「Schott」×「TAION」コラボレーションアイテム第２弾が登場！

株式会社TSIホールディングス

1913年創業のアメリカンアウターの代名詞として知られる「Schott（ショット）」（（株）TSIホールディングス 東京都港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）と、インナーダウン専業ブランドとして確固たる地位を築く「TAION（タイオン）」が2回目となるコラボレーションを実現。

「Schott」のアウターの可能性を広げる、汎用性の高いインナーダウンシリーズを発売いたします。

本コレクションでは、高密度のCORDURA(R)ファブリックを採用。軽量でありながら優れた耐久性を実現し、デイリーユースからアクティブシーンまでタフに対応します。

さらに、「TAION」ブランドならではの800フィルパワー（ダウン95％／フェザー5％）の高品質ダウンを使用することで、抜群の保温力を発揮します。

アウターとのレイヤードを想定し、着丈・身幅・前下がりのバランスを緻密に調整。インナーとしての機能性を高めながら、単体でも洗練されたスタイルを演出できるデザインに仕上げました。

極寒のシーズンでもスタイルを崩さず快適に過ごせる一着です。アウターの中に仕込んでスマートに、またはニットやスウェットの上に重ねて軽やかに。シーンを選ばず活躍する万能ダウンをぜひ体感してください。

INNER DOWN VEST

COLOR:BLACK, BEIGE 全2色

SIZE:M, L, XL,２XL

PRICE:\19,800

INNER DOWN JACKET

COLOR:BLACK, BEIGE 全2色

SIZE:M, L, XL, ２XL

PRICE:\24,200

【発売日】2025年10月17日（金）～

【販売店舗】全国のSchott直営店および公式オンラインストア（https://schott-nyc.jp/）

【商品ページ】https://mix.tokyo/collections/251009_sch_schott-taion

TAION（タイオン）

タイオン(TAION)は、2016年10月に日本でスタートしたインナーダウンウェアブランド。ブランド名は潜在的な暖かさを意味し、日本発のイメージを膨らませる“体温”に由来する。クオリティーに対して、圧倒的なコストパフォーマンスによる価値の追求をスローガンとし、高品質で高機能なインナーダウンを幅広く展開している。色やサイズの豊富な展開と用途別に様々なインナーダウンを需要に応じた展開で実現。日本国内のみならず世界への発信へと至っている。優れた羽毛や資材により、利便性の高いスペックを叶えている。表地は高密度400T以上のタフタに超撥水高密度加工を施したナイロンを使用しているので、撥水だけでなく、汚れもつきにくいのが特徴。表地裏面にはACコーティング加工、ダウンステッチ糸には高士糸という特殊糸を用いて、羽毛の吹き出しを最小限に抑える工夫も施されている。また羽毛には、軽くて反発力のいい650フィルパワー以上のダウンを使用している。

https://taion-wear.jp/

Schott（ショット）

ライダースジャケットの代名詞ともいえるSchottの歴史は、1913年、ニューヨークでアーヴィン・ショット、ジャック・ショットの兄弟によって始まった。 当初はレインコートを作る工場だったが、1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケット「Perfecto」シリーズを発売。 ボタン仕様しかなかった当時、画期的なジャケットとして話題となり、その後のライダース史に大きな影響を与えた。

そして、Schottの名を世界に知らしめたのが50年代に発表された星型のスタッズをエポレットに配した伝説のモデル"ワンスター"だ。 ラモーンズやセックスピストルズをはじめ、多くのアーティストやモーターサイクリストに支持され、時代を超えた永遠の定番として今なお多くの人々を魅了する。 メイドインUSAにこだわりながらも最近では定番モデルだけでなく、カジュアルラインも充実させるなど常に時代に合わせて進化を遂げる革新性も忘れない。 ライダースの歴史は永遠にSchottとともにある。

https://schott-nyc.jp/

