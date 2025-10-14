3人制ストリートサッカー国際大会で″STREETBASE 🇯🇵 ″が優勝

一般社団法人 日本ストリートサッカー協会

10月12日埼玉スタジアム2002で開催した3人制ストリートサッカー国際大会「ISFA 3V3 TOURNAMENT supported by HOUSET」にて日本チーム"STREETBASE"が優勝致しました。

STREETBASE（左から）：KATOTEKU / HATA / RYUSEI / YASUHIRO

本大会は、ISFA（国際ストリートサッカー協会）が22カ国25都市で開催している"3V3 STREET FOOTBALL WORLD TOUR 2025"の一つで、今年は中国、韓国、シンガポール、マレーシア、アメリカ、オーストラリアから7チームと日本からの９チームで行いました。

会場は14歳注目のDJ K3ZMなどの演奏がなされている中、ストリートサッカーの試合とともに幅4.2m 高さ2mの"特大銀屏風"に黒線と称された独自の流線模様で描くSOLIDがライブペイント。日が暮れるとともにスタンド下の無機質な空間は、赤いライトに染まった大きな柱、演奏、屏風とストリートサッカーが一体となるいい空間に。

結果は、昨年ラトビアで行われたISFA主催のワールドカップメンバーで構成された"STREETBASE"が優勝、TOP4も全て日本チームが独占致しました。優勝した"STREETBASE"には、オリジナル金屏風が各選手に贈られ大会は幕を閉じました。

ISFA WORLD TOUR 2025 / Tokyo , Japan

ISFA 3v3 tournament supported by HOUSET

日程：2025年10月12日（日）

会場：埼玉スタジアム2002

共催：一般社団法人日本ストリートサッカー協会 , 埼玉スタジアム2002

協力：片岡屏風店 , SOLID