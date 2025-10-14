公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、本日実施いたしました2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のフラッグパレードについて、出演者を下記のとおり公表します。

■出演者・出演団体（敬称略）

【ダンスパフォーマンス】

・アバンギャルディ

・大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャク

【フラッグパレード】

・博覧会国際事務局（BIE） 事務局長 ディミトリ・ケルケンツェス

総会議長 アラン・ベルジェ

・２０２５年日本国際博覧会協会 会長 十倉 雅和

事務総長 石毛 博行

・会場デザインプロデューサー 藤本 壮介

・会場運営プロデューサー 石川 勝

・催事企画プロデューサー 小橋 賢児

・大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー

宮田 裕章（慶応義塾大学教授）

石黒 浩（大阪大学教授、ATR石黒浩特別研究所客員所長）

中島 さち子（音楽家、数学研究者、STEAM教育家）

落合 陽一（メディアアーティスト）

河森 正治（アニメーション監督、メカニックデザイナー、ビジョンクリエーター）

小山 薫堂（放送作家、京都芸術大学副学長）





・大阪・関西万博スペシャルサポーター

ハローキティ（2023年11月27日就任）

くまモン（2024年6月17日就任）※大屋根リングNo.30付近から登場

NMB48（2024年3月27日就任）

（青原 優花、青原 和花、安部 若菜、泉 綾乃、川上 千尋、小嶋 花梨、坂下 真心、坂田 心咲、桜田 彩叶、塩月 希依音、新澤 菜央、芳賀 礼、平山 真衣）

青木 崇高（2024年3月29日就任）

伊原 六花（2024年7月4日就任）

はるな 愛（2024年9月30日就任）

ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ（ゆい小池）（2024年10月12日就任）

・ダンスチーム

ケントモリとキッズダンサーたち

・マーチングバンド、ダンスパーフォーマー、フラッグ旗手

・大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャク

ほか 総勢350名

■参考

・「フラッグパレード」を大阪・関西万博閉幕日に開催！ （2025年10月1日付お知らせ）

（https://www.expo2025.or.jp/news/news-20251001-03/）