UAEパビリオン、人々のつながり・パートナーシップ・共に描く未来を祝う閉館式で大阪・関西万博を締めくくる

アラブ首長国連邦パビリオン

2025年4月13日の開幕以来、半年にわたって物語を紡いできたUAEパビリオンは、昨日、人々とパートナーへの感謝を込めた温かな閉館式を開催し、その歩みを締めくくりました。会期中、UAEパビリオンは累計500万人を超える来館者を迎え、国際パビリオンの中でも有数の来館数を記録しました。来館者の内訳は、実来場者4,930,645人、ウェブ体験者113,443人、オンラインのバーチャル万博訪問者17,000人以上にのぼります。これらの数字は、日本をはじめ世界中の来場者に広く支持され、共感を得た結果を示しています。

UAEパビリオンを運営したメンバーたち

閉館式には、パビリオンのスタッフ、エミラティ（UAE）および日本のユースアンバサダー、ならびに公式パートナーであるADNOC、PureHealth、Space42、アブダビ文化観光局が出席しました。プログラムでは、ユースアンバサダーおよびパビリオン代表による挨拶、館の歩みを振り返る「パビリオン・ジャーニー」セッション、そしてマネジメントチームからスタッフへ感謝の手紙を朗読する場面など、節目を象徴する内容が行われました。

UAEパビリオンの歩みを振り返り、2025年大阪・関西万博UAEパビリオン公式代表コミッショナー・ジェネラルであるシハブ・アルファヒム駐日アラブ首長国連邦特命全権大使は次のように述べました。

「UAEパビリオンは、展示を超えた文化と思想の交流の場でした。ユースアンバサダーの温かいもてなし、スタッフの献身的な努力、そしてパートナーの皆さまの支えによって成り立ちました。ご来館いただいたすべての方々に心より感謝いたします。ここで育まれた“つながり”と“対話”の精神を胸に、私たちはこれからも、すべての生命が共に繁栄できる未来を目指して歩み続けます」

会期を通じてUAEパビリオンは、「大地から天空へ」というテーマを、ナツメヤシの木に着想を得た建築と体験を通じて体現しました。来館者は、宇宙探査や医療イノベーション、持続可能な技術、そしてUAEの文化的伝統を紹介し、過去から未来へと続くUAEの歩みを伝えました。

博覧会国際事務局（BIE）が主催する「公式参加者褒賞」において、タイプAカテゴリの〈建築・景観部門〉でブロンズ賞を受賞

UAEパビリオンは、博覧会国際事務局（BIE）が主催する「公式参加者褒賞」において、タイプA（参加国が自国で設計・建設した単独館）部門の〈建築・景観部門〉でブロンズ賞を受賞しました。この結果、同パビリオンは2025年大阪・関西万博の大型パビリオンの上位3館に選ばれました。本受賞は、UAEパビリオンの独創的なデザインと高いクラフトマンシップ、そして創造性・協働・革新を体現した取り組みが高く評価されたものです。

日本館近くの「エンパワーリングゾーン」に位置するUAEパビリオンは、万博全体テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の一部として出展されました。万博には、150を超える国・地域・国際機関・企業が参加し、人類が持続可能で人間中心の未来社会をどのように築くかを探求しました。UAEパビリオンはその中で、伝統と革新の融合を通じて文化をつなぎ、共創による進歩と未来への解決策を示しました。

会期中、UAEパビリオンでは多様なフォーラム、文化紹介、ユース主導の取り組みを実施しました。また、UAEおよび世界各国から政府関係者や代表団を迎え、国際的な対話と交流の場としての役割を果たしました。ハイライトとなったのは、9月19日に開催された「UAEの日」で、アブダビ皇太子シェイク・ハーリド・ビン・ムハンマド・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤーン殿下がご来訪されました。この日、数千人の来場者がUAEの誇りと文化を祝い、各国の要人との交流を通じて、両国の友好関係をさらに深めました。



パビリオンの幕が下りた今も、そのレガシーは続きます。1970年の大阪万博での初参加、2020年のドバイ万博開催、そして2025年の大阪への帰還まで、UAEは常に万博を協働と進歩の象徴と捉えてきました。今回の閉館は、「大地から天空へ」の物語を未来へとつなぐ新たな節目となります。

###



UAE万博事務局について

UAE万博事務局は、人々・アイデア・イノベーションを結集し、グローバルな進歩に貢献することを目的とした国家的プラットフォームです。サラマ・ビント・ハムダン・アル・ナヒヤーン財団の支援のもとに設立され、UAE外務省の管轄下で運営されており、現在は2025年大阪・関西万博をはじめとする国際博覧会におけるUAEの戦略的参加を主導しています。

このオフィスは、「人とイノベーションの力で人類が直面する課題に取り組む」という明確な使命のもとに創設されました。前向きな姿勢、開かれた精神、高い志、そして困難を乗り越える強さという価値観に導かれながら、世代や文化、分野を越えて共感と連携を生み出す、魅力的で意義ある体験を創出しています。

キュレーションされたプログラムと戦略的パートナーシップを通じて、UAE 万博事務局は、教育、

医療、サステナビリティ、宇宙探査といった分野における進歩を加速させる環境を創出し、

世界中の人々をつなぎ、解決策の創出を促しています。これにより、各万博が掲げる包括的な

目標への貢献を果たすとともに、UAEならではの価値あるコンテンツやアイデア、取り組みを

生み出し、国としての存在感を高めています。

2025年の大阪・関西万博では、来場者一人ひとりの出会いの中に、喜び、好奇心、そして協働の精神を届けることを目指しています。その活動の根底にあるのは、すべての人々を包摂するグローバルな

発展を目指すUAEのビジョン。UAE万博事務局のプログラムは、「大地から天空へ（Earth to Ether）」というテーマのもと、新たな思考、共通の目的意識、そして協調による前進を後押しします。



2025年大阪・関西万博におけるUAEパビリオンについて

「大地から天空へ（Earth to Ether）」をテーマとするUAEパビリオンでは、価値観や文化的遺産から最先端のイノベーションに至るまで、UAEの物語を五感で体験いただける没入型の空間をご用意しています。宇宙探査の先駆者、医療の変革を促す担い手、そして持続可能性の実現に取り組む守り手たちの姿を、日本人およびエミラティのユースアンバサダーがご案内します。伝統と先端技術を融合し、

グローバルな課題解決に挑むUAEの現在を、ぜひご体感ください。私たちとともに「大地から天空へ」

と進む、すべての命の繁栄に向けた協調の旅へ。

パビリオンの建築は、UAEを象徴するナツメヤシの木に着想を得て、伝統的なエミラティ建築様式「アリーシュ」を再解釈したものです。ナツメヤシの農業廃棄物と日本の匠の木工技術を融合することで、UAEと日本の文化が協働の精神のもとに結びついています。

1970年の大阪万博への初出展から、2020年のドバイ万博の開催に至るまで、UAEは世界とともに未来を切り拓く取り組みを重ねてきました。再び大阪の地に戻る今、私たちは、伝統がいかに進歩を生み出し、可能性の限界を押し広げる原動力となるかを体現します。UAEの遺産が、持続的なインパクトをもたらす未来の礎となる姿を、ぜひご覧ください。

また、館内では本格的なエミラティ料理を楽しめるレストランや、UAEを拠点とするクリエイターに

よる厳選アイテムを取り揃えたショップ、さまざまなプログラムが展開されるワークショップスペースも併設しています。

UAEパビリオン「大地から天空へ」は、エンパワーリングゾーン内、日本館およびEXPOホール

「シャインハット」近くに位置しています。2025年4月13日から10月13日までの万博会期中、

毎日午前9時から午後9時まで一般公開していました。

パビリオンの詳細は、公式ウェブサイト (https://uaepavilionexpo.com(https://2025.uaepavilionexpo.com/ja)) をご覧ください。

また、以下の公式SNSアカウントでも最新情報を発信しています。

Instagram: @uaeatexpo(https://www.instagram.com/uaeatexpo/)

X: @uaeatexpo(https://x.com/uaeatexpo)

LinkedIn: @uaeatexpo(https://www.linkedin.com/company/uaeatexpo/)

YouTube: @uaeatexpo(https://www.youtube.com/@uaeatexpo)

TikTok: @uaeatexpo2025(https://www.tiktok.com/@uaeatexpo2025)

Facebook: @uaeatexpo(https://www.facebook.com/profile.php?id=61551356216386)