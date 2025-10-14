全身を受け止めるこのサイズ！人をダメにする最終形態 ビーズ+ウレタンで解決！超ど級“もっちりフィットクッション”誕生

タンスのゲン株式会社

(画像：全身もっちり包み込まれるビーズクッションが登場)

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、ビーズだけでなく低反発ウレタン・高反発ウレタンを中材に組み込んでしっかりと身体を支えつつ、もっちりとした座り心地を実現した、超特大の『ビーズ×ウレタンクッション』を発売したことをお知らせいたします。

製品の詳細については以下にてご説明いたします。

■『ビーズ×ウレタンクッション』販売ページ

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/4330000000/

▼本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/beadcushion/products/43300057

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/43300057.html

◇前代未聞！全身を受け止めて人をダメにする超特大のXXLサイズ

(画像：頭までしっかり支えるXXLサイズ)

全身を優しく受け止めて人をダメにする、幅150cmで超特大のXXLサイズ。もちもち触感に身を委ねてゴロゴロしながら映画を観たり、ゲームをしたりしていると、つい時間を忘れてしまうことも珍しくありません。家族で取り合いになるほどの心地よさですが、大人2人でもゆったりとお使いいただけるので、みんなで取り合いになる心配も減り、誰もが思い思いの姿勢でくつろげます。

また、その存在感は置くだけでインテリアの主役になるほどですが、ころんとしたシルエットが空間にやわらかな印象を与え、ボリュームほどの圧迫感を感じさせません。

(画像：2人でもゆったり寛げる)

◇よりコンパクトに使えるL/XLサイズも販売中

(画像：ワンルームにも置きやすいLサイズ)(画像：脚を伸ばして寛げるXLサイズ)

よりコンパクトなサイズもご用意しています。最も小さい幅80cmのLサイズはワンルームにも置きやすく、座ったり寄りかかったりと自分だけのリラックスタイムにぴったりなサイズ感。幅125cmのXLサイズは脚を伸ばして寛げるサイズ感になっており、ライフスタイルに合わせて全3サイズからお選びいただけます。

◇3種の中材が生み出す、包み込まれるような座り心地

中材には、ビーズ・高反発ウレタン・低反発ウレタンの3種の素材を採用しました。

流動性の高いビーズが体形や姿勢に合わせて柔軟に形を変え、低反発ウレタンが体圧を分散してもっちり感を生み出し、さらに高反発ウレタンが身体をしっかり支え、安定した座り姿勢を保ちます。

このように各素材がそれぞれの役割を発揮することで、長時間座っても快適な、理想の座り心地を実現しました。

(画像：もっちり包み込まれるような使い心地を実現)

◇トレンドのくすみカラーを纏ったふんわりコーデュロイ生地

■お部屋に合わせて選べる3カラー

(画像：（左から）ダスティピンク/チャコールグレー/ミルキーホワイト)(画像：ふんわり肌触りのコーデュロイ生地)

カラーバリエーションは、トレンドを抑えたくすみカラー3色をラインナップ。お部屋を明るく彩る「ミルキーホワイト」、オトナかわいい「ダスティピンク」、シックで落ち着いた「チャコールグレー」の中から、お部屋のテイストに合わせてお選びいただけます。淡くやさしい色合いなので、置くだけで空間にやわらかな抜け感を生み、どんなお部屋にも自然と馴染みます。

また、ふんわりとした優しい肌触りのコーデュロイ生地を採用しており、やわらかな起毛が肌に心地よく寄り添い、触れるたびにぬくもりを感じられます。

■汚れても洗えるカバーリング仕様

(画像：カバーはファスナーで簡単に付け外せる)

カバーはファスナー仕様で簡単に取り外すことができ、ご家庭の洗濯機で丸洗いが可能です。

汗をかいたり、食べこぼしや飲みこぼしをしてもすぐにお手入れできるので、いつでも清潔に保てます。小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただける、うれしい仕様です。

◇販売情報

今回販売開始した『ビーズ×ウレタンクッション』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページ内をご参照ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/344_1_a03efc433d5ac9f8bc451ce1daf9dd3f.jpg?v=202510140457 ]