J-POPボーイズグループ aoen 『aoen Digital Single発売記念Mini Live ＜放課後インクレディブル＞』一般発売決定！ポスター画像も解禁

株式会社HYBE JAPAN

YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（読み：アオエン）が、10月15日（水）にリリースされるDigital Singleの発売を記念して開催するイベント『aoen Digital Single発売記念Mini Live ＜放課後インクレディブル＞』の一般発売が、10月17日(金)18:00から開始されることが決定いたしました。

(C)YX LABELS

一般発売の告知と同時に、公演ポスターも解禁されました。学校の廊下に制服姿で並ぶaoenの姿は、まさにaoring（aoenのファンネーム）と青春の1ページを共に過ごしているかのように感じられる1枚です。aoenのエネルギッシュでパワフルなステージにご期待ください。

【一般発売】

■販売開始：2025年10月17日(金)18:00～

※予定枚数に達し次第、受付終了いたします。

詳しくはローチケサイトにてご確認ください。

https://l-tike.com/aoen/

【日程・会場】

[大阪] NHK大阪ホール

2025年11月16日(日) 開場 15:30／開演 16:30

[東京] 豊洲PIT

2025年12月7日(日) 開場 13:00／開演 14:00

2025年12月7日(日) 開場 17:00／開演 18:00

※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※その際、チケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。

aoenは今年6月11日（水）にDebut Single「青い太陽 (The Blue Sun)」をリリースするや否やオリコンデイリーシングルランキングにて1位（6月15日付）を獲得し、2025年6月度ゴールドディスクではゴールド認定を獲得するなど、鮮烈なデビューを果たしました。その後数々の音楽番組やフェスなどのイベントに出演し、9月6日にはさいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』でフレッシュなパフォーマンスステージを披露。10月4日に放送されたTBS「オールスター感謝祭2025秋」内の名物企画である「赤坂5丁目ミニマラソン」では、メンバーの雅久（GAKU）が2位に入賞し、SNS上では驚異の身体能力に驚きの声が上がっています。グループとしては10月18日に開催される『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』への出演も発表されており、ますます活躍が注目されています。

◼︎BIOGRAPHY

［aoen］

aoenは2025年に結成された、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループ。グループ名には、「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながらエネルギッシュに活動する。

[MEMBER PROFILE]

優樹（YUJU） リーダー

・誕生日：2002.12.20

・出身：埼玉県

・血液型：A型

琉楓（RUKA） サブリーダー

・誕生日：2003.11.01

・出身：宮崎県

・血液型：A型

雅久（GAKU）

・誕生日：2004.04.25

・出身：長野県

・血液型：O型

輝（HIKARU）

・誕生日：2005.03.28

・出身：群馬県

・血液型：B型

颯太（SOTA）

・誕生日：2005.08.15

・出身：東京都

・血液型：O型

京助（KYOSUKE）

・誕生日：2005.09.25

・出身：神奈川県

・血液型：B型

礼央（REO）

・誕生日：2007.07.09

・出身：宮城県

・血液型：A型

＜公式サイト＞

HP：https://aoen-official.jp/

X： https://x.com/aoen_official

TikTok： https://www.tiktok.com/@aoen_official

Instagram https://www.instagram.com/aoen.official/

Youtube： https://www.youtube.com/@aoen_official

LINE： https://page.line.me/aoen_official

BiliBili： https://space.bilibili.com/3546873314936953

Weibo： https://weibo.com/u/7990884545

Member X： https://x.com/aoen_members