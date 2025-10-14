筋肉系人気YouTuber・ぷろたんが「17LIVE」降臨！『“大間のマグロ”釣り企画』が10月15日より始動

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、人気YouTuberの「ぷろたん」を起用し、津軽海峡に面した下北半島西北端に位置する良質なマグロの産地でもある大間町において“大間のマグロ”を釣り上げる挑戦に密着した旅企画を実施することが決定しましたので、お知らせいたします。これに伴い、2025年10月15日（水）から始まる旅の様子の一部を「ぷろたん」が「17LIVE」にてライブ配信で紹介いたします。

本企画は、YouTubeの登録者数209万人を誇り、ボディビルダーとしても知られる「ぷろたん」が、国内のみならず世界でも有名な「大間のマグロ」を釣り上げる挑戦を追うドキュメンタリー系旅配信企画で、2泊3日の旅の様子を「17LIVE」でライブ配信を通じて紹介してまいります。

旅の初日となる2025年10月15日（水）からライブ配信をスタートし、最初の「マグロ釣り」挑戦は10月16日（木）の午前4時30分からライブ配信を予定しております。（天候などの諸条件により、変更・中止となる場合があります）

また、本企画中に見事マグロを釣り上げられた場合は、後日そのマグロを解体し、参加者に振る舞うイベントも開催予定で、参加権を獲得するためのアプリ内イベントも実施する予定となっています。詳細は、後日UPされるアプリ内イベントページをご確認ください。

さらに、波乱万丈の大間マグロ旅の様子を編集し、後日アプリ内「17LIVE+」およびYouTube「ぷろたん日記」にて公開する予定です。元祖筋肉系YouTuberとして人気を誇る「ぷろたん」は、自慢の肉体と果てない体力を駆使して、大間のマグロを釣り上げることができるのか、注目の配信に、ぜひご注目ください。

「ぷろたん」の配信アカウントおよび「大間マグロ企画」の概要は、以下の通りです。

■ライブ配信アカウント

purotan1214

URL： https://17.live/ja/profile/r/29283791

■実施期間

2025年10 月15日（水）～10月17日（金）

初回の「大間マグロ釣り」配信は、10月16日（木）午前4:30～を予定しています。

※天候などの状況により、航行のキャンセル、および配信時間等が変更になる可能性があります。

■ぷろたん プロフィール：

YouTube登録者数209万人／元祖、YouTube界の筋肉クリエイター。

ボディビルダーもびっくりの鍛え上げられた肉体。料理ネタ、ダイエットネタが得意。フィジーク大会「2021 IFBB PRO League x FWJ WORLD LEGENDS CLASSIC」優勝。企画、撮影、編集を全て自分でこなす、筋トレ系はもちろん大食い企画など何にでも挑戦するベテランクリエイター。

YouTube「ぷろたん日記」

https://www.youtube.com/channel/UCl4e200EZm7NXq_iaYSXfeg

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

