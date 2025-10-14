株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷 正慶＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞、以下当社）は、2025年9月に法人様から最もご注文をいただいた中古オフィスチェアの販売ランキング TOP5を公開いたします。9月は下期初月として、まとまったご注文や新拠点向けの納品が増加傾向にあり、今回ランクインした製品はいずれも「高品質 × コスト効率」を両立した人気モデルばかりです。各商品の機能性・導入メリットとあわせて、オフィスレイアウト更新や椅子の大量入替をご検討の企業様に向けた導入ポイントをご紹介いたします。

（調査期間：2025年9月1日～2025年9月30日 当社売上調べ)

■ OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com(https://www.officebusters.com)

【第5位】●メーカー オカムラ 〇シリーズ「カロッツァ」

メーカー希望価格：47,630円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：8,800円（税込）～

https://www.officebusters.com/series/okamura/carrozza/

やや硬めの座面で姿勢保持に優れたミドルグレードチェア。機能面ではアンクルチルト・座面高さ調整・リクライニング調整を搭載しており、基本性能は十分。流通数も多いため、複数名分の一括導入を短納期でご検討の企業様に最適です。

【第4位】●メーカー コクヨ ◯シリーズ「ウィザード2」

メーカー希望価格：55,400円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：13,530円（税込）～

https://www.officebusters.com/series/kokuyo/wizard2/

柔軟に動くアッパーチルト機構と前滑り防止設計で長時間のデスクワークも快適。座面の安定感と調整機能のバランスが良く、オフィス全体で標準化しやすいモデルです。ベージュやグレーなど落ち着いたカラーバリエーションも法人ニーズにマッチ。

【第3位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ「バロン」

メーカー希望価格：137,900円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：27,830円（税込）～

https://www.officebusters.com/series/okamura/baron/

高級志向の法人様に支持される人気モデル。スタイリッシュな外観に加え、ハイバック／ローバック、カラー／フレームなどの選択肢も豊富で、役員席から執務エリアまで幅広く活用されています。入替用としてだけでなく、新規拠点のブランディングにも貢献。

【第2位】●メーカー イトーキ ◯シリーズ 「エフメッシュ」

メーカー希望価格：79,800円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：15,730円（税込）～

https://www.officebusters.com/series/itoki/fmesh/

メッシュ素材で通気性に優れ、夏場の執務でも快適。腰部を安定させる設計により、長時間のPC作業が多いエンジニア部門やバックオフィス部門に最適です。調整レバーは右側に集約されており、操作性の高さも評価ポイント。

【第1位】●メーカー イトーキ ◯シリーズ「エピオス」

メーカー希望価格：80,410円｜オフィスバスターズ 中古販売価格：8,470円（税込）～

https://www.officebusters.com/series/itoki/epios/

コンパクトながら必要機能が凝縮されたローコストチェア。自動的にロッキング強度を調整する「オートマチックテンション機能」を搭載し、座るだけで最適な姿勢が得られます。まとまった台数の導入も可能なシリーズで、コストと機能のバランスを重視する企業様におすすめです。

前回のOAチェア販売ランキング

第5位 オカムラ エスクード

https://www.officebusters.com/series/okamura/escudo/

第4位 オカムラ シルフィ

https://www.officebusters.com/series/okamura/Sylphymesh/

第3位 イトーキ エフメッシュ

https://www.officebusters.com/series/itoki/fmesh/

第2位 コクヨ セディスタ

https://www.officebusters.com/series/kokuyo/sedista/

第1位 オカムラ カロッツァ

https://www.officebusters.com/series/okamura/carrozza/

■■■今回のOAチェア販売ランキングのまとめ■■■

・イトーキ製・オカムラ製・コクヨ製といった主要ブランドが上位を占めました。

・「エピオス」は2024年8月以来の1位返り咲き。多数在庫あり、大量注文にも即応可能です。

・リーズナブルながら高機能なチェアが法人様の人気を集め、執務空間の効率化と快適性の両立が進んでいます。

当社では、法人様の多様なワークスタイルやレイアウト要件に対応できる、高品質かつコスト効率に優れた中古オフィスチェアを豊富に取り揃えております。特に下期は、年度内の予算活用や人員体制の変化に伴うご相談・ご発注が増加する時期でもあり、人気モデルは早期に在庫が変動する場合がございます。大量導入や一括買い替え、新拠点立ち上げなどをご検討中のご担当者様は、ぜひこのタイミングで一度ご相談ください。最適な機種選定から納期調整まで、実績ある当社の専任スタッフが迅速に対応いたします。



