向けに一から設計されており、NVIDIA とのパートナーシップは AI におけるリーダーシップをさらに強化します。Spectrum-X イーサーネットを採用することで、数百万の GPU を画期的な効率性をもって相互接続できるため、顧客は次世代の生成 AI とリーズニング AIをより迅速にトレーニングおよび展開し、そのメリットを享受できるようになるでしょう」

Meta は、Facebook Open Switching System (FBOSS) 向けのネットワーク インフラに Spectrum イーサーネット スイッチを統合します。FBOSS は、大規模なネットワーク スイッチの管理と制御を目的として開発されたソフトウェア プラットフォームです。この統合により、大規模な展開を加速し、AI トレーニングの効率性を向上させ、洞察を得るまでの時間を短縮します。

Meta のネットワーク エンジニアリング担当バイス プレジデントである Gaya Nagarajan 氏は次のように話しています。「Meta の次世代 AI インフラには、業界でかつてない規模のオープンで効率的なネットワークが必要です。NVIDIA Spectrum イーサーネットを Minipack3N スイッチと FBOSS に統合することで、オープン ネットワークのアプローチを拡張しながら、より大規模なモデルをトレーニングするために必要な効率性と予測可能性を実現し、数十億人が利用できる生成 AI アプリケーションを提供することが可能になります」

NVIDIA Spectrum-X イーサーネット プラットフォーム

数兆パラメータ モデル時代を見据えて設計された NVIDIA Spectrum-X イーサーネット プラットフォームは、Spectrum-X イーサーネット スイッチと Spectrum-X イーサーネット SuperNIC で構成され、AI 専用に構築された初のイーサーネット プラットフォームです。これにより、ハイパースケーラーが数百万の GPU を前例のない効率と規模で相互接続することを可能にします。

数兆パラメータ モデルと生成 AI は、データセンターのスケールを再定義しています。Spectrum-X イーサーネット は、AI を大規模に実現し、世界最先端の AI インフラの構築に必要な性能と拡張性を提供します。

Spectrum-X イーサーネット はすでに記録的な効率性を実証しており、世界最大の AI スーパーコンピューター(https://www.nvidia.com/ja-jp/about-nvidia/press-releases/2024/spectrum-x-ethernet-networking-xai-colossus/)は、その輻輳制御テクノロジにより 95% のデータ スループットを達成しました。一方、大規模な汎用イーサーネット では、数千ものフロー衝突が発生し、スループットは約 60% に制限されます。

この効率性の飛躍的な向上は、AI スケール ネットワークの経済性と性能における飛躍的な進歩を示しています。Spectrum-X イーサーネット ネットワーク プラットフォームの一部である NVIDIA Spectrum-XGS イーサーネット テクノロジは、スケールアクロス機能を実現し、都市、国、大陸をまたぐデータセンターを巨大なギガスケール AI スーパーファクトリーへと接続します。

Spectrum-X は、GPU、CPU、NVIDIA NVLink(TM)、およびソフトウェアを含む NVIDIA のフルスタック プラットフォームを基盤とし、コンピューティングからネットワークまでシームレスなパフォーマンスを提供します。高度な輻輳制御、アダプティブ ルーティング、AI 駆動型テレメトリ機能により、大規模な AI トレーニングおよび推論クラスターの効率性と予測可能性を確保します。

