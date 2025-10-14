次世代の新素材 セルロースナノファイバー配合「インブルーム フレグランスボディミルク」数量限定発売

株式会社シャンソン化粧品

株式会社シャンソン化粧品（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：川村卓史）は、創立80周年を記念し、天然由来の新素材 セルロースナノファイバー（CNF） を配合した「インブルーム フレグランスボディミルク」を、2025年10月15日（水）より数量限定で発売いたします。

本商品は、2025年6月に「2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）」のフューチャーライフ万博「フューチャーライフエクスペリエンス」にて展示された、次世代の新素材「セルロースナノファイバー」を配合したボディミルクをベースに商品化したものです。会場では「しっとりするのにベタつかない」「香りがとても上質」と高く評価され、発売を待ち望む声も多数寄せられました。

■商品の魅力

－ 先端素材の力を日常に

セルロースナノファイバーは、植物由来の再生可能資源をナノレベルまで精緻に微細化した新素材。化粧品に応用することで、軽やかでみずみずしい感触と、長時間持続する保湿力を叶えました。

－ 香りで満ちるひととき

世界で活躍する「香りの専門家」小泉 氏の監修により、フレグランスレベルの高品質な香料を贅沢に使用。ボディや手指に香水よりも気軽に香りをまとえるため、日中のお出かけ前に、仕事や家事の合間のリフレッシュに、またお休み前のナイトフレグランスとしても使用していただけます。

－ 特別な限定感

創立80周年の記念商品として、華やかなデザインのパッケージで登場。大切な方への贈り物にも最適です。

世界最大の香料会社フィルメニッヒにて、世界のトレンドを収集・分析するチームのアジア・パシフィック地域代表を務め、香りの開発・マーケティングに長年携わる。2021年、パリに拠点を置く香りのトレーニングスクール「サンキエムソンス」の公式日本パートナーに就任。2023年よりシャンソン化粧品の香料開発アドバイザーを務める。

■開発の背景と技術的価値

画像：セントフローラ スリーピングマスク

シャンソン化粧品は、セルロースナノファイバーを用いた処方研究をいち早く進めてきました。昨年発売開始した人気商品「セントフローラ スリーピングマスク」で培った処方技術を生かし、今回のボディミルクでは使用感と香りの両方に、より一層のこだわりを込めています。

大阪・関西万博で展示されたボディミルクは、多くの来場者に体験され、その香りのここちよさやベタつかない使いやすさが高く評価されました。今後はOEM・ODM事業でも持続可能な化粧品開発の選択肢として提案していきます。

画像：大阪・関西万博での展示風景

■商品概要

（画像左からジャスミン/ネロリ）

商品名：インブルーム フレグランスボディミルク

（ジャスミン／ネロリ）

容量・価格：各200mL／\4,620（税込）

発売日：2025年10月15日（水）

販売方法：シャンソン化粧品サロン

公式オンラインショップ（数量限定）

■今後の展望

創立80周年を迎えたシャンソン化粧品は、今後も「香りの体験」と「環境に配慮した先端素材」の両立をさらに追求し、皆さまの日々をよりここちよく彩る化粧品づくりを大切にしていきます。

詳細を見る :https://chansoncosmetics.jp/80th/news/inbloom2025/