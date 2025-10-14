【早めの学習が合格への近道！】2026年度ケアマネジャー試験 受験対策講座の申し込み開始！

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、10月14日（火）より、2026年度（第29回）試験に向けた「ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ」の提供を開始いたします。

■早めの試験対策が合格へのカギ

ケアマネジャーは、高齢者や障がい者が適切な介護サービスを受けられるよう支援する専門職です。居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなど、多彩な現場で活躍できます。資格取得には各都道府県が実施する「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する必要がありますが、合格率は10～30％前後と難関です。仕事と両立しながら着実に学ぶためには、早めの対策が安心であり、効率的な学習で合格を目指すことが大切です。

ニチイのケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミでは、早期に対策を始める皆さんに向けて、試験対策の導入に最適な「スタートブック」をご用意しています。図表やイラストでわかりやすく学べ、10分程度のスキマ時間にも活用できます。学習後はWEBテストで理解度を確認し、苦手分野の把握に役立ちます。ぜひお申込みください。

【2026年度（第29回）ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ 概要】

期間 ：2025年10月14日（火）～2026年8月中旬

受講期間 ：6ヵ月（目安）※最短2ヵ月からの受講も可能です

受講料 ：34,783円（税込）

講座概要・資料請求・受講のお申し込みはこちら

（まなびネット ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミページ）

https://www.e-nichii.net/kaigo/caremanager/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k93(https://www.e-nichii.net/kaigo/caremanager/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k93)

■ニチイが提供するケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミの“6つの特長”

＜特長1＞介護事業者としてのノウハウがつまった受験対策講座！

全国約1,900ヵ所の拠点でトータル介護サービスを展開するニチイに在籍する、約1,900人のケアマネジャー有資格者の声を反映。ケアマネジャーをよく知る"介護事業者"ニチイだからこそできる、「試験のツボ」や「合格のコツ」が満載の受験対策講座です。

＜特長2＞ニチイ修了生の合格率76.1％（※1）は全国平均の2倍以上！

ニチイ修了生の「2024年度（第27回）介護支援専門員（ケアマネジャー）実務研修受講試験合格率」は76.1％。これは厚生労働省発表の合格率32.1％の2倍以上にあたります。

＜特長3＞本試験と同様の全国統一模試付きだから、自分の実力をチェックできる！

学習の総仕上げができる、本試験さながらの全国統一模試も講座に含まれています。本試験と同じ形式の模試のため、予行演習にもなるほか、全国順位や偏差値、各分野の正答率も把握できるので、合格に向けて万全の準備ができます。

＜特長4＞働きながらでも学びやすい！

ニチイが蓄積してきた介護教育のノウハウをもとに、働きながらでも、無理なく学習を続けられるカリキュラムを開発。通信コースなので、忙しいあなたも自分のペースで無理なく学習を進められます。

＜特長5＞学びやすくわかりやすい充実の教材をフルセットに！

「基礎力養成期」「実践力養成期」「総仕上げ期」の3ステップ学習に合わせた教材で、着実に合格を目指します。テキストは本試験の内容に沿ってポイントを絞った構成で、基礎知識が効率よく学べます。また、多くのケアマネジャーを輩出してきたニチイの実績が詰まったオリジナル模試で、合格に必要な応用力を着実に身につけていきます。

＜特長6＞オンライン学習などで合格を徹底サポート！

合格にこだわったニチイのケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミでは、スタートから修了まで受講生を徹底的にサポート。疑問や不安を解決できる受講生サイト（※2）の「質問回答システム」や分野別の「学習ポイント動画」、WEBテストをご利用いただけます。

（※1）2024年度の当講座修了生へニチイが実施したアンケート調査結果より（有効回答数122件）

（※2）受講生専用のWebサイト

【株式会社ニチイ学館会社概要 】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000ヵ所の医療機関へのサービス提供、約1,900ヵ所の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[URL]

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k94(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k94)

（まなびネット）

https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k95(https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k95)

（ニチイのケアマネージャー採用特設ページ）

https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/lp/caremanager/?utm_source=news&utm_medium=pr&utm_campaign=17(https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/lp/caremanager/?utm_source=news&utm_medium=pr&utm_campaign=17)