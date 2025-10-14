A BATHING APE(R)︎ × mastermind JAPAN

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)︎（ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎）は、本間正章氏率いるmastermind JAPAN（マスターマインドジャパン）との最新コラボレートコレクション『mastermind A BATHING APE(R)︎ 17TH』を発表します。

今回で17回目となる本コレクションでは、Tシャツ、フルジップフーディー、クルーネックスウェット、デニムショーツ、メッシュキャップ、ソックスの全6型をラインアップ。前回のコラボレーションに続き、両者のシグネチャーを融合した“BAPE(R)︎ CAMO”の新解釈「TROPICAL SKULL CAMO」がコレクションの中核を成します。

「TROPICAL SKULL CAMO」は、BAPE(R)︎を象徴するAPE HEADとmastermind JAPANのクロスボーンスカルをボタニカルモチーフとともに配置した新柄。アーバンな中にエキゾチックなムードを帯び、アイコニックでありながらもリゾートの軽やかさを感じさせるグラフィックです。

Tシャツとフルジップフーディーでは、この「TROPICAL SKULL CAMO」を総柄で採用。Tシャツにはコラボレーションの証となるレザーストラップが左裾にあしらわれ、フーディのフードにはクロスボーンスカルのプリントを施しました。メッシュキャップは、フロントに“mastermind A BATHING APE(R)”のロゴをプリントし、両ブランドの存在感を際立たせています。

一方、クルーネックスウェットとデニムショーツは、ユーズド加工による独特の風合いが魅力。クルーネックスウェットは両袖にSTAとSKULLのモチーフをプリントし、あえてかすれた質感でヴィンテージ感を演出。デニムショーツは、ウエストにゴムとDカンを備え、ストリートらしい機能性と抜け感を両立しました。

ブラックソックスにはクロスボーンスカルとAPE HEADを左右対称に配置。さりげないアクセントとしてスタイリングを引き締めます。

mastermind A BATHING APE(R) 17THは、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗にて2025年10月19日（日）より発売します。

抽選について

日付：10月19日（日）

抽選開始時間：10:00

集合場所：BAPE STORE(R)︎ 青山店前

※早朝、深夜からのお並びは近隣店舗、住民の皆様への迷惑となりますのでご遠慮ください。

※飲食物、タバコ、ゴミ等は各自でお持ち帰りお願い致します。

※近隣住民や他のお店や他のお客様にご迷惑のかかる行為や、割り込み行為等のトラブルが発生した場合には、急遽販売を中止させて頂く場合がございます。また、弊社スタッフの指示に応じて頂けないお客様には抽選券の配布、商品の販売は致しかねます。

※上記の販売方法及び、ルールは状況次第では変更する可能性がございます。

※店舗内外に関わらず、金品の受け渡し、キャッチ行為が見受けられた際には、販売をお断りさせていただきます。

※お会計につきましてはご本人様のみになります。

※グループでのまとめてのお支払は対応致しません。

LOGO GARMENT DYE RELAXED FIT TEECOLOR: BLACK\36,300- (税込)TROPICAL CAMO RELAXED TEECOLOR: BLACK\38,500- (税込)

GARMENT DYE RELAXED FIT CREWNECK SWEATSHIRTCOLOR: BLACK\50,600- (税込)TROPICAL CAMO SKULL RELAXED FIT FULL ZIP HOODIECOLOR: BLACK\81,400- (税込)GARMENT DYE LOGO SWEAT SHORTSCOLOR: BLACK\40,700- (税込)SOCKSCOLOR: BLACK\6,600- (税込)TROPICAL SKULL CAMO MESH CAPCOLOR: BLACK\22,000- (税込)LOGO CAPCOLOR: BLACK\24,200- (税込)

About mastermind JAPAN

1997年スタート。MADE IN JAPANにこだわり、日本の素材、伝統技術、最新技術をリアルクローズに落とし込み世界へ発信。パリの合同展示会への出展を皮切りに2003年から2011年まで、パリにてコレクションを発表。ブランド設立15周年を迎えた2013年SSシーズンをもってコレクション活動を休止。2017年より「mastermind JAPAN」「MASTERMIND WORLD」の2ライン体制とし、コレクション活動を再開。

詳しくは下記ページをご覧ください。

https://jp.bape.com/blogs/news/mm17

Instagram : @bape_japan

Facebook : @BAPE.OFFICIAL

X : @BAPEOFFICIAL

LINE : @bape

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.